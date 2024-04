Na posily půjde až 80 milionů, říká Kania. Jaký má vztah s Tvrdíkem?

„Naši whatsappovou skupinu s Honzou Nezmarem a Theem Gebre Selassiem jsem skutečně pojmenoval Liga mistrů 2030,“ prozradil dobře naladěný Kania v libereckém klubu Warehouse, kde se podcast Radiožurnálu Sport s názvem První dotek Zdeňka Folprechta konal vůbec poprvé naživo.

Hosty byli kromě libereckého šéfa i útočník Slovanu Michael Rabušic a zpěvák Jakub Děkan.

Teprve jedenatřicetiletý Kania je zvyklý být všude nejmladší. Vždyť první gymnázium založil ve třiadvaceti, nyní je výkonným ředitelem společnosti JK Education i fotbalovým bossem. A novou předsedkyní představenstva Slovanu Liberec je jeho manželka Petra, dřív auditorka největších bank v Česku a Slovensku.

„Analyzovali jsme druholigové a třetiligové kluby. Nenapadlo by mě, že je možné koupit čtvrtý nejlepší klub. A dnes? Všichni z nás mají strach. Doufám jen, že strach zůstane strachem a snad se nezmění na lhostejnost nebo posměch,“ řekl Kania.

Není divu, že české top kluby zbystřily. Mladý podnikatel má velké ambice: „Slovan Liberec byl už dvakrát skoro v Lize mistrů a rozdíl mezi tehdejším rozpočtem Sparty a Liberce byl zhruba stejný jako dnes. Nyní je rozdíl možná menší, takže proč ne? Ano, musí se sejít strašně moc věcí. Pro mě a mou ženu jde o velkou investici a dobrodružství a neumím si představit, že bychom řekli: Naším cílem je střední skupina o 6. – 10. místo.“

Jaký tedy bude rozpočet Slovanu? „Bez posil zhruba 135 milionů korun. A naše strategie je, že všechny peníze, které utržíme za naše hráče, a že o ně zájem je, budeme zpátky reinvestovat do posil. Rozpočet na ně bude mezi 50 až 80 miliony korun.“

Ondřej Kania a jeho manželka Petra Kania šéfují fotbalovému Slovanu Liberec. Během ligového zápasu pózují na tribuně.

Jak ukázal kupříkladu Bayer Leverkusen v bundeslize či Girona ve španělské La Lize, úspěch není vždy o penězích. „Co by mělo být atraktivní pro hráče a agenty, není to, jestli ve Slovanu dostanou 150 nebo 180 tisíc, ale že klub bude úspěšný, hrát v Evropě a oni budou v prostředí, které je bude rozvíjet a můžou se odrazit výš. Slovan musí být rodinný klub a musí nabízet něco víc než peníze.“

Do Liberce jezdí Kania z Prahy zhruba dvakrát týdně. „Pocházím z Brna a prvních deset let jsem měl firmy v Praze, takže jsem čtyřikrát týdně jezdil po D1. A musím říct, že D10 je oproti tomu neuvěřitelný luxus,“ usmíval se. „V létě ale tak často v klubu nebudu, máme dům v Barceloně.“

A jak se s novou rolí proměnila jeho aktivita na sociální síti X? „Snažím se tam nic moc nepsat, jen repostovat příspěvky mé ženy. Ale musel jsem třeba reagovat na pana Tvrdíka. Jinak máme skvělý vztah, to vás můžu ujistit. Brzy spolu jdeme na oběd.“

Petra je inženýrka ekonomie s červeným diplomem, v 28 letech vysoce postavená auditorka největších bank v ČR a SK, která dohlíží jako předsedkyně představenstva na naši společnou čtvrt miliardovou investici. Byla jediná žena na gremiu LFA. Věřím, že jich tam v budoucnu bude víc. https://t.co/m7tpeE0Wlq — Ondřej Kania (@OndrejKani13615) April 4, 2024

Co dělá nejmladší majitel fotbalového klubu v Česku o víkendu? „Běhám, trávím čas se psy a třeba teď v sobotu jsem byl v Budějovicích a pak jsem se z toho sbíral,“ smál se, jelikož Slovan na jihu Čech prohrál 2:3 a nadále je v tabulce sedmý.

Ostatně, v Budějovicích Kania překvapil nejen neotřelým oblečením, ale i tím, že seděl mezi diváky. „VIP lóže nemám rád. A za vstupenky si chci platit. I v Budějovicích jsem svých šest vstupenek koupil.“

První talkshow První dotek LIVE se konala v Liberci, hosty byli Ondřej Kania, Michael Rabušic a Jakub Děkan.

Vyjímá se i výrazným tetováním na pravé ruce. „Budete si myslet, že jsem blázen. Dělal mi to tatér, který funguje tak, že vám neřekne, co vám vytetuje, vy mu sloužíte jako plátno a necháte ho tvořit. Takže tady mám ženu a mé ženě říkám, že je to ona a ona tomu správně nevěří. Tady mám takového smajlíka, tady je barokní okno... Můj tatér má evidentně rád baroko. Mám to do konce života a nijak jsem to neovlivnil,“ dodal pobaveně.

Pochvalně promluvil o svém předchůdci Ludvíku Karlovi, jenž Slovan vlastnil 27 let. „Nepotkal jsem v byznysu člověka, s nímž bych se byl schopen domluvit o detailních věcech bez prostředníků a bez zdlouhavých schůzek a telefonátů. Lidsky i byznysově jsme si sedli, baví mě se s ním bavit.“

Na závěr talkshow, v níž nechyběla ani hudební vložka v podání Děkana s Folprechtem, došlo rovněž na dotazy diváků. Jeden z fanoušků se obával, aby klub nepřišel o Ještěd ve znaku. „Nepracujeme s variantou, že by tam silueta vysílače nebyla.“ Ve hře je však rebranding. „Soutěže se zúčastní pět agentur, každá vypracuje tři podoby znaku, ovšem pokud o nové verzi nebudeme přesvědčeni, měnit to nebudeme.“

Momentky z talkshow První dotek LIVE

Další z příznivců Slovanu se majitele zeptal, zda se na stadionu U Nisy dočkáme toho, co vyzkoušela ve druhé bundeslize Fortuna Düsseldorf, kdy zkoušela přilákat lidi na vstup zdarma.

Kania má jasno: „Vstupenka stojí 250 korun a já bych byl rád, aby tam příští sezonu chodily čtyři a půl tisíce lidí, kteří ty peníze zaplatí, protože do toho chtějí investovat čas a peníze. Ne aby tam bylo šest tisíc lidí, kteří nezaplatí nic. Myslím, že dlouhodobě to není udržitelné ani rozumné.“

