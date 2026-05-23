Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Dopustili jsme kulturu alibismu. Kania a Nezmar o výmluvách na mládí i rozhodčích

Michael Havlen
  8:53
Fotbalisty Liberce čeká ještě závěrečné derby v Jablonci, ale sezonu už tak jako tak dokončí na šestém místě. Vedení klubu to nepovažuje za úspěch a pokládá za chybu výmluvy na mládí kádru.

Zprava majitel libereckého klubu Ondřej Kania, generální ředitel Jan Nezmar a moderátor Ladislav Hampl při besedě s fanoušky přímo v kotli na stadionu U Nisy. | foto: Michael Havlen, MF DNES

Majitel Ondřej Kania a generální ředitel Jan Nezmar se ve fanouškovském podcastu na platformě Slovan+ shodli, že problémem týmu byla motivace i určité uspokojení.

„Velkou chybou je, že jsme dopustili kulturu, která je alibistická, ale je to taky částečně kultura uspokojení. Když si ale vezmu, že jsme dlouhou dobu byli pátí a že jsme za posledních 15 zápasů získali 15 bodů, tak to přece nikdo nemůže označit za úspěch,“ prohlásil Kania v pořadu, který se natáčel přímo v libereckém kotli před zápasem se Spartou.

Řeč však byla i o současném stavu českého fotbalu a dalších tématech.

O libereckých ambicích

Nezmar: Je zcela jednoznačné, že klub s takovým rozpočtem jako my nemůže mít jinou ambici než pohárové příčky. Asi není nic nového, když řeknu, že teprve z pohárů přicházejí peníze. My samozřejmě máme tu výhodu, že máme Ondru (Kaniu), takže i do té doby, než ty poháry budou, nemusíme každého půl roku prodat šest hráčů. Ale ekonomika klubu musí mít i jiné injekce, ať už jsou to ty prodeje hráčů nebo evropské poháry.

O „mladém týmu“

Nezmar:V průběhu celé sezony hodně zaznívalo, že máme mladý kádr. Osobně považuji za velkou chybu, že jsem tuhletu debatu dopustil, protože si myslím, že to mohlo mít velký podíl na motivaci týmu a nakonec i v těch rozhodujících chvílích. Navíc to ani není úplně pravda, protože věk je trošku zavádějící kritérium. Tím zásadním je zkušenost a ta přichází se zápasy, které ten hráč odehraje. Nechal jsem si udělat statistiku a věřte tomu nebo ne, v mnoha zápasech byla naše základní jedenáctka optikou odehraných utkání zkušenější než ta soupeřova. Proto jsem byl dost naštvaný i na (trenéra) Radka (Kováče) po nedávné tiskovce, kdy ten věk znovu zmínil. Jestli se nám celou sezonou prolínal nějaký problém, byl to ten, že jsme nedokázali udržet napětí v týmu. Vždycky, když se nám něco podařilo, přišel sešup.

Kania: Neustále šermovat nízkým věkem… Já jsem v tomhle taky vinen, protože jsem občas cítil potřebu to veřejně zmínit a vlastně jsem tím způsoboval, že potom to zmiňovali i hráči a trenéři. Jedna věc je ale zmiňovat to veřejně a druhá, jaký to má efekt na každodenní fungování v klubu. A to byl podle mě ten největší problém. Mám pocit, že v posledních několika týdnech a měsících vícero lidí v klubu včetně trenérů a hráčů uvěřilo tomu, že tohle je naše maximum a když se to nepovede, tak to vlastně nevadí. Takže naše největší úloha teď je tuhle kulturu změnit.

O fanouškovské kritice herního projevu

Nezmar: Tohle je velmi diskutabilní záležitost. Existují týmy, které hrají moc hezky, umějí si přihrát pětadvacetkrát po sobě a tak dále. To je herní způsob, který se líbí fanouškům do té doby, dokud to naplňuje jejich ambice. Ale pak se třeba ukáže, že titul získá někdo, kdo hraje úplně jiný herní způsob, který možná na první dobrou vypadá jako bum-prásk, což se letos stalo. A to je jako princip úplně stejné u nás. Jeden zápas můžete pochválit, že jste hráli hezky, ale tři už nepochválíte, když jste všechny prohráli… My se chceme prezentovat přímočarým fotbalem i s tím, že ten herní způsob znamená spoustu ztrát.

Kania: Když jsme před více než dvěma lety vstupovali do klubu, stanovili jsme si, že budeme mít rychlé, atletické, dynamické hráče a hodně intenzity. Myslím, že není náhodou, že se na naše hráče jezdí dívat kluby z celé Evropy. S Honzou (Nezmarem) jsme se o tom bavili mockrát, že tenhle herní způsob má takový jeden problém, že když zrovna nemáš formu, tak ono to vypadá často docela hnusně. Ale zase když ti to jde, tak to vypadá fakt hezky. My máme ale velké ambice a pro mě jako majitele je primární se snažit těch ambicí dosáhnout, a jestli se to někomu na Facebooku líbí nebo ne, to pro nás není ani druhořadá věc.

O stavu českého fotbalu

Kania: Já jsem nikdy nelitoval, že jsem do fotbalu vstoupil, tedy až do minulé soboty. To, co jsem viděl jak v Ostravě, tak v Teplicích, mi přijde nechutné a neuvěřitelné. Nikdo mi nikdy nevymluví, že to nebylo nějak zkoordinované. Nikdo mi nikdy nevymluví, že když (slávista) Moses zlomil čelist (libereckému) Hodoušovi a nedostal červenou kartu, že to byla náhoda nebo nepozornost. Je evidentní, že poslední dva až tři měsíce máme obrovský problém s rozhodčími, protože všichni už nějakou dobu vědí, že současný předseda komise rozhodčích končí, takže se z toho stal Divoký západ. Když k tomu připočteme tu ostudu, která se stala v Edenu, a když připočteme i největší korupční kauzu v historii českého fotbalu, tak jsou to čtyři měsíce, které jsou pro značku ligy katastrofální. Jenom já jsem do fotbalu investoval stovky milionů a za další asi miliardu chci stavět tréninkové centrum a koupit stadion U Nisy. Ostatní majitelé klubů do toho investovali minimálně stejné peníze jako já, takže pro nás už neexistuje krok zpátky.

O odchodech hráčů

Nezmar: Mezi nejžhavější zboží v našem týmu patří Ermin Mahmič a Ange N’Guessan. Je dost dobře možné, že takový hráč, jako je Ange, už u nás nikdy nebude. S trenéry jsme se bavili, že když koukáme na zápasy Ligy mistrů, a to dokonce i teď na ty finálové, umíme si představit, že on by tam klidně mohl hrát. Je to i ten důvod, proč velmi pravděpodobné odejde. Proto jsme udělali racionální rozhodnutí, že oba už do konce sezony hrát nebudou. U těchto dvou hráčů je úplně nejvíc pravděpodobné, že odejdou a velmi pravděpodobně to budou i zajímavě destinace. Můžu prozradit, že poptávka je i po dalších našich možná pěti, šesti hráčích.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dopustili jsme kulturu alibismu. Kania a Nezmar o výmluvách na mládí i rozhodčích

Zprava majitel libereckého klubu Ondřej Kania, generální ředitel Jan Nezmar a...

Fotbalisty Liberce čeká ještě závěrečné derby v Jablonci, ale sezonu už tak jako tak dokončí na šestém místě. Vedení klubu to nepovažuje za úspěch a pokládá za chybu výmluvy na mládí kádru.

23. května 2026  8:53

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník.

O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala...

22. května 2026  18:49

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

22. května 2026  14:55

Vlna ano, pokřik ne. Mexiko před MS zbrojí proti homofobnímu skandování

Mexičtí fanoušci na MS ve fotbale 2022.

Zhruba tři týdny před začátkem mistrovství světa spustila Mexická fotbalová federace reklamní kampaň, jejímž cílem je odradit fanoušky během turnaje od často používaného homofobního pokřiku. Jeho...

22. května 2026  13:30

Kouč Carrick dostal od United důvěru a smlouvu. S týmem podepsal do roku 2028

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

Fotbalisty Manchesteru United natrvalo převzal trenér Michael Carrick, který vedl mužstvo jako dočasný kouč do konce sezony. Bývalý dlouholetý záložník v klubu podepsal smlouvu do roku 2028. Třetí...

22. května 2026

Guardiola potvrdil spekulace, po deseti letech končí u Manchesteru City

Trenér Pep Guardiola sleduje utkání proti Bodö/Glimt.

Trenér Pep Guardiola po sezoně po deseti letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který "Citizens" dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v pátečním...

22. května 2026  12:41,  aktualizováno  12:51

Nominace Anglie na MS: Lídrem bude Kane, Tuchel ukázal i na Toneyho

Ivan Toney, anglický útočník saúdskoarabského al-Ahlí.

Kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane povede anglické fotbalisty na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Do konečné nominace, kterou v pátek oznámil trenér Thomas Tuchel, se dostal i útočník Ivan...

22. května 2026  12:15

Ronaldo s an-Nasrem konečně získal saúdský titul, na hřišti slavil i s rodinou

Cristiano Ronaldo přebírá pohár za vítězství an-Nasru v Saudi Pro League.

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo s an-Nasrem poprvé vyhrál saúdskou ligu. Titul si celek z Rijádu zajistil v posledním 34. kole výhrou 4:1 nad Damacem, díky které soutěž ovládl s...

22. května 2026  11:39

Ultras po schůzce s vedením Slavie: Shoda je v tom otevřít tribunu Sever co nejdříve

Slávističtí fanoušci během utkání v Hradci

Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slavie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby...

22. května 2026  10:56

Varnsdorfský McGregor restartuje kariéru: Pokyny na hřišti dávám i ukrajinsky

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Na hráče křičí česky, anglicky, ale i ukrajinsky. Fotbalový brankář Adam Richter se v třetiligovém Varnsdorfu, který vsadil na mezinárodní sestavu, mění v polyglota. A jako kapitán teď kopíruje...

22. května 2026  9:30

Tým, který má šmrnc. I povzbudivý signál. Koubkův mírný pokrok v mezích možností

Trenér Miroslav Koubek na tiskové konferenci k nominaci české fotbalové...

Musí to být zvláštní mix pocitů. Jste blízko. Dostáváte třeba i nečekanou šanci porvat se o životní sen. Ovšem s rizikem, že když to neklapne, zůstanete doma u televize. Kolik hráčů je v nominaci...

22. května 2026  8:26

Teenagera v Mexiku měli už Čechoslováci. Vyhraje teď konkurz o zážitek Sochůrek?

Hugo Sochůrek ze Sparty spěchá za míčem během utkání s Alkmaarem.

Vlastně mu tenkrát v Mexiku ani nevadilo, že se celou dobu jenom kochal. Bylo mu devatenáct let. Do nominace trenéra Jozefa Marka se před fotbalovým šampionátem 1970 vmáčkl jako nečekaný žolík z...

22. května 2026  6:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.