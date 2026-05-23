Majitel Ondřej Kania a generální ředitel Jan Nezmar se ve fanouškovském podcastu na platformě Slovan+ shodli, že problémem týmu byla motivace i určité uspokojení.
„Velkou chybou je, že jsme dopustili kulturu, která je alibistická, ale je to taky částečně kultura uspokojení. Když si ale vezmu, že jsme dlouhou dobu byli pátí a že jsme za posledních 15 zápasů získali 15 bodů, tak to přece nikdo nemůže označit za úspěch,“ prohlásil Kania v pořadu, který se natáčel přímo v libereckém kotli před zápasem se Spartou.
Řeč však byla i o současném stavu českého fotbalu a dalších tématech.
O libereckých ambicích
Nezmar: Je zcela jednoznačné, že klub s takovým rozpočtem jako my nemůže mít jinou ambici než pohárové příčky. Asi není nic nového, když řeknu, že teprve z pohárů přicházejí peníze. My samozřejmě máme tu výhodu, že máme Ondru (Kaniu), takže i do té doby, než ty poháry budou, nemusíme každého půl roku prodat šest hráčů. Ale ekonomika klubu musí mít i jiné injekce, ať už jsou to ty prodeje hráčů nebo evropské poháry.
O „mladém týmu“
Nezmar:V průběhu celé sezony hodně zaznívalo, že máme mladý kádr. Osobně považuji za velkou chybu, že jsem tuhletu debatu dopustil, protože si myslím, že to mohlo mít velký podíl na motivaci týmu a nakonec i v těch rozhodujících chvílích. Navíc to ani není úplně pravda, protože věk je trošku zavádějící kritérium. Tím zásadním je zkušenost a ta přichází se zápasy, které ten hráč odehraje. Nechal jsem si udělat statistiku a věřte tomu nebo ne, v mnoha zápasech byla naše základní jedenáctka optikou odehraných utkání zkušenější než ta soupeřova. Proto jsem byl dost naštvaný i na (trenéra) Radka (Kováče) po nedávné tiskovce, kdy ten věk znovu zmínil. Jestli se nám celou sezonou prolínal nějaký problém, byl to ten, že jsme nedokázali udržet napětí v týmu. Vždycky, když se nám něco podařilo, přišel sešup.
Kania: Neustále šermovat nízkým věkem… Já jsem v tomhle taky vinen, protože jsem občas cítil potřebu to veřejně zmínit a vlastně jsem tím způsoboval, že potom to zmiňovali i hráči a trenéři. Jedna věc je ale zmiňovat to veřejně a druhá, jaký to má efekt na každodenní fungování v klubu. A to byl podle mě ten největší problém. Mám pocit, že v posledních několika týdnech a měsících vícero lidí v klubu včetně trenérů a hráčů uvěřilo tomu, že tohle je naše maximum a když se to nepovede, tak to vlastně nevadí. Takže naše největší úloha teď je tuhle kulturu změnit.
O fanouškovské kritice herního projevu
Nezmar: Tohle je velmi diskutabilní záležitost. Existují týmy, které hrají moc hezky, umějí si přihrát pětadvacetkrát po sobě a tak dále. To je herní způsob, který se líbí fanouškům do té doby, dokud to naplňuje jejich ambice. Ale pak se třeba ukáže, že titul získá někdo, kdo hraje úplně jiný herní způsob, který možná na první dobrou vypadá jako bum-prásk, což se letos stalo. A to je jako princip úplně stejné u nás. Jeden zápas můžete pochválit, že jste hráli hezky, ale tři už nepochválíte, když jste všechny prohráli… My se chceme prezentovat přímočarým fotbalem i s tím, že ten herní způsob znamená spoustu ztrát.
Kania: Když jsme před více než dvěma lety vstupovali do klubu, stanovili jsme si, že budeme mít rychlé, atletické, dynamické hráče a hodně intenzity. Myslím, že není náhodou, že se na naše hráče jezdí dívat kluby z celé Evropy. S Honzou (Nezmarem) jsme se o tom bavili mockrát, že tenhle herní způsob má takový jeden problém, že když zrovna nemáš formu, tak ono to vypadá často docela hnusně. Ale zase když ti to jde, tak to vypadá fakt hezky. My máme ale velké ambice a pro mě jako majitele je primární se snažit těch ambicí dosáhnout, a jestli se to někomu na Facebooku líbí nebo ne, to pro nás není ani druhořadá věc.
O stavu českého fotbalu
Kania: Já jsem nikdy nelitoval, že jsem do fotbalu vstoupil, tedy až do minulé soboty. To, co jsem viděl jak v Ostravě, tak v Teplicích, mi přijde nechutné a neuvěřitelné. Nikdo mi nikdy nevymluví, že to nebylo nějak zkoordinované. Nikdo mi nikdy nevymluví, že když (slávista) Moses zlomil čelist (libereckému) Hodoušovi a nedostal červenou kartu, že to byla náhoda nebo nepozornost. Je evidentní, že poslední dva až tři měsíce máme obrovský problém s rozhodčími, protože všichni už nějakou dobu vědí, že současný předseda komise rozhodčích končí, takže se z toho stal Divoký západ. Když k tomu připočteme tu ostudu, která se stala v Edenu, a když připočteme i největší korupční kauzu v historii českého fotbalu, tak jsou to čtyři měsíce, které jsou pro značku ligy katastrofální. Jenom já jsem do fotbalu investoval stovky milionů a za další asi miliardu chci stavět tréninkové centrum a koupit stadion U Nisy. Ostatní majitelé klubů do toho investovali minimálně stejné peníze jako já, takže pro nás už neexistuje krok zpátky.
O odchodech hráčů
Nezmar: Mezi nejžhavější zboží v našem týmu patří Ermin Mahmič a Ange N’Guessan. Je dost dobře možné, že takový hráč, jako je Ange, už u nás nikdy nebude. S trenéry jsme se bavili, že když koukáme na zápasy Ligy mistrů, a to dokonce i teď na ty finálové, umíme si představit, že on by tam klidně mohl hrát. Je to i ten důvod, proč velmi pravděpodobné odejde. Proto jsme udělali racionální rozhodnutí, že oba už do konce sezony hrát nebudou. U těchto dvou hráčů je úplně nejvíc pravděpodobné, že odejdou a velmi pravděpodobně to budou i zajímavě destinace. Můžu prozradit, že poptávka je i po dalších našich možná pěti, šesti hráčích.