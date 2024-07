Liberecký šéf Kania: Až přijede Slavia, chci mít plný stadion

„Napadlo mě, že by mělo být naší ambicí po devíti letech vyprodat liberecký stadion, a to ve třetím kole, kdy k nám přijede Slavia,“ oznámil Kania například do éteru.

O čem ještě s fanoušky mluvil?

O tempu posilování týmu

„Když jsem před dvěma týdny vyjádřil určitou nervozitu, (sportovní ředitel) Honza Nezmar mi řekl, že jediné týmy, které v Evropě zatím posílily, jsme my, protože jsme koupili Plechatého, Ichu a Koželuha, a Real Madrid, který podepsal Mbappého. Včetně Plechatého přijde osm až devět nových hráčů, to je vše v procesu. Standardem v Liberci bylo, že hráči přicházeli v průběhu srpna, takže myslím, že my půjdeme do sezony prakticky s kompletním kádrem. Navíc kromě hráčů na hostování nikdo neodešel. “

O odchodu stopera Chaluše do Baníku

. „Stáli jsme o to, aby u nás Matěj především kvůli svým charakterovým a lídrovským vlastnostem pokračoval, ale upřímně řečeno, nebyla to pro sportovní úsek příliš velká priorita. Byl tam nějaký finanční limit a přes něj jsme nechtěli jít. “

O hostování Ševínského ze Sparty

„Adam Ševínský je kapitán Sparty B z minulé sezony, velmi talentovaný hráč, jehož hostování se teď dolaďuje. Je to jeden z těch výjimečných případů, kdy se spokojíme i s hostováním, protože hráče jako on je prakticky nemožné získat na přestup. Celý sportovní úsek v něm vidí ve středu obrany velkou budoucnost.“

O zájmu o liberecké hráče

„Zájem byl o Luku Kulenoviče, ale tam jsme se hned na začátku jednoznačně shodli, že přes to v žádném případě nejede vlak. Zájem by mohl být i u Luba Tupty, který se dostal se slovenskou reprezentací na Euro. Pokud jde o záložníka Žambůrka, ten nám na konci sezony řekl, že bude preferovat angažmá v zahraničí. Je otázka, jak se to vyvine. Nějaké velké odchody ale neplánujeme. “

Filip Panák ze Sparty (vlevo) dobíhá libereckého Luku Kulenoviče.

O nedotažených příchodech

„O Toma Slončíka (záložníka ze Zlína) jsme stáli, ale realita je taková, že jsme mu byli schopni nabídnout jedině vizi a prakticky nic jiného. Samozřejmě v tomhle je Plzeň velmi těžký soupeř. Doufám, že už za rok touhle dobou se dostaneme do situace, že my budeme tím klubem, kam hráči jako Tom Slončík budou chtít chodit. Pokud jde o brankáře Antonína Kinského, je to nepochybně generační multitalent a dává naprostý smysl to, co Slavia ohlásila, tedy že na podzim dostane šanci a bude jedničkou Slavie. Je to výjimečný brankář, stačí se podívat na data, kolika gólům v minulé sezoně zabránil, v tomhle je dramaticky odskočený. Myslím, že za pár let nemá v české lize příliš co dělat. “

O roli bývalého majitele Ludvíka Karla

„Pan Karl je pasivní fanoušek. Sám jsem nevěděl, co od jeho zapojení po změnách v klubu mám čekat. Ale musím říct, že pan Karl i pan Štiller (bývalý předseda představenstva klubu a dnes jeho člen) jsou velkými fanoušky všeho, co děláme. S panem Karlem jdeme v úterý na oběd, a pokud budu za něco pokárán, bude to poprvé po třech měsících. “

O vykání s hráči

„Kromě Ramba (Rabušice) mi všichni vykají. Samozřejmě na soustředění bych to chtěl změnit, protože mi to přijde zvláštní. Nejsem o moc starší než mnozí z nich.“