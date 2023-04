Čoudek a zpychnout? Kdybych moc narostl, mamka mě usměrní, tuší

Ze současného mužstva je odchovancem jen Lukáš Havel. Cítíte, že je tlak na to, aby dostávali prostor v A-týmu hráči z akademie?

Ano. Máme to jednodušší než kluci před pár lety. Dostáváme víc prostoru, nastupují i další hráči a dělá to dobré jméno akademii. Všichni si od ní hodně slibují a věřme, že odchovanců bude v áčku jenom přibývat. Je to skvělé, když pomáhají klubu a pak se je ještě podaří prodat.

Dávat šanci mladým je fajn, ale musí to být podložené kvalitou.

Přesně tak. Nesouhlasím s tím, aby byli protlačováni mladí jen proto, že jsou mladí. Tým musí být opřený o zkušenější hráče, kteří už mají v lize něco za sebou. A nejlepší z akademie nebo z B-týmu si musí šanci zasloužit. Když jsem nakoukl do áčka, tak jsem byl na jednom tréninku, ale povedlo se mi zaujmout trenéry a postupně už jsem v týmu zůstal. Mladí šanci dostanou, ale musí ji využít.

Zaujal jste i při ligové premiéře na konci loňské sezony. Tehdy to byl poslední zápas trenéra Davida Horejše u týmu a vedle Martina Králika jste odehrál dobrý zápas v Boleslavi. Užil jste si to?

Škoda porážky 0:1, mohl jsem mít vítězné vzpomínky na debut. Ale jinak to bylo skvělé. Vedle Maťa se hraje výborně, podpořil mě. Beru to celkově jako povedený zápas.

Na další start jste si však musel počkat až do 14. kola dalšího ročníku. Tehdy to byl v Jablonci při prohře 0:3 pro změnu poslední duel trenéra Jozefa Webera u týmu. Nebyl jste z čekání trochu zklamaný?

Byl jsem trochu namlsaný. Ale sám jsem si říkal, že je mi teprve sedmnáct a jsem obránce. A takhle mladí stopeři v lize pravidelně nehrají. Byl jsem rád za každý zápas, kdy jsem mohl jít alespoň na lavičku. Na další šanci jsem si počkal, i když nám utkání tehdy moc nevyšlo.

Zazářil jste však při dalším startu minulý týden v semifinále poháru na Spartě. To byla zatím asi největší zkouška, co?

Nečekal jsem, že půjdu hrát takový zápas. Sparta s její aktuální formou je nejlepší tým u nás. Chtěli jsme postoupit a urvat pro klub historické finále. To se nepovedlo, prohráli jsme 0:2, ale měli jsme opravdu silného soupeře.

Trenéři vás po utkání ocenili, že jste byl nejlepším hráčem Dynama. To se hezky poslouchá, že?

Jsem rád, že to mělo pozitivní ohlasy. Snažil jsem se, abych měl dobrý začátek a chytil se pár snazšími přihrávkami nebo souboji. Pak jsem chtěl výkon udržet. Se sparťanskými útočníky to bylo těžké. Je jasné, že když jsem mladý a neznali mě, tak si víc dovolili. Na jejich místě bych udělal to samé.

Jak bylo těžké bránit třeba reprezentanty Jana Kuchtu s Tomášem Čvančarou?

Oba si umí skvěle přidržet obránce a pokrýt míč. Jsem rád, že jsem obstál i s takovými útočníky. Trenéři i spoluhráči mě podpořili a pochválili, že jim stačím.

V poháru jste vzdorovali Spartě, ale o čtyři dny později vybuchli doma s Teplicemi. Čím to bylo?

Vůbec nám to nevyšlo. Už od začátku jsem cítil, že je něco špatně. V týdnu hrajete dobře na Spartě, a pak vyhoříte s Teplicemi, které byste doma měli porazit. Ale liga je nevyzpytatelná a teď se to ukázalo. Moc mě to mrzí. Výhrou jsme mohli získat klid a nemuseli koukat pod sebe. Takhle je třeba znovu bojovat a dobře se připravit na další zápas v Hradci Králové.

Užíváte si celkově první ligu a všechno kolem ní?

Jo, to je skvělé. Moc jsem si užíval, i když jsem byl jen na lavičce. Cítit to napětí před zápasem v kabině, atmosféru při zápase. Snažil jsem se žít s týmem. Je to zkrátka paráda.

Spoluhráči o vás tvrdí, že je vám jedno, jestli hrajete třetí ligu, nebo na Spartě. Jste kliďas?

Úplně jedno mi to není, ale nechci si to připouštět. Na Spartě jsem vůbec nevnímal fanoušky. Soustředil jsem se jen na fotbal, neposlouchal, co lidé křičí. Snažím se mít vždy stoprocentní pozornost. Je přede mnou hodně práce, chci dál makat a zlepšovat se.

Nezmění vás to, že najednou naplno poznáváte profesionální fotbal?

Věřím, že ne. Navíc v lize ještě nejsem nastálo, nemám v ní tolik odehráno. Ani se ještě neberu jako stálý ligový hráč. Navíc kdybych moc narostl, tak mě mamka usměrní. Ona je učitelka, takže mě uklidní, ale i shodí, když je třeba. Jsem za to rád.

Asger Sörensen ze Sparty si kryje míč před dotírajícím Ondřejem Čoudkem z Českých Budějovic.

Navíc se může klidně stát, že se po karetním trestu vrátí i zkušenější stoperská dvojice Havel–Králik a půjdete za béčko.

Jo, tak to je. Musím čekat na další šanci. Už před tím jsem si říkal, že jsem hrál s reprezentací proti Portugalsku, o týden později třetí ligu v Sokolově, pak hned pohár na Spartě. Je to taková horská dráha.

Kromě fotbalu zvládáte i studijní povinnosti. Ze třetího ročníku biskupského gymnázia v Budějovicích už vidíte na maturitu. Co plánujete dál?

Ještě nevím. První cíl je maturita, pak se uvidí i s ohledem na fotbal. Mám individuální plán, musím i ve škole plnit, co je třeba. Doháním testy, úkoly a tak. Mohl bych zvládat dálkové studium na vysoké škole, jako to dělá víc fotbalistů.

Ondřej Čoudek 18 let Odchovanec budějovického Dynama začínal s fotbalem v pěti letech. Přivedl ho k němu otec, ale podporují ho oba rodiče. Bez tří centimetrů dvoumetrový obránce prošel v akademii všechny kategorie. Postupně se ze středu zálohy přesunul na pozici stopera. Mládežnický reprezentant debutoval v první lize loni v Mladé Boleslavi, za A-tým Dynama stihl i dva duely v poháru a několik v přípravě.

Co by vás lákalo?

Mám rád jazyky, tak tím směrem bych se chtěl ubírat.

A vysněná zahraniční soutěž?

Anglická liga. Baví mě její historie, atmosféra na zápasech, hrají tam nejlepší hráči na světě. Nejvíc fandím Tottenhamu. Věřím, že konečně získají nějakou trofej a že to bude i moje cílová destinace.

Takže hvězda týmu Harry Kane je váš oblíbenec?

Rozhodně. Je to podle mě jeden z nejlepších útočníků i hráčů na světě. Baví mě ho sledovat.

A jak by vás bavilo ho bránit?

To moc ne, ale chtěl bych si to zkusit. Bylo by to hrozně těžké. Hraje chytře, má skvělý výběr místa, i když není tak rychlý. Umí si poradit v každé situaci. Člověk o něm na hřišti ani neví, a pak rozhodne zápas. Takoví útočníci jsou na bránění hodně nepříjemní.

Koho obdivujete na vaší pozici?

Mám rád Raphaëla Varanea z Manchesteru United. Máme toho i dost podobného, oba jsme vysocí a máme dlouhé nohy. Jeho styl se mi líbí asi nejvíc. Ale sleduji i třeba Virgila van Dijka nebo Mathiase de Ligta. Snažím se od nich také učit. Člověk musí udělat něco navíc, aby prorazil.

Cítíte, že se na vás kluby už ptají? I když smlouvu v Dynamu máte až do roku 2026.

Úplně to nevnímám. Vím, že se mladší hráči sledují. Když se dostanete do ligy, tak jste na očích. Máte šanci zaujmout, nahrává vám věk.

Teplický útočník Abdallah Gning přeskakuje skluzujícího Ondřeje Čoudka z Českých Budějovic.

V poslední době z Dynama řada hráčů odešla do předních českých klubů i do zahraničí. Berete to jako příklad, že je to možné?

Rozhodně. Lukáš Provod je reprezentant, Fortune Bassey odešel za rekordní částku do ciziny. Ukazuje se, že i z Dynama se dá dostat do velkého fotbalu a klub je sledovaný.

A fotbal sledujete očividně i vy. Neřešíte jen své výkony, ale máte přehled. Mám pravdu?

Fotbal mám rád. Dříve jsem se tolik nevěnoval české lize. Sledoval jsem svoje nižší soutěže, jak hrají kamarádi a tak. Teď vnímám českou ligu, která je hodně specifická. Je plná taktiky, soubojů, hráči musí být dobře fyzicky připravení. A nejvyšší soutěž je i hodně vyrovnaná.