Nečekáme, hrajeme dopředu a lidi to baví, říká sparťan Čelůstka

Tenkrát mu bylo devatenáct, když se Zlínem marně bojoval o ligovou záchranu.

Následně po půlročním angažmá ve Slavii se vydal do zahraničí, odkud se loni v létě do české ligy.

A zápas „doma“ vyšel na 20. kolo.

„Těšil jsem se moc, někdo z fanoušků mi to dokonce spočítal přesně na dny, kdy jsem tu naposled hrál. Jsem rád, že jsme to zvládli vítězně, že tu Sparta vyhrála. A navíc jsem rád i za to, že jsme nedostali gól,“ líčil do kamery klubové televize.

O čem ještě Čelůstka mluvil?

O zápase, který byl pro Spartu až nečekaně poklidný. „Hrajeme odvážně, hrajeme dopředu, dovolíme si, překonáváme soupeře. Je to znát, věříme si hodně. Jsem rád, že jsme zvládli začátek zápasu, dali jsme první gól a tím jsme se zklidnili. Poločas mohl být i tři nebo čtyři nula, takhle to bylo o půli ještě otevřené, jeden gól by to zdramatizoval. Ale zvládli jsme to dobře, předvedli jsme tu dobrý výkon.“

O tom, co změnil příchod trenéra Vrby. „Hrajeme dopředu, otevíráme si hřiště a chodíme nahoru ve velkém počtu. Nečekáme na soupeře, my jsme Sparta a soupeř by měl čekat na to, co vymyslíme my, ne naopak. I když je to někdy náročné a vzadu se hraje otevřeně, někdy gól dostaneme, ale při tomhle herním stylu jsme schopni dát víc gólů. Lidi to baví a je to pěkný fotbal.“

O tom, že na penaltu šel Hancko. „Nepřekvapilo mě to, on si je v tréninku zkoušel a chodilo mu to. Minule nám to tam pálil David Karlsson, tentokrát nebyl, tak ho Hanci parádně zastoupil.“

O 250. utkání trenéra Vrby v české lize. „Já jsem to ani nevěděl, slyším to poprvé. Možná má tedy pro nás něco nachystaného.“