„Když se u stadionu začal plánovat rezidenční dům, pořídili jsme si v něm byt. Mám to na stadion pár kroků, vidím třetinu hřiště,“ usmívá se bývalý český reprezentační obránce, který musel seknout s vrcholovým fotbalem kvůli zdravotním lapáliím.
Úplně ale na fotbal nezanevřel, na předměstí v Mladcové kope pro radost šestou ligu.
Podle toho, co jste prezentoval na Facebooku, jste za letošní prázdniny stihl více než pomalu za celou fotbalovou kariéru.
Nejsem moc zapálený do sociálních sítí, ale je pravda, že ke konci kariéry jsem se tam docela vyházel. Umístil jsem tam i oficiální oznámení o konci své kariéry, které jsme nahrávali s mým dobrým kamarádem Ondrou Zlámalem a jeho kolegou Pavlem.
Bylo to, jako bych dostal pecku v ringu, odcházel jsem rozhozený. Ukápla mi i slza. Věděl jsem, že je to konec všeho. Konec jedné životní kapitoly.