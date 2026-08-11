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Chance Liga 2026/2027

Olomoucký kouč Hapal chválil Ekerothův debut: Měl toho plné zuby, ale nezklamal

Václav Havlíček
  7:27
Olomoucký záložník Fabijan Krivak (vlevo) parádní střelou překonává Richarda...

Olomoucký záložník Fabijan Krivak (vlevo) parádní střelou překonává Richarda Kašíka v bráně Artisu. | foto: ČTK

Posila Sigmy Anton Ekeroth.
Olomoucký záložník Fabijan Krivak oslavuje svoji trefu.
Olomoucký brankář Jan Koutný se ohlíží za míčem, který končí v jeho bráně.
Olomoucký útočník Václav Sejk (vlevo) a Dominik Plechatý z Artisu Brno
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Zvedl hlavu a vyslal milimetrově přesný centr na spoluhráče Ghaliho. Ten se proletěl vzduchem a krásnou střelou hlavou otevřel skóre fotbalového klání mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc. První Švéd v historii hanáckého celku, levý obránce Anton Ekeroth, se v premiéře v české lize uvedl gólovou asistencí. Sám ale jistě cítí, že bude muset přidat.

Čtyřiadvacetiletému Ekerothovi notně zatápěl domácí Francouz Glossoa. Ekeroth v zápase vyhrál pouze tři souboje ze třinácti, nezkompletoval jediný z pěti driblinků, o které se pokusil. Úspěch zaznamenal alespoň ve statistice přihrávek, úspěšně jich zvládl 20 z 22. Nutno ovšem podotknout, že většina jeho pasů směřovala do strany či zpátky na stopery.

Ekeroth posílil Sigmu teprve uplynulý týden z norského týmu HamKam, a tak je jasné, že se s novými kolegy musí ještě víc sehrát. Z jeho dat v působení ve Skandinávii ovšem vyplývá, že není vyloženě hráč do výstavby. V průměru na zápas zaznamenal 55 doteků, procentuální úspěšnost přihrávek měl pod 75 procenty, což není bůhvíjak oslnivé číslo.

Pro svůj celek byl ale důležitý, za poslední rok a půl nikdo v HamKamu neodehrál tolik minut jako právě Ekeroth. „Zvládl to. Bylo to jeho první utkání. Fyzicky si vedl velice dobře, měl to těžké, protože si s námi musí něco odbýt, ale na to nebyl čas. Takže jsme ho hodili do vody a nezklamal. Rychlostně ani fyzicky. Po zápase ale říkal, že toho měl plné zuby,“ řekl v neděli večer olomoucký trenér Pavel Hapal.

Posila Sigmy Anton Ekeroth.

Jeho svěřenci nakonec zápas v Brně zvládli. Zvítězili 2:1 a připsali si první výhru v novém ročníku.

Už bylo na čase.

Třetí ztráta ve třetím kole by byla už velkou komplikací v honbě za top šestkou soutěže. Zvlášť když Sigma minimálně ve druhém a třetím kole narazila na soupeře, které by dle předpokladů měla porazit.

„Kdybychom nevyhráli, byl by to asi velký průšvih. Už by to nebylo dobré, protože chceme atakovat nejvyšší příčky. Tyto zápasy chceme a musíme zvládat. Úleva to určitě je. Máme důležité tři body, musíme na ně navázat,“ uznal po utkání křídelník Jáchym Šíp.

Byl to právě on, kdo se asistencí podílel na rozhodující brance, kterou Olomoučané vstřelili až v 87. minutě. Předtím navíc přečkali dvě velké šance Artisu. Šíp vrátil hlavou přetažený Syllův centr a na vápně trestuhodně osamocený Krivak nechal vyniknout svoji levačku.

„V tréninku se tyto situace hodně dělají. Zaměřujeme se na finální třetinu a chtěli jsme to zlepšit. I já osobně, protože proti Mladé Boleslavi jsem měl hodně příležitostí dostat míč do vápna, ale nepovedlo se mi to. Takže jsem za asistenci moc rád,“ těšilo Šípa.

Artis se zlobí, kouč chtěl penaltu

Úlevu nezastíral ani trenér Hapal. „Spadl mi kámen ze srdce, vítězství jsme potřebovali,“ netajil. „V zápase jsme dominovali, ale neproměňovali jsme šance. Hrozně se na ně nadřeme. Artis nás zlobil z brejků. Z jednoho dal gól, z druhého břevno. Tři body jsou pro nás velmi důležité.“

Sigma se pod jeho vedením proměnila, což je znát už po pár zápasech. Zatímco pod trenérem Janotkou vsázeli Hanáci na přímočařejší styl, Hapal klade důraz především na kombinaci. Sigma se ale musí naučit být z ní nebezpečnější.

V nedělním zápase Hanáci zkompletovali přes 600 přihrávek. Soupeř se zmohl jen na 174. Přesto statistici vypozorovali, že zatímco Brňané měli hned tři velké šance, Sigma zůstala v tomto ohledu na nule. „Asi nás to bude potkávat častěji, protože hodně týmů u nás hraje takto zataženě a v bloku,“ myslí si Šíp.

Kromě gólu Komljenoviče trefili domácí břevno, další stoprocentní šanci měl Preisler. Těžko se fanouškům Sigmy, kteří do Brna dorazili ve skvělém počtu, dýchalo i po zákroku obránce Sylly na domácího útočníka Adedirana, po němž požadovali Brňané penaltu.

Olomoucký útočník Václav Sejk (vlevo) a Dominik Plechatý z Artisu Brno
Útočník El Hadji Ndiaye z Artisu (vlevo) a olomoucký Louis Lurvink

„Co vám mám na to říct. Trefil mu koleno ze strany. Skočil, sice píchl balón, ale celým tělem mu zalehl koleno. Já se nesmím vyjadřovat. Nerozumím tomu, proč se nemůžeme vyjadřovat. Mám na to svůj názor, ale...,“ lamentoval trenér Artisu Roman Nádvorník.

Sigmu v sobotu čeká další venkovní zápas, tentokrát na půdě Slovácka. Opět půjde pro Olomouc o zápas, který potřebuje vyhrát. Slovácko stejně jako Artis v sezoně ještě nezvítězilo.

Elbel má kvůli kauze povolení odejít z klubu

Policejní spis uvádí, že aktivně pomáhal přesvědčit známého, aby ovlivnil fotbalový zápas pro sázkařské účely. Kamerové záběry zase ukazují, jak se tehdy novic fotbalové Sigmy Jakub Elbel setkal v obchodním centru Olympia s někdejším funkcionářem Danielem Černajem, jenž měl část podlých sázek v korupční aféře organizovat. Elbel schůzky s Černajem dodnes nevysvětlil.

Dnes 26letý obránce, stále ve službách Olomouce, v těchto dnech pyká za „jeden případ neoznámení disciplinárního přečinu“. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) Elbelovi minulý týden za výše popsaný skutek uložila trest zákazu činnosti v délce tří měsíců z nichž už má část odpykanou a pokutu 30 tisíc korun.

Není třeba vést diskuse o tom, že hráč namočený v korupční kauze pošramocuje jméno olomoucké Sigmy. „Budeme to řešit. Velice se nad tím zamýšlíme,“ řekl na dotaz iDNES.cz ohledně Elbelovy budoucnosti trenér Sigmy a její generální sportovní manažer Pavel Hapal. „Momentálně nemůže hrát, má zastavenou činnost. Uvidíme. Teď trénoval spíš individuálně, ale měl i zranění, nebyl fit. Určitě to pro něj nebude jednoduché. Má umožněno odejít z klubu,“ prozradil olomoucký trenér v neděli.

Jakub Elbel na tréninku Olomouce.

Zda Elbel opustí Olomouc, je otázka, na Hané má totiž platnou smlouvu až do konce sezony a ještě necelý měsíc nemůže hrát. Elbel se s Černajem potkal při svých fotbalových začátcích ve Vratimově. Etická komise FAČR začala fotbalistu prošetřovat letos na jaře.

„Hráč se mohl dopustit narušení regulérnosti soutěže tím, že se na pokyn Daniela Černaje pokusil utvrdit pana Filipa Štěpánka v tom, aby svým výkonem ovlivnil dvojutkání MFK Karviná – MFK Vyškov hrané ve dnech 30. 5. a 2. 6. 2024,“ uvedla etická komise při zahájení disciplinárního řízení.

„Od věcí, které v poslední době vypluly na povrch, se můžu s klidným svědomím distancovat. Nikdy jsem se na ničem takovém nepodílel. Sám nesázím a ani toho nejsem fanoušek. Emoce prožívám na hřišti. Celou kauzu vnímám tak, že fotbalové prostředí má možnost se pročistit. Tyto věci do fotbalu nepatří,“ dušoval se Elbel na jaře pro Seznam Zprávy.

Elbelovo zapojení do korupční kauzy šetří i policie, kriminalisté zjišťují, zda jeho počínání naplnilo podstatu trestného činu. Žádné obvinění na jeho osobu ale dosud nepadlo. I tak jsou možná jeho dny v Olomouci sečteny.

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3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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