Olomoucký kapitán Breite má namířeno do Artisu. Kluby zatím přestup nepotvrdily

Breite by měl opustit Olomouc po šesti letech, v únoru 2020 přišel na Hanou z Liberce. Postupně se stal jednou z hlavních opor Sigmy a v poslední době dělal kapitána. V podzimní části sezony za Olomouc zasáhl do 14 z dosavadních 19 kol nejvyšší soutěže a nechyběl ani v zápasech Konferenční ligy.
V české lize má Breite na kontě 315 startů a 16 branek. V minulosti působil také v Teplicích. V roce 2020 si připsal jeden start za české reprezentační áčko. S Artisem by ho čekal boj o postup do nejvyšší soutěže, ambiciózní brněnský klub je po podzimu ve druhé lize třetí.