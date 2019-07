Olomouc potřebuje v obtížné sérii zabodovat, v úspěch věří i Zlín

Pokud ve fotbale existuje nějaká vyšší moc, božstvo či síla, jež krom jiné agendy obstarává i los první ligy, pak si z Hanáků udělala poněkud kruté a zlomyslné šprýmy. V prvních čtyřech kolech totiž po návštěvě Plzně zamíří také do Edenu a Liberce.

Olomouc vs. Zlín Online reportáž v sobotu od 17 hodin

Jistě se jim později tyto výlety vrátí sérií domácích zápasů, jenže o důležitosti a klíčové roli dobrého startu pro zbytek podzimu, nebo klidně i celé sezony, by se snadno dala napsat příručka úspěšného ligisty.

A tak stojí před jasným, ale nikoliv jednoduchým úkolem: využít domácího prostředí na Andrově stadionu, porazit Zlín a vystlat své dosud prázdné konto prvními body.

„Respekt máme ke každému soupeři, ale Ševců se nebojíme. Samozřejmě víme, že proti Slavii podali velice kvalitní výkon, my jsme se na utkání byli podívat, sledovali jsme je. Nečeká nás nic lehkého, ale hrajeme doma před našimi fanoušky a budeme se snažit předvést co nejlepší fotbal,“ uvedl olomoucký trenér Radoslav Látal pro klubový web.

V úvodním kole se svými svěřenci v Plzni sice vedl 1:0 po úspěšné penaltě Jakuba Plška, jenže ve druhém poločase Viktoria otočila na 3:1. Navíc se nechal vyloučit útočník Jakub Yunis, takže bude v sobotním zápase chybět.

I Zlín chce získat první body V týdnu dotáhli do zdárného konce příchod ukrajinského stopera Oleksandra Azackého, o den dříve podepsal se Zlínem novou tříletou smlouvu slovenský obránce Róbert Matejov. V základní sestavě dnešního ligového zápasu v Olomouci se však objeví s největší pravděpodobností jen druhý jmenovaný. „Nejsem příznivcem velikánských změn, i když nějakou nevylučuji. Už vzhledem k tomu, že předtím jsme hráli doma a teď venku,“ poznamenal trenér Zlína Josef Csaplár.

Ve své ligové premiéře na lavičce moravského celku musel skousnout těsnou porážku 0:1 od mistrovské Slavie. Druhý pokus bodovat v nové sezoně má v repríze nedávného semifinále skupiny o Evropskou ligu, jež zvládl lépe Fastav. „Play off skončilo, zapomeňme všichni. To bylo K.O., tohle je druhé ligové kolo. Bude to jiný zápas,“ neohlíží se Csaplár do minulosti. Oba celky změnily trenéra. A také olomoucký kouč Radoslav Látal v novém působišti ještě nebodoval. Sigma prohrála v Plzni 1:3. „Čeká nás zajímavé a složité utkání. Doufám, že bude koukatelné,“ přeje si Csaplár. Proti Slavii se jeho výběr prezentoval od začátku aktivní hrou a vysokým presinkem. Jak to bude na Hané, nechtěl Cspalár prozradit. „Ale obecně se chceme i venku prosazovat stejným způsobem, jakým trénujeme.“

Na hrotu tak nejspíš nastoupí Martin Nešpor, v týdnu navíc Sigma podepsala smlouvu s bosenským útočníkem Ismarem Tandirem. Je však otázka, zda už bude připravený k zápasu. „Uvidíme, zatím ještě zbývá dořešit nějaké administrativní záležitosti ohledně jeho přestupu, takže zatím nemohu nic potvrdit,“ řekl olomoucký kouč.

Zlínští zahájili sezonu doma proti mistrovské Slavii, a i když je výsledek 0:1 nepotěšil, herně nezklamali. „Zlín hrál v první půli velmi dobře, vstoupil do utkání s velkou energií. Měl spoustu šancí, my jsme se po přestávce zlepšili a jednu proměnili. Pro domácí to bylo kruté,“ uznal trenér Slavie Trpišovský.

Pozorně zápas sledoval i olomoucký kouč. „Mají teď nového trenéra a jiný způsob hry. V utkání se Slavií hráli celoplošný, rychlý fotbal, presovali, napadali soupeře při rozehrávce, soubojově byli velice kvalitní,“ všiml si Látal.

V podobném duchu znějí i hlasy ze zlínské kabiny. „Je to nepříjemný tým, ale bude záležet na nás, jak se na zápas připravíme. Chceme se dívat hlavně na sebe, a ne na Olomouc,“ uvedl zlínský obránce Róbert Matejov pro klubový web. Hlavu si nedělá ani z výměny trenérů na olomoucké lavičce. „Nemyslím si, že by se tam tolik věcí změnilo jen příchodem trenéra. Mužstvo má z velké části stejné, takže očekávám, že to bude ta Olomouc, jakou ji známe,“ řekl 31letý Slovák.

Oba týmy mají spolu ještě poměrně čerstvou zkušenost, v květnu se potkaly ve vyřazovací fázi skupiny o poháry. Zlín tehdy po domácí výhře 1:0 podlehl v odvetě 2:3, což mu stačilo na postup. Hanáci, kterým nemilosrdně ukončil sezonu i sny o Evropě, tak mají soupeři co vracet. A výhoda vlastního stadionu jim velí jasně. „V domácím prostředí musíme vyhrávat a získávat tři body, abychom si udělali nedobytnou tvrz,“ prohlásil olomoucký záložník Václav Pilař.