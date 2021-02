Zvládne Sigma i druhý domácí úkol za tři body? Přivítá Zlín

„Tým je teď dobře naladěný. Důležité je udělat nějakou šňůru,“ řekl klubovému webu záložník Kryštof Daněk. „Máme slušnou šanci nastartovat se k lepším výsledkům a postavení v tabulce,“ doplnil obránce Ondřej Zmrzlý.

„I když výkon s Brnem nebyl dobrý, máme tři body, po kterých jsme toužili. Dotáhli jsme se na vršek tabulky a teď nás čeká další důležité utkání,“ zdůrazňuje trenér Radoslav Látal.

Olomouc - Zlín Online od 14 hodin

Počítat už může s klíčovým záložníkem Houskou, který po brutálním faulu mladoboleslavkého kapitána Matějovského vynechal s hlubokým šrámem na holeni tři ligové a jedno pohárové utkání. Sigma je osmá se ztrátou šesti bodů na čtvrtou příčku zaručující evropské poháry.

„Hrát poháry s mateřským klubem je sen. Všichni si to přejeme. Bylo by krásné zahrát si aspoň předkola. Klukům se to před pár lety povedlo, tak proč to nezopakovat,“ přemítá Zmrzlý.

„Prohráli jsme jen čtyři zápasy, ale sráží nás remízy; spousta ztracených bodů v závěrech. Utkání s Brnem, které jsme v závěru rozhodli, bylo pro nás takovou satisfakcí,“ připouští Látal.

Teď sigmáci vyhlíží další bitvu. „Zlín je nepříjemný soupeř, dokáže dobře bránit, nahoře má brejkové typy plus Poznara, který umí dát gól. Věřím, že jsme schopni udělat další krok k pohárovým příčkám,“ hlásí Zmrzlý.

Daněk dodává: „Očekávám podobný zápas jako s Brnem. Bude se hrát na výsledek s hodně souboji.“

Ševci ve středeční dohrávce porazili Mladou Boleslav a zvítězili po 10 kolech. „Když navážeme na tenhle výkon, můžeme v Olomouci uspět,“ věří útočník Tomáš Poznar.

„Zvládli jsme důležité utkání, tým se dostal do většího klidu. Ale Sigma je úplně jiné mužstvo. Marodka se nám vylidnila, očekávám kvalitní derby na výborném trávníku, který v Olomouci vždy bývá,“ těší se kouč Zlína Bohumil Páník.