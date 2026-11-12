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Chance Liga 2026/2027

Olomouc vsadila na zahraničí. Hapala nahradil jeho portugalský asistent Monroy

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  18:46
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Jaime Monroy prošel Barcelonou či AC Milán. Teď dělá asistenta Pavlu Hapalovi v olomoucké Sigmě. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Novým hlavním trenérem fotbalistů Olomouce je Portugalec Jaime Monroy. Sigma ve čtvrtek na oficiálním webu oznámila, že s dosavadním asistentem odvolaného Pavla Hapala podepsala víceletou smlouvu.

Monroy přišel do Olomouce letos v létě a dosud působil jako první asistent Hapala, jenž byl propuštěn z pozice trenéra i generálního sportovního manažera po sobotním ligovém debaklu 0:5 v Hradci Králové.

Sigma je v tabulce první ligy pátá se stejným počtem bodů, jako má čtvrtá Sparta, a dvoubodovou ztrátou na druhý Liberec.

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V úterý byl Monroy v týmu pověřen vedením tréninků. Pokračovat bude se stávajícím realizačním týmem.

„Od Jaimeho očekáváme především vyrovnanější týmové výkony a budování vítězné mentality. Chceme navázat na práci, kterou zde již započal, a věříme, že v roli hlavního trenéra dokáže naplno rozvinout svůj potenciál. Jeho zkušenosti z evropského fotbalu a osobitý pohled na hru vnímáme jako důležitý přínos pro tým,“ uvedl předseda představenstva Sigmy Ondřej Navrátil.

Portugalský trenér Jaime Monroy během rozcvičky olomoucké Sigmy.

Čtyřiačtyřicetiletý Monroy v minulosti pracoval v barcelonské akademii La Masía, u mládeže AC Milán a byl skautem Atlética Madrid. Působil také v Portu a Olympiakosu Pireus, byl asistentem Marcela Bielsy v Leedsu a stejnou roli zastával ve West Bromwichi a před příchodem do Olomouce v Hertě Berlín.

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„Novou roli přijímám s nadšením, ale zároveň si uvědomuji odpovědnost, která s ní přichází. Je pro mě ctí, že mohu pokračovat v práci, kterou jsme společně začali, a ujmout se této pozice v klubu, kde se cítím jako doma,“ uvedl Monroy.

Za působení v Sigmě poděkoval Hapalovi. „Moc pro mě znamená, že tuto roli přebírám s jeho podporou a souhlasem. Dodává mi to klid a sílu do další práce. Vždycky mu za to budu vděčný. Poděkování patří také hráčům, realizačnímu týmu i vedení klubu. Jejich podpora a každodenní práce jsou základem všeho, co jsme společně vybudovali. Sigma je pro mě jako rodina a tak to cítím každý den. Chtěl bych, abychom si tuto atmosféru udrželi a dál ji posilovali,“ dodal první trenér Sigmy, který nepochází z Česka či Slovenska.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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