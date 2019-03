Budeme to řešit interně, zlobil se trenér Jílek na Nešpora a Plška

Trestuhodná nedisciplinovanost a oslabení týmu. Spoluhráčům v závěru ztížil možnost vyrovnat.

Výtky uslyšel i spoluhráč Jakub Plšek, který rovněž za řeči dostal žlutou kartu, čtvrtou v sezoně.

Oba tak budou chybět v utkání ve Zlíně.

„Budeme to řešit interně. Hráči si nemůžou dovolit takovýmto způsobem oslabit mužstvo, ať už Martin Nešpor, nebo Kuba Plšek,“ zlobil se trenér Václav Jílek po porážce 1:2. „To je hrubá nedisciplinovanost a za tu si ponesou následky.“

Bývalý hráč Sigmy či Sparty a nyní televizní expert Jan Rajnoch by však pro pokuty nesahal. „Martin Nešpor určitě sám ví, co udělal. Ale stalo se to poprvé,“ dodává polehčující okolnost. „Samozřejmě obě karty byly naprosto zbytečné.“

Co se stalo? Nešpor neudržel nervy na uzdě, neovládl se. Kvůli vypjatému průběhu i přemotivovanosti. První žlutou mu dal sudí Ardeleánu v 77. minutě za protesty proti druhé penaltě.

A za čtyři minuty vybouchl Nešpor znovu. Před rohovým kopem ve vápně Sparty strčil do domácího kapitána Frýdka, který neváhal spadnout, a Ardeleánu neměl jinou možnost než tasit žlutou a pak i červenou kartu.

Místo toho, aby se Nešpor snažil vyrovnat po rohu, zabodl oči do trávníku a odpochodoval do šatny. Takhle si návrat na Letnou nepředstavoval. Od reportéra MF DNES dostal pětku, nejhorší možnou známku. Autor sedmi sezonních tref nebyl ve své kůži.

V první půli zaujal jen stoličkou, kterou nasadil ve vzduchu sparťanskému stoperovi Štetinovi. Ve druhé zase nešikovně sebral spoluhráči Houskovi gólovou pozici ve vápně.

Sigma mohla zvýšit na 2:0...

„Kdyby přepustil Nešpor míč Houskovi, tak měl na deseti metrech před sebou otevřenou bránu. To jsou přesně situace, kdy nám hráčská kvalita chybí,“ vyčítal Jílek.

A Plšek? Celkem oprávněně Ardeleánovi namítal, že v 79. minutě vypíchl čistě míč Hložkovi. Ale rozhodčí zapískal faul a následnou reakci záložníka Olomouce netrpěl.

Sigma tak nejenže ztratila nadějně rozehraný zápas, ve kterém po krásné ráně křídelníka Falty v 45. minutě před přestávkou vedla, ale navíc přišla o dva hráče.

„Je škoda, že jsme ztratili všechny tři body po tak dobře rozehraném poločase. Nicméně je potřeba si přiznat, že jsme je ve druhém poločase ztratili zaslouženě,“ uznal Jílek, jemuž přitom v první půli vycházel taktický záměr s vysokým napadáním. „První poločas jsme se drželi plánu. Chtěli jsme hrát aktivně, napadat rozehrávku Sparty hodně vysoko. Malinko nás překvapila absence Dočkala, takže jsme museli poupravit pozice středových hráčů. Fungovalo to docela dobře.“

Olomouc, která předtím vyhrála čtyři zápasy v řadě a poskočila do střední skupiny, byla pro rozjetou Spartu složitějším soupeřem než druhá Plzeň, kterou Letenští rozdrtili v předchozím kole 4:0.

„Minulé utkání nebyla otázka kvality hry Sparty, jak bylo všude zmiňováno, ale nekvality Plzně. A my jsme prostě nechtěli hrát jako Plzeň hodně pasivně,“ povídal Jílek. „Nedokázali jsme se však soupeři ve druhé půli vyrovnat. Pořád se máme co učit. Ale když se podívám, jak na jaře postupujeme, tak máme na čem stavět. Věřím, že tyhle promarněné body jsme schopni získat zpátky už v nejbližším utkání ve Zlíně.“

To Nešpora nejspíš nahradí Yunis a Plška zřejmě Texl.