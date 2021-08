Posily ještě mlčí, pálí Rambo. V útoku Olomouce vyčnívá třetí vzadu

Stál třináct milionů korun. Na poměry fotbalové Olomouce rekordní nákup, se kterým měl výrazně pomáhat někdejší spolumajitel klubu Josef Lébr. Od dvaadvacetiletého útočníka Antonína Růska se toho po příchodu z Brna čeká v Sigmě hodně. Především góly, jak jinak.

V silné konkurenci okamžitě obsadil místo na hrotu. Všechny tři dosavadní zápasy modrých odehrál v základní sestavě, na první zásah však čeká. Zatím se rozehřívá. Příslibem budiž dvě asistence z minulého utkání proti Pardubicím. Na paty mu ovšem šlape vrstevník Rambo, což je přezdívka siláka Pavla Zifčáka. Autor dvou sezonních tref si říká o větší příležitost. „Jednoznačně,“ kývne trenér Václav Jílek. „Pavel dává do zápasů velmi dobrou energii, znovu se prosadil.“

Čísla ve sportu nemluví vždy jasnou řečí, ale naznačí dost. U útočníka zvlášť. Růsek byl v úvodních třech zápasech na hřišti 255 minut, na gól čeká, pouze dvakrát vystřelil. „Tonda je výborný fotbalista, pořád hodně mladý. Myslím, že mu více svědčí pozice pod hrotem,“ tvrdí sigmácká legenda Michal Ordoš, který zná Růska detailně, neboť oba pochází z Troskotovic.

Olomoucký útočník Antonín Růsek hlavičkuje ve vyložené šanci na bránu Pardubic.

Zifčák skóroval v obou duelech, ve kterých mu Jílek dal šanci.

V součtu to nedělá ani jeden celý zápas: 80 minut, dvě branky z pěti střel. „Je to jen 80 minut, doufám, že mi to vydrží co nejdéle,“ řekl klubové TV. „Mám velkou radost, že se mi podařilo dát dva góly a pomáhám tak týmu.“ Slušná vizitka. A nikoli náhodná. Jen vylepšená z minulého ročníku, ve kterém Zifčák v přepočtu na minuty byl nejefektivnějším střelcem Sigmy. To pod koučem Látalem skóroval sice jen třikrát za 637 minut, ale vzhledem k tomu, že do základní sestavy jej postavil pouze pětkrát, rozhodně to není špatná bilance. Spíše naopak.

Zlín - Olomouc od 16 hodin ONLINE

Že si teď kladete otázku, proč nedostává příležitostí víc?

Částečně byl na vině Zifčákův přístup. Ne, že by měl fotbal na salámu, ale – s nadsázkou – i se salámem bojoval. V klubu mu vyčítali, že si tu a tam neodpustí klobásku, že má o nějaké kilo navíc, že je potřeba tělo vyrýsovat. A podařilo se.

Shodil, což je znát. Zlepšil pohyb a přitom dál využívá ramenatou postavu. „Zapracoval na sobě, bylo potřeba, aby dal nějaké kilo dolů. V tréninku dobře pracuje,“ chválí Jílek. „Pavel má hodně prostoru ke zlepšení, ale od toho jsme tady, abychom ho dostali na vyšší úroveň.“

Stejně jako Růsek měří 187 centimetrů, váží 89 kilogramů, tedy o sedm kilo více. Jsou to zcela odlišné somatotypy, srovnávat nejdou.

Hubník s Benešem znovu chybí Znovu bez zkušených stoperů Víta Beneše a Romana Hubníka nastoupí olomoučtí fotbalisté do dnešního (16.00) derby ve Zlíně. První jmenovaný začal už s individuálním tréninkem. Právě s defenzivou má Sigma největší starosti, po třech zápasech uhrála čtyři body s divokým skóre 8:8. „Hodně jsme zapracovali na defenzivě, chyby jsme si rozebrali na videu,“ řekl trenér sigmáků Václav Jílek. „Čeká nás náročné utkání s týmem, který dvakrát za sebou vyhrál a má zajímavé hráče.“

Růsek působí na hřišti elegantně, umí natáhnout dlouhý krok, může hrát na hrotu i pod ním.

Zifčák je tank. Nastupuje také z křídla, kde převážně válel na hostování v Pardubicích, kterým výrazně pomohl s postupem do ligy před dvěma lety. Však také Východočeši tuze stáli o to, aby u nich Rambo pokračoval. Sigma byla proti, svému talentovaného odchovanci dala v lize první příležitost sama. Jenže zatím jen malou. V úvodním kole sezony na Spartě jej Jílek vůbec nenominoval, podobně jako zkušeného Nešpora či talentovaného Chytila, jehož klub uvolnil hostovat do Pardubic a vyřešil tak přetlak v útoku.

O příležitost bojuje totiž také další zvučná letní posila – David Vaněček. Ještě urostlejší třicetiletý bijec.

Jílek ho pokaždé poslal na plac jako střídajícího hráče, dvakrát hned po přestávce. Za 113 minut stihl asistenci na Spartě (2:3), na gól po čtyřech střeleckých pokusech čeká. Ale nevede si špatně. Zaujme krytím míče, silou v soubojích. Proti Pardubicím (3:2) i Českým Budějovicím (3:3) dvakrát nebezpečně pálil, jednu trefu mu sebral ofsajd.

David Vaněček

Jílek má před dnešním (16.00) derby ve Zlíně z čeho vybírat.

Pro Zifčáka mluví produktivita.

Umí uklidit míč do sítě. Jako to předvedl proti Pardubicím hlavičkou z nulového úhlu anebo naposledy v závěru proti Českým Budějovicím, kdy se na malém vápně parádně otočil kolem Talověrova a na přední tyč propálil brankáře Vorla.

Mimochodem, skvěle mu přihrál od lajny Růsek, jemuž skutečně prospělo stažení pod hrot. „Volba není úplně jednoduchá,“ připouští Jílek. „Tonda Růsek vypadá lépe v tréninku než v zápase. Ale zase krásně přihrál na gól. Možná mu pomohlo stažení pod hrot. Je potřeba, abychom s těmito informacemi pracovali a vytěžili z hráče co nejvíc pro tým.“

Skóre 8:8 po třech divokých kláních ovšem ukazuje, že má Jílek palčivější starosti než útočnou vozbu.

„Na obranné fázi děláme. Ze Zlína chceme tři body,“ hlásí Zifčák.