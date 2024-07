Olomoucký trenér Janotka: Jsou to mé děti, tak je můžu občas seřvat

Obzvlášť v první půli byly slyšet ze střídačky Sigmy prakticky samé pochvaly a superlativy. Že by byl ale Janotka spokojený, se prý říct nedá. „Když mi dáte kameru s mikrofonem na střídačku, tak každý pozná, že nebudu spokojený nikdy. Bylo to ale opravdu velice dobré,“ ocenil skutečně vynikající nasazení v napadání.

Olomoučané ke koučově spokojenosti na hřišti nezavřeli ústa, a to nejen k soupeři, ale hlavně mezi sebou. Janotka vyžaduje obojí. „Chceme mít Sigmu ukecanou a v sestavě i takové ty hajzlíky. Na světě není moc prostoru pro hodné fotbalisty, těžce se prosazují. Princip do defenzivy je jasný – mít dobrou organizaci, komunikačně schopné hráče, emoce a poctivost. To jsou pilíře, na kterých chceme naši hru stavět, a třeba v prvním poločase se Žilinou jsme to plnili takřka dokonale,“ usmíval se trenér.

Útočník Sigmy Olomouc Jan Kliment se raduje z branky Sigmy Olomouc, kterou po jeho ráně dorazil Jiří Spáčil do sítě Žiliny.

Kdo by jej však zastihl až v sedmdesáté minutě, viděl by jiného muže. Z pyšného, milujícího kouče se stal ras, který bekovi Hadašovi promlouval do duše před celým areálem. „Jak můžeš být unavenej v sedmdesáté minutě, seš zatavenej. Nebo to tak není?“ popichoval svěřence při jeho střídání.

„To jsem prostě já. Já na ně křičím, řvu, jsem na ně přísný a mačkám z nich to nejlepší. Říkám jim to furt, že je miluju, že jsou moje děcka. Já to takto mám a chci z nich tak pochopitelně dostat co nejvíc. Vím, kdy je mám pohladit, ale když se mi něco nelíbí, tak to zkrátka uslyší,“ zasmál se nad dotazem, zda to je u něj běžná komunikace.

Kouč plánoval rozložit síly, proto se prý nedá usuzovat, že tým dovezený do Slatinic je ten bližší sestavě pro generálku v příštím víkendu, či dokonce k ligové soupisce. Janotka sám je zatím velmi nepředvídatelný v tom, komu dá více prostoru. I pro hráče.

„Čteme to asi stejně jako veřejnost. Je to jeho kompetence a já si to vysvětluji přesně tak, že chce rozložit herní vytížení a dát každému šanci. Je pro něj velká výhoda, že zná všechny kluky, kteří dosud hráli v béčku. Ví, co od koho čekat, a teď už je čas to vše spojit, vyhodnotit. Čekám, že příští týden to bude ta pravá krystalizace sestavy,“ přemýšlí nad tahy trenéra záložník Martin Pospíšil.