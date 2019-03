Dvě penalty za pět minut. A hotovo... Olomouc na Spartě padla

Takže má celkem jasnou představu, jak to bude pokračovat: Falta se ještě zbaví stínujícího kapitána Sparty Frýdka a prásk!

Přízemní dělovkou zpoza šestnáctky utaženou k pravé tyčce nedá rumunskému brankář Nituovi šanci zasáhnout.

Plškovy ruce mohou ještě chvíli zůstat nahoře. Křídelník Falta, jehož po slabším období trenér Václav Jílek vrátil do sestavy, dává ukázkový gól do šatny. Sigmu překvapivě posílá na Letné do vedení.

Tohle by mohlo s favoritem zamávat, věří Hanáci, kterým vychází herní plán s bodavým napadáním.

Povzbuzeni čtyřmi výhrami v řadě byly jako vosy, co otravují sparťanům cestu za šestým jarním vítězstvím v šestém zápase. Na rozdíl od druhé Plzně, která na Letné schytala minulý týden debakl 0:4.

Ne že by se až na Faltovu bombu dostali Olomoučtí do šancí, sami díky pohotovému zákroku habána Buchty přežili pohotovou střelu Tetteha, který se šikovně otočil kolem stopera Jemelky, avšak sparťané se do pokutového území modrých dostávali ztěžka. Spíš vůbec.

I kvůli mnoha nepřesnostem. Bez lídra Bořka Dočkala, jenž nečekaně se zraněným lýtkem nenastoupil, nezářili jako proti Plzni. Trápili se. Pak přišla Faltova rána.

V poslední minutě první půle.

Co to s domácími udělá? Zvýší aktivitu, sigmáky zatlačí a dvěma pokutovými kopy záložníka Guélora Kangy v 72. a 77. minutě zápas otáčí. „Žádný problém. Nepanikařím a jsem klidný, na penalty si věřím,“ vzal zodpovědnost na sebe.

Sparta - Sigma 2:1.

Kruté pro Hanáky, kteří navíc dohrávají v deseti bez nedisciplinovaného hroťáka Nešpora, jenž dostal žlutou kartu za protesty proti penaltě a další za žďuchnutí do Frýdka. Kruté možná, avšak spravedlivé.

Obě penalty i vyloučení nařídil sudí Petr Ardeleánu správně. Byť v prvním případě pozdě až na doporučení VAR. „Je to trochu smutný, dostat dva góly z penalt,“ ulevil si Jílek.“ Ale sympaticky nehledal výmluvy: „Penalty byly a rozhodla větší kvalita Sparty, respektive naše nekvalita.“

Při první situaci v 72. minutě stoper Vít Beneš zastavil střelu Chipcia rukou. Hlavní rozhodčí nechal pokračovat dlouho ve hře, k posouzení se vrátil až na doporučení videoasistenta v momentě, kdy měla Sigma zahrávat roh. „Pravidlově Beneš hrál úmyslně rukou, kterou měl v nepřirozené pozici, zvětšil objem těla a střela letěla na bránu,“ vysvětlil v rozhovoru pro O2 TV sudí od videa Pavel Orel.

Zjistil to až ze záběru, který kamera pořídila za olomouckou bránou. V tu chvíli byla penalta evidentní. „Museli jsme informovat rozhodčího, aby se šel podívat na monitor, doporučili jsme mu nařídit penaltu a udělit žlutou kartu, protože střela šla na bránu,“ podotkl Orel.

Ardeleánu si to zkontroloval na monitoru za brankou Sigmy. Gólman Buchta mu koukal přes rameno, pak spráskl rukama. „Je to na posouzení videa, dál to nemá cenu rozebírat,“ pravil Jílek smířlivě.

Jílek se zlobil: Hloupý faul Jemelky i vyloučení Nešpora

Beneš věděl, že je zle. Hlavu měl sklopenou do trávníku, byť Ardeleánu nepískal. Jenže zápas vysílala O2 TV, a tak na rozdíl od jiných bez videa, kde by nastřelená ruka prošla, na Letnou spravedlnost dorazila.

„Věděl jsem, že mě to trefilo do ruky. Ale nevěděl jsem, v jaké jsem ji měl poloze, jestli jsem měl ruku u těla a míč mi ji odpálil, nebo ne,“ přemítal Beneš. „Když se šel rozhodčí podívat na video, tak jsem tušil, že to bude penalta.“

V 77. minutě fauloval druhý olomoucký stoper Václav Jemelka: při odkopu netrefil míč, ale nešikovně nakopl útočníka Tetteha. Ardeleánu bez váhání odpískal druhý pokutový kop pro Spartu.

„Samozřejmě že i tuhle situaci jsme zkoumali. Pro nás byla zcela jasná a jen jsme potvrdili rozhodnutí hlavního rozhodčího,“ podotkl videoasistent. „Naprosto evidentní, hloupý a školácký faul Jemelky. Takovou situaci musí jako stoper zvládnout, nemůže tam takhle vletět,“ zlobil se Jílek.

Po přestávce hosté nevydrželi v aktivním výkonu, neudrželi míč a jen se bránili útočným nájezdům Sparty.

Jakub Plšek z Olomouce (vlevo) a Martin Frýdek ze Sparty v hlavičkovém souboji o míč.

„Zápas byl mentálně složitější než s Plzní, a přesto jsme do něj vstoupili trochu bohorovně. Dovolili jsme soupeři kombinovat, a přitom jsme věděli, že je v tom silný. Ve druhém poločase jsme to obrovským nasazením a vůlí po vítězství dokázali otočit,“ radoval se sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

„Ať už okolnosti byly jakékoliv - myslím ty penaltové - tak jsme tady ztratili body zaslouženě,“ uznal Jílek. „Hlavní problém, proč jsme prohráli, byl, že jsme nenavázali na první poločas. Sparta nás hned zatlačila, dostala obranu pod tlak a z toho pak vyplynuly všechny ty situace,“ uzavřel smolař Beneš.