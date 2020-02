Ve Spartě moc věcí od Jílka asi nebude, předpokládá trenér Látal

Přísný kouč si však hlavně chválí lepší týmový duch v kabině.

„Přenáší se na hřiště,“ kvituje.

Pustíte na hřiště i čerstvou posilu Breiteho z Liberce?

Je pár dní s námi, uvidíme, jak to bude krystalizovat. Připravený ale je, všechno odtrénoval. Je to typ hráče, kterého jsme neměli a který se mi líbí - impulzivní, nerad prohrává. To nám chybělo a jsem rád, že ho v tom středu budu mít. Na Spartu bude ještě namotivovanější.

Ale to s novým trenérem Kotalem i Sparta. Nebylo by lepší, kdyby kouč Jílek ještě zůstal a tým v agonii nedostal impulz?

Je to neznámá. Nevíme, jaké změny udělá nový trenér. Pro hráče je to motivace.

Vy musíte udělat změnu na hrotu. Host Juliš, který dvěma góly sestřelil Teplice, nesmí proti mateřskému klubu hrát. Vytáhnete Chytila, či dáte šanci Yunisovi?

Vymyšlené to mám. Měli jsme i nějaké šrámy. Zase tam budete mít v neděli překvapení. Jsem rád, že David Houska, který netrénoval, je už od čtvrtka v pořádku.

Jenže zraněný klíčový stoper Vít Beneš bude chybět znovu.

Není to takový problém, jak jsme si mysleli. Nemá sval přetržený. Hodně se to lepší. Věříme, že to bude co nejdřív dobré.

Štěrba za něj záskok v Teplicích zvládl. Může mu to zvednout sebevědomí na Spartu?

Může. Měl jsem z toho trošku strach, to přiznávám. Honza toho odehrál v přípravě nejméně, tolik šancí nedostal. Nevěděli jsme, jestli Zima odejde. Role se zhostil výborně, v Teplicích podal dobrý výkon. Věřím, že mu to strašně pomohlo, získal sebedůvěru, herní praxi, zvedlo mu to náladu.

Porazit po Teplicích i Spartu by zvedlo náladu celé Sigmě.

Před začátkem jara jsem říkal, že cítím z mužstva úplně jiný duch. Atmosféra, všechno, hodně se to změnilo. V Teplicích to nebylo špatné, hlavně první poločas. Potřebujeme to znovu dostat na hřiště.

I na tribuny. Konečně nalákat diváky.

Ano, přál bych si, aby přišlo co nejvíc lidí. Pro kluky je to taky svátek, přijede Sparta. I když má svoje problémy, pořád je to Sparta. V Česku jeden z nejtradičnějších klubů. Věřím, že lidé si cestu sem najdou. Výsledkem v Teplicích jsme udělali pozvánku na fotbal.

Jako hráč jste si zápasy proti Spartě užíval?

Na Spartu se chce každý vytáhnout, o to je to pro kluky ve Spartě těžší. My jim nic zadarmo nedáme, budeme bojovat do poslední chvíle.

Co by na ni mohlo platit?

To vám neřeknu. Přišel nový trenér a moc věcí, které tam měl Venca Jílek, tam už asi nebude. Budeme se koukat sami na sebe. Nějaké varianty si připravíme. Jestli pozmění sestavu, dají Sáčka doprostřed, jestli budou beci výš, nebo níž, na rozehrávku budeme připraveni.

Přestřelku 3:3 jako na podzim na Letné neočekáváte?

My trenéři to nemáme rádi. Pro diváka nádherný fotbal, šancí bylo hodně. Nastoupili jsme za stavu 2:1 do druhého poločasu a mohli dostat tři branky během pěti minut. To mně slezly vlasy na hlavě, 3:3 na Spartě byl krásný výsledek, ale mohli jsme prohrát 3:5 a všichni by nadávali. Fotbal je tak nevyzpytatelný. To samé v Teplicích. Vedeme 3:0, hráčům něco říkáme v kabině a začátek druhé půle nebyl dobrý. Dostali se do šance, pak se to uklidnilo, najednou je třicet minut dobrých. Utlumili jsme je, ale dostanete gól a zase potíže nastanou. Teď s Breitem máme však víc variant. Může hrát Houska s Breitem, Chytilem, Gonzálezem. Nebo můžeme nastoupit na dvě šestky s Greššákem a Breitem a před nimi Houska. Můžeme to ladit podle soupeře.