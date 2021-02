Bláznivý mač mladíka Daňka. Gól Spartě i oslava penalty mu zhořkly

„Byl za mnou, strčil mě do zad, já akorát letěl dopředu. Myslel jsem, že to je penalta, i rozhodčí to na videu tak vyhodnotil. Reagoval jsem šťastně, protože jsme se mohli v závěru dostat do vedení. Kdybychom dali na 3:2, tak by se zápas dohrával lépe,“ věděl Daněk. „Ale bohužel se tak nestalo, je to smůla,“ sklopil hlavu.

Španěl González totiž přízemní střelou k pravé tyči brankáře Nitu nepřekonal, ani z dorážky ve skluzu si na něj nepřišel, kdyby ho alespoň nefauloval, platila by druhá dorážka Breiteho. Všechno špatně!

To však ještě Daněk a spol. netušili, že v nastaveném čase sparťan Karlsson otočí stav z 0:2 na 3:2 svou druhou proměněnou penaltou. Teprve teď tedy všechno špatně z olomouckého pohledu.

V obzvláště skličujícím způsobu porážky zaniká i dlouho báječný výkon sigmáků. Nejen smolaře Gonzáleze, ale vynikal také záložník Daněk. Už v deváté minutě se trhl od stopera Vitíka, šikovně ve sprintu nastavil levou placírku do ostrého přízemního centru Zahradníčka a z prvního doteku usměrnil mičudu pod břevno. Tak chutná v osmnácti gól Spartě! Daněk byl i dál vidět, což podtrhl vybojovanou penaltou.

Mezi třemi sparťany udržel v pokutovém území míč u kopačky jako nemluvně dudlík před usnutím. Vypadalo to tak přirozeně. Jenže dobrý pocit sebraly Daňkovy minuty příští. „Je to smíšené skrz výsledek. Ale mně se hrálo dobře, myslím, že jsem toho dost naběhal, měl jsem hodně míčů. Jenže prohráli jsme, takže převládá zklamání.“

Spartu měli Hanáci na lopatě, po zápase však zůstaly jen pohledy do prázdna. „Měli jsme to rozehrané dobře. Chybělo nám štěstí, abychom to dotáhli do vítězného konce,“ posteskl si Daněk, avšak věděl, chybělo nejen štěstí. „Nelze říct, že to bylo jen o štěstí, když děláme hloupé penalty, to je pak vždy těžké. Ale myslím si, že i přesto jsme to mohli zvládnout. Škoda že nedal Pablo penaltu, ale to se prostě stane, minule ji dal, to je fotbal.“

Smlouva až do roku 2025

Modří na sparťany vletěli, vysoko napadali, byť často hráli vzadu na riziko. Dlouho to vycházelo, po trefách Daňka a Gonzáleze šli do trháku, leč další šance už nevyužili.

„První poločas jsme hráli velmi dobře, nedali jsme Spartě prostor, všude jsme hráli jeden na jednoho. Sparta je silná na balonu, když zalezete a necháte ji hrát, je to pro ni lepší, než když na ni takhle vylezete a nedáte jí prostor,“ popisoval Daněk náročný herní plán. „Je náročný, ale když se to hraje chytře a dobře, tak je to proti Spartě, Slavii a Plzni lepší, než když zalezete a stejně furt jen běháte.“

Přestala to hrát Olomouc ve druhé půli chytře? „Těžko říct. Hra se výrazně neměnila, ale když uděláme dvě penalty proti Spartě, je těžké vyhrát,“ přemítal Daněk, který v týdnu před zápasem prodloužil smlouvu do roku 2025.

Sportovní manažer klubu Ladislav Minář pronesl větu, že v něm vidí budoucnost Sigmy. Daněk to naznačuje v každém zápase, na jaře skóroval podruhé. Když loni v sedmnácti debutoval v lize v posledním kole proti Karviné, připsal si asistenci a rovněž byla na něj penalta. Po zimním odchodu opory Falty do Plzně získává zdravě sebevědomý mladík v týmu stále větší roli.

Možná už příště nebude penaltu slavit předčasně, ale i tyto nespoutané emoce jen potvrzují, jak je do fotbalu ponořený.