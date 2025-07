Vašulín začal jako Kliment. Najde Olomouc novou hvězdu? Klub myslí i na fanoušky

Že je nepravděpodobné, aby podobný počin zopakoval v novém ročníku Chance ligy jiný muž v dresu Sigmy?

Jistě. Ale není to nemožné.

I Daniel Vašulín se jako letní posila Olomouce prosadil v prvním ligovém kole. V neděli navázal na formu z přípravy a jediným gólem rozhodl o tom, že Sigma nakonec vyrovnaný souboj se Slováckem (1:0) překlopila na svoji stranu.

Úvod jako hrom. Úplně jedno už může být, že Vašulín se do té doby dotkl míče nejméněkrát ze všech hráčů, kteří začali zápas v základní sestavě. Až jeho poslední doteky byly klíčové. Balon převzal zhruba 30 metrů od brány, přehodil si jej na slabší levačku a skrze nohy domácího Vaška zamířil přesně za háčky vzdálenější tyče.

„Dva dny zpátky jsme zakončení z přesně téhle pozice trénovali s asistentem Vepřekem,“ zubil se po zápase střelec. „Zapadlo to za zadní tyč, přesně tak, jak jsem chtěl. Až na videu jsem pak uviděl, že to soupeři prošlo mezi nohama, to byl bonus,“ připustil.

„Vašulín odvedl kus práce, dobře napadal, byl na tom pohybově velice dobře. Proti urostlé stoperské dvojici to neměl vůbec jednoduché. Rozhodl klíčovým momentem, takže jeho přínos pro tým je zřejmý a velký,“ ocenil ho i olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Momentka ze zápasu Slovácka s Olomoucí.

Sigma zatím za letní přestupové okno přivedla hned devět posil, přesto Janotka vsadil v Uherském Hradišti spíš na známé tváře. Kromě Vašulína byli dalšími novici v sestavě jen obránce Huk a záložník Janošek. I tak se ale fotbalisté Olomouce hledali.

Jejich hra byla plná nepřesností, pomalá, nepřímočará. A jen díky skvěle chytajícímu brankáři Koutnému a domácí impotenci nemuseli dotahovat manko.

„Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Nebylo to vůbec jednoduché. Po přípravě všichni předpovídali, že na tom bude Slovácko špatně, ale tak to vůbec nebylo. Máme tři body a to je to hlavní,“ oddechl si Vašulín. „I pro mě osobně to bylo hrozně těžké. Navíc v tom vedru... Po asi půlroce jsem odehrál v zápase více než šedesát minut, plus jsem měl v přípravě i lehčí zranění,“ připomněl 27letý forvard oteklý kotník.

Plný sektor, příjemná změna

Vydřené výhry si cenil i kouč Janotka. „Tři body byly náš cíl pro tento zápas,“ kývl trenér. „Oba týmy předvedly velice dobrou hru, oba mohly zvítězit. Každý měl takové momentum, pasáž v zápase, kdy mohl dát vítěznou branku. Nám pomohlo i trochu štěstí. Jsem za to rád, protože pro sebevědomí týmu je to důležité. Ukázalo se, že žádný zápas nebude jednoduchý. A že první kola se hrají na krev,“ přidal Janotka svůj pohled.

O to víc si pak mohl užít pozápasovou děkovačku, kterou vedl zaplněný sektor hostí, jenž byl pořádně slyšet i během utkání. Příjemná změna oproti minulým sezonám, kdy Sigmu jezdila podporovat převážně jen hrstka fanoušků.

Příznivci teď po změně majitele věří v obrat k lepšímu. Nikoliv co se výsledků týče, ale řízení klubu, transparentnosti a komunikace s fanoušky.

Krátce před prvním kolem nové sezony oznámila Sigma angažování člověka na pozici SLO, tedy někoho, kdo by měl být hlavním komunikačním aparátem mezi klubem a fanoušky. Novou funkci zaujme dlouholetý olomoucký podporovatel Zbyněk Müller. „Potřebujeme mít aktivní spojku mezi fanoušky a klubem, které budou věřit obě strany,“ odůvodnil personální rozšíření nový předseda Sigmy Ondřej Navrátil.

Filip Vaško ze Slovácka se snaží odstrčit olomouckého soupeře Daniela Vašulína.

„Pravidelně jsem na Sigmu začal chodit, když mi bylo jedenáct. Byla to 80. léta a doba, kdy Sigma po prvním postupu do ligy nejprve sestoupila a pak se do ní hned vrátila. Láska k Sigmě se prostě nemění, teď k ní vedu i své kluky. Věřím, že nové vedení to myslí s fanoušky vážně a že budeme spolupracovat, aby klub i fanoušci mohli být na sebe navzájem hrdí,“ přeje si Müller.

Kromě vedení to, zdá se, myslí vážně i fanoušci. A také Vašulín, který se o rozšíření svých zásahů pokusí už příští víkend, Sigma v sobotu hostí na Andrově stadionu pražskou Duklu.

Očekávání jsou vysoká.

A to i z hlediska návštěvnosti.