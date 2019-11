Látal proti deseti slávistům neotevřel vrátka. Pilaře opět nevytáhl

Trenér Radoslav Látal měl ideální příležitost, aby si po nástupu do Sigmy připsal první velké vítězství - triumf nad týmem ze silné trojky.

Úřadujícím šampionem, jenž ukazuje kvalitu i ve slovutné Lize mistrů. Porazit Slavii jako první tým v ligové sezoně, to by byla událost, jež by celou Sigmu čekající osm kol na výhru patřičně pozvedla. Ačkoli domácí Hanáci hráli celý druhý poločas proti deseti, přesilovku nevyužili. Vlastně byli za bezbrankový stav ještě rádi.

Proč nenaskočil ofenzivní šikula Pilař do závěru, nevyužil více místa na hřišti a nepokusila se Sigma udeřit? „Pilař do čtvrtka nebyl schopný trénovat. Proto jsem se rozhodl pro Hálu,“ vysvětloval Látal střídání, v němž upřednostnil křídelního hráče s lepší defenzivou.

Fanoušci modrých na sítích diskutují, jak si Pilař s přísným koučem nepadli do oka, což sám hráč spíš přiživil před časem odpovědí pro Sport.cz, že „spekulace nekomentuje.“

Faktem je, že Látal preferuje stoprocentně připravené hráče, které zdravotní potíže nijak nelimitují v přípravě v týdnu před zápasem. „Jen tak může být hráč na utkání nachystaný,“ zastává názor.

Ostatně proto nenominoval k zápasu zkušeného brankáře Buchtu, jehož trápilo svalové zranění, byť to nesl těžce. A poprvé vsadil na Aleše Mandouse, jenž zazářil.

„Řešili jsme to od úterka. Už před třemi týdny jsem řekl Mandymu, že až se něco stane, bude na řadě. Nahrálo tomu, že na Slavii také odchytal výborný zápas, navíc má výbornou rozehrávku, proto jsme se pro něj rozhodli,“ podotkl Látal. Na Andrově stadionu věří, že i cenný bod s nabušeným favoritem, který klopýtl teprve potřetí, bude vzpruhou.

„Samozřejmě ho bereme, ač jsme chtěli vyhrát. Když slyším, že jsme hráli proti deseti a nevyhráli...,“ kroutí Látal hlavou nad výtkami.

Ani proti oslabenému soupeři neotevřel hru, což dokládá i volba Hály namísto Pilaře. Zřejmě i díky tomu uhrála Sigma bod.

Nebo kvůli tomu nemá tři?

„Hrát proti Slavii otevřený fotbal jsme nechtěli. Slavia se v oslabení trochu zatáhla, už nás tak nepresovala. Měla tři šance na gól, my dvě, takže myslím, že remíza je spravedlivá,“ přemítal Látal. „Hráli jsme vzadu na nulu a čekali jsme na jednu šanci. Měl ji Falta, ke konci i Yunis, kdyby se dostal před hráče. Hlavně jsme to nechtěli otevřít.“

Sigmáci teď nejsou natolik sebevědomí, aby si šli proti oslabenému gigantovi za výhrou. Oproti tomu Slavia v deseti šturmovala za třemi body. Takový je rozdíl v kvalitě i psychice. Látal ovšem nachystal mančaft velmi důkladně, odvahu ukázal v předsunutém presinku, agresivním napadání, v náročném stylu hry. V jistém měřítku použil slávistické zbraně z Ligy mistrů.

„Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli - Slavii jsme napadali hodně vysoko, vzadu to bylo někdy jeden na jednoho dost na riziko, ale způsob hry nám seděl,“ kvitoval Látal strategii. „Nenechali jsme Slavii jít do kombinací, hned po rozehrávce jsme napadali. Když si vytvořili šanci, bylo to spíš z naší špatné rozehrávky. Z brejků se nám do šancí nedostávali.“

Další plusem je návrat pravého obránce Sladkého po zranění, jenž srdnatě zvládal souboje s nebezpečným Olayinkou.

„Chtěli jsme hrát se Zimou, který ve Zlíně odehrál výborný zápas, bohužel přijel z reprezentace zraněný. Třetí obránce tedy byl Sladký a s Olayinkou si poradil,“ ocenil Látal. Do těžkého zápasu nasadil i dvacetiletého štítového záložníka Zmrzlého. I kvůli zranění Greššáka.

Václav Pilař v přípravném utkání Olomouce.

„Takže jsme neměli na výběr,“ přiznává z nouze ctnost. „Zmrzlý je mladý hráč, který se pořád fotbal učí, bylo to o stupínek rychlejší a bylo to na něm vidět. Naběhal spoustu kilometrů a v defenzivě udělal spoustu práce. Bereme to tak, že zaučujeme kluka, kterého budeme chtít během roku dostat do základní sestavy.“

V sobotním domácím zápase proti Liberci, v němž Olomoučtí budou hájit hraniční postavení v desítce, bude kvůli čtyřem žlutým kartám Látal na lavičce chybět, zastoupí ho tak asistent Neček.

Co hůř - ze stejného důvodu budou postrádat stopera Jemelku.

A to ještě lídr Beneš dohrával s nakopnutou achilovkou. „Doufám, že se dá do pořádku,“ přeje si Látal.

Jaký plán vymyslí tentokrát?

A napasuje do něj už Pilaře?