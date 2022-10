Makej i bez míče, jinak... Olomoucký kouč Jílek z principů nesleví

„Jirka odehrál vynikající utkání proti Slavii. Vstřelená branka, chválení a to všechno u hráčů hraje roli. Další utkání na Bohemce už zdaleka tak kvalitní nebylo,“ vysvětloval trenér Sigmy Václav Jílek jeho absenci v základní sestavě, byť i na Bohemians podobně jako v Mladé Boleslavi centrem přispěl k remíze.

„Nemyslím kvalitu herních řešení, ale hlavně v přístupu po ztrátě míče. Tam jsem spokojený nebyl. Stejně tak to pokračovalo i v poháru v Zápech,“ doplnil.

Hanáci proti Zlínu otočili výsledek na 2:1, bodovali už popáté v řadě a usazují se v elitní šestce. Slámu poslal na plac až v nastavení.

I kvůli taktickému záměru. „Věděli jsme, že proti nám nastoupí tři velmi dobře fyzicky vybavení hráči – Dramé, Silný a Jawo. Chtěli jsme konkurovat zvýšenou fyzickou silou,“ podotkl Jílek. „Tím ale nechci říct, že bychom Jirku zase odložili. Má veškeré předpoklady, aby nastupoval pravidelně,“ ubezpečil.

Před Slámou tentokrát upřednostnil uzdraveného Ondřeje Zmrzlého, respektive stopera Florenta Poulola. Tříčlenná obrana Poulolo – Beneš – Pokorný ovšem měla první půli se silnou útočnou trojicí Zlína znatelné problémy, což o půli odnesl střídáním Poulolo.

„Neměl to jednoduché. Chybí nám stoper levák, s tím máme problém v rozehrávce. To bych mu ale asi trochu toleroval. Horší bylo, že nám nefungovala součinnost celé obranné řady – ve vystupování, v reakci. Dělali jsme obrovské chyby,“ štvalo Jílka.

Výhodou sigmáků je, že už mají zažité přepínání z trojkové obrany na čtyřčlennou a opačně, což po přestávce pomohlo k obratu. „Přechod na čtyři obránce nám hodně pomohl,“ kvitoval Jílek. „Jsem rád, že jsme schopní takhle reagovat, co se týče změny rozestavení i systému, a soupeře potom přehrát.“

Příchody pohyblivých kreativních záložníků Filipa Zorvana s Janem Vodhánělem byly rovněž cítit. Dolů šel kromě Poulola také středopolař Jiří Spáčil, ač nebyl horší než třeba kapitán Breite. „Střídání bylo klíčové,“ pochvaloval si Jílek. „Soupeř si s tím nevěděl moc rady. Dostali jsme se do velkého tlaku. Nakonec jsme utkání zaslouženě otočili. Dalším klíčovým momentem byl i neuznaný gól Zlína,“ připomenul ruku skórujícího Hlinky, již za stavu 0:1 odhalilo až video.

Vodháněl si říká o šanci

Vodháněl navázal na dvě pohárové trefy v Zápech. Dostává se do herní pohody a říká si o větší minutáž. „Víme, že je to výborný fotbalista. Má skvělé krytí míče, rychlou kličku, skvělou levou nohu. Potřebujeme do něj ještě dostat víc živelnosti, bojovnosti,“ poznamenal Jílek k letní posile. „Pak bude výborný. I on byl strůjcem obratu. Přednosti směrem dopředu jsou obrovské.“

Podobné je to v případě uzdraveného Zorvana. Musel si však oddychnout, když po jeho špatné přihrávce za nerozhodného stavu totálně zazdil brejk Bartošák.

„Filipa bych pochválil za 99 procent věcí, ale za jedno procento ne. Mohlo nás stát zápas, ale nebyla to jen tato jedna situace,“ viděl Jílek nedostatky. „Máme o čem přemýšlet. Není to tak, že bychom jen chválili. Týmu ale také patří respekt za to, jak zvládl druhý poločas. Nehrál se špatný fotbal. I přes nižší diváckou účast byla výborná kulisa, takže bych chtěl fanouškům poděkovat,“ vzkázal dvěma tisícovkám diváků.

A vypíchl ještě jeden důležitý aspekt obratu – dva skvělé zákroky jedenadvacetiletého brankáře Jakuba Trefila. S takovou ani po uzdravení nebude mít jasná jednička Matúš Macík jisté místo v bráně. „Byl bych rád, kdyby se Matúš uzdravil do konce podzimu. Jsou tam ale určité komplikace a nevím, jestli je to reálné. Výpadek už je dlouhý a pro gólmana není snadné do toho naskočit. Jsem rád, že disponujeme Kubou Trefilem,“ těší Jílka. „Konkurence hráče posouvá, pokud to mají dobře srovnané v hlavě. Pak pracují o to víc.“

Matoušek jako Karlsson

Hlavně za druholigové béčko nastupuje dvaadvacetiletý křídelník Jakub Matoušek. Zřejmě nejlepší sigmák v soubojích jeden na jednoho dostává od Jílka málo šancí, nad čímž se mnoho fanoušků pozastavuje.

Na rozdíl třeba od spolehlivého Jana Navrátila – který splní Jílkovy taktické pokyny nejen v napadání do puntíku, ale není tolik nebezpečný dopředu – má poněkud divoký Matoušek značné taktické rezervy. Potřeboval by volnost na křídle, kde by prodal rychlost, ale puntičkář Jílek vyžaduje víc. Na Zlín jej vůbec nevzal do nominace.

„Nebyl v ní ani Jáchym Šíp,“ jmenoval dalšího nadaného křídelníka. „Rozložili jsme to tak, aby mladí hráči měli vytížení. Druhá věc je aktuální forma. Kuba musí přidat a zabrat. Není to o tom, že by to v sobě neměl. O tom nepochybujeme. Je technický, rychlostní. Ale kvalita v řešení a práce po ztrátě míče úplně dobrá není.“

Matoušek zůstává málo využívanou zbraní, která se hodí spíše do otevřenějších prostorů.

„Neodepisujeme ho, stoprocentně pro nás není mrtvý. Chápu, že lidem se líbí, když pracuje s míčem, pro nás je ale důležitá i práce bez balonu,“ zdůraznil Jílek své zásady, ze kterých neuhne. Ve Spartě je poznal i švédský křídelník Karlsson, podobný typ jako Matoušek.

Pro Jílka nejsou zásadní individuality, ale tým. A Sigma nyní jako tým hraje. I proto zvládla kritický úvod sezony a zase naznačuje svůj potenciál. Od čeho se odrazila?

„Asi od toho, že mužstvo nerezignovalo. Pro mě byl zlom v Hradci. Do té doby jsme nehráli dobře, tam jsme hráli druhý poločas v deseti, prohráli jsme, ale viděl jsem obrovskou energii mužstva, chuť a sílu,“ považuje si Jílek přístupu mančaftu, který plní náročné taktické i kondiční požadavky. „V posledních zápasech s námi šlo ale i štěstí. I díky tomu máme sérii, kterou budeme chtít prodloužit.“