Poháry se Olomouci vzdálily. Každý si musí sáhnout do svědomí, říká Hubník

„Soupeři před námi sbírají body a už je tam větší rozdíl,“ hlesl kapitán Roman Hubník. „A teď jedeme do Plzně...“ Nic moc vyhlídky. Sigmáci proti Zlínu, jenž uniká zóně sestupu, nepůsobili patřičně nažhaveně.

A když jim nešla hra pro křídlech, chyběl plán B. „Měli jsme více hrát přes kraje, tlačit se do centrů, máme jich málo. I zakončení. Těžko si vypracováváme šanci. Na tom bychom měli zapracovat. Hrozili jsme jen ze standardek,“ povzdechl si Hubník, se dvěma střelami nejnebezpečnější sigmák.

„Tušili jsme, že Zlín bude hrát víc dozadu. Čekal na naše chyby. Nemohli jsme se tam dostat, chybělo i víc agresivity. Je to ztráta.“ Navíc Sigma inkasovala opět ze zbytečné penalty. Zas a znova. Tentokrát stoper Beneš nešikovně nakopl Drameho. „Klíčový moment, ale my jsme za celý zápas moc šancí neměli, soupeř dobře bránil,“ nevymlouval se Hubník.

Šestatřicetiletý zadák byl jedním z mála z domácích hráčů, co snesli měřítko. Na prázdném stadionu jste slyšeli burcovat mančaft pouze ho a výborného brankáře Mandouse, který čapnul devět střel z deseti: „Hrajte už dopředu, kur...!“

S přístupem týmu nemohl být lídr Hubník spokojený. „Zejména v prvním poločase,“ kývne. „Zlín odehrál těžké zápasy, během čtrnácti dnů snad čtyři. Těžko se mi to hodnotí, každý si musí sáhnout do svědomí, jestli odevzdal na hřišti maximum. Příležitost dostali jiní hráči a je na trenérovi, jak to bude hodnotit.“

Trenér Radoslav Látal udělal po vítězném, leč nepříliš povedeném zápase s Brnem šest nevynucených změn, na lavičce však neměl ani jednoho útočníka a tím si sám svázal ruce. Yunis či Zifčák by se hodili. I když modří hráli bídně, tahle prohra jde i za koučem, jemuž po sezoně končí dvouletá smlouva.

A bylo by překvapením, kdyby sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář našel dobrý důvod pro její prodloužení, pokud Látal nevyhraje český pohár. Jenže hra Olomouce spíše stagnuje a to je horší než šedivé deváté místo. Porážku po řízném výkonu jako proti Spartě snesou fanoušci lépe než mdlé vystoupení se Zlínem. Zdaleka ne jediné.

Kdo by mohl Látala od příští sezony nahradit? Volní jsou sigmáci Pavel Hapal, Václav Jílek či Roman Pivarník. Solidní výběr.

Hapal, který skončil na lavičce slovenské reprezentace, se o Sigmu navíc aktivně zajímá, pomáhá shánět partnery, kteří by měli klub v budoucnu posunout dál. A to je zásadnější než to, kdo ji zrovna trénuje.