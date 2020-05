Svěží jako před virem? Olomouc chce v lize navázat, kde skončila

Pamatujete, jak útočná posila Lukáš Juliš ze Sparty se v prvním startu na úvod jara blýskl dvěma góly v Teplicích?

Jak objev Mojmír Chytil v dalším kole trefil výhru nad Spartou?

Nebo jak Hanáci s lehkostí vyřadili v českém poháru silný Jablonec, vyhlíží domácí semifinále s Libercem a sní o evropských pohárech?

Sice mezitím nešťastně prohráli na hřišti o záchranu válčící Opavy, ale vlastně i tento zápas, v němž kontrolovali merunu a vytvořili si několik čistých šancí, potvrdil zvedající se náročnost hry Látalovy družiny, na podzim kritizované za ufuněný styl bez nápadu.

Slovácko vs. Olomouc Online reportáž v úterý od 18 hodin

Jsou to už více než dva měsíce, detaily zaprášily starosti, a tak si fanoušci klubu s černou hvězdou ve znaku před úterním (18.00) pokračováním ligy na Slovácku pokládají otázku: V jaké formě budou sigmáci po trudomyslné pauze?

„Já osobně se cítím dobře. A myslím si, že i tým je připravený a naladěný na zápasy,“ pravil pro klubový web stoper Václav Jemelka. „Každý se s danou situací musí poprat, nikdo z nás ji nezažil a možná už dlouho nezažije. Probíhají testy a jsou v lize i nakažení hráči. Takže zatím je to všechno o hlavě.“

Trenér Radoslav Látal doplní: „První kolo bude možná trošku neznámá, ale to je pro každé mužstvo stejné. Po něm budeme mít k dispozici více informací, ze kterých budeme při taktické přípravě vycházet. Se Slováckem se ale dobře známe.“

Něco málo by snad mohli fanoušci usoudit ze tří přípravných zápasů, které Olomouc kvůli bezpečnostním opatřením odehrála bez diváků. Někteří zvědavě natahovali krk, aby přes plot viděli, jak modří porazili dvakrát druholigové Brno (3:1, 2:0) a částečně napravili prostějovskou ostudu (0:4).

„V prvním zápase jsme dostali facku, ale ty dva další už byly mnohem lepší. Nejdůležitější byla rotace v kádru, kdy jsme se my stopeři i ostatní prostřídali, abychom byli všichni na těžký program připravení,“ povídá Jemelka. Ano, tempo bude na českou ligu nezvykle zběsilé. Dva zápasy týdně, do toho pohár. Pro Sigmu tuze lákavý!

„Nejprve se musíme soustředit na ligové zápasy. O evropské poháry chceme bojovat i v lize,“ hlásí Látal, někdejší opora bundesligového Schalke. „Čekáme, že to bude hlavně po kondiční stránce velice těžké. Je to poprvé v životě, co odehrajeme tolik zápasů po sobě. Zažil jsem to osobně, když jsme hráli dva měsíce středy a soboty kvůli poháru UEFA. Přijdou zranění a žluté karty, proto ty přípravné zápasy, aby všech dvaadvacet kluků odehrálo celých devadesát minut a byli nachystaní.“

Pět střídání je pomoc, říká Látal

Přivítal tak dočasnou úpravu pravidel, díky které může střídat hned pětkrát, nikoli jen třikrát. „Bude to změna. V poločase budete moct vystřídat dva hráče a pořád budete mít tři střídání. Je to pomoc a dá se na tom stavět,“ kvituje revoluční novinku. „Reagovat můžete už v poločase a nemusíte se bát, že byste měl málo střídání. Člověk byl dříve opatrný, když v půli jednou střídal, tak čekal na nějaké zranění.“

Na marodce je dlouhodobě jen útočník Nešpor, za karty pyká Španěl González. Dá se čekat, že Látal v Uherském Hradišti vyšle jedenáctku, jež nadějně odstartovala jarní část. Jediným překvapením by mohlo být zařazení syna Radka Látala na pravou stranu obrany místo zkušenějšího Sladkého.

Branku bude hlídat spolehlivý Mandous, před ním sehraní stopeři Beneš s Jemelkou, vlevo řízný zadák Vepřek, na křídlech dynamičtí Falta s Hálou, ve středu pole brousek Breite, dispečer Houska a na špici Chytil s Julišem. „Tým je dostatečně široký na to, abychom si s náročným režimem poradili,“ věří Jemelka.



Na úvod ho otestuje běhavé a znamenitě organizované šesté Slovácko. „Velice nepříjemný soupeř. Mají silná křídla Navrátila s Petrželou. Vybavuji si, že Petržela posledně unikl zrovna mně středem hřiště a byl z toho gól. Je to hodně bojovné mužstvo, hrají jednoduše nahoru za obránce, právě na ta křídla, takže na ta si musíme dávat pozor,“ apeluje Jemelka na koncentraci na prázdných stadionech bez diváků. „To mě mrzí hodně, bez fanoušků to není ono. Když se teď koukám na bundesligu, tak je to smutné. Musíme se s tím srovnat. Žádný tým nebude ve výhodě. Hlavně doufám, že se liga dohraje.“