Nejen Juliš. Olomoucký trenér Látal trefil i další posty

„Všichni jsme viděli, co je to za hráče. Dokáže si najít správný prostor a míč uklidit do branky. Super start, jsem za něj moc rád a doufám, že to tak bude pokračovat,“ přidal se záložník David Houska.

„Julda měl vydařený vstup jara, my jsme si s ním neporadili. Je vidět, že je to gólový útočník, dostane se do vápna, dokáže si najít prostor i přesně zakončit,“ povzdechla si teplická posila Lukáš Mareček po porážce 1:3, kterou jeho někdejší parťák ze Sparty zařídil dvěma góly.

Od spoluhráčů Sladkého a Hály dostal do pokutového území dvě krásné pobídky. Juliš se nerozpakoval, svítivě červenou kopačkou na pravé noze z prvního doteku rutinérsky poslal míč za záda nebohého brankáře Grigara a v prvním startu od příchodu ze Sparty nasměroval pětadvacetiletý forvard Olomouc za důležitým vítězstvím, kterým na desátém místě odstřihla od sebe Teplické na pět bodů.

Parádní start jara!

Parádní start štace na Hané!

Do ligy se vrátil Juliš po komplikovaném zranění chodidla ve velkém stylu. A to mohl dát v první půli i hattrick, leč po čechraném centru křídelníka Falty mu Grigar vyškrábl hlavičku z brankové čáry.

„Posledního půl roku jsem se cítil dobře. Hlavně zdravotně. Nic mě nebolí. Ke konci utkání jsem už nemohl, protože jsem ligu dlouho nehrál a hřiště bylo těžké na běhání,“ popisoval Juliš svůj nový začátek. „Neřekl bych, že jde o můj restart. Já chci hrát co nejdéle. Jsem teď šťastný. Beru to jinak od doby, co se mi narodilo dítě. Našel jsem si jiné priority. Fotbal miluji, jsem rád za každý gól, ale vím, že v životě jsou důležitější věci. Chci, aby mě fotbal hlavně bavil jako teď. Dříve jsem se hodně stresoval.“

V sobotu se radoval a připomenul, jakým talentem českého fotbalu býval. Vědí to i na Letné, takže hostování neobsahuje opci na přestup. Ostatně stačilo, aby magnetická rezonance odhalila u hroťáka Sparty Libora Kozáka závažnější poranění, a Juliš by přijel do Olomouce v neděli jako soupeř.

„Měsíc práce mohlo zranění jednoho hráče zhatit,“ oddechl si sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. A durdil se, když MF DNES nazvala hostování bez opce záplatou v nouzi bez koncepce.

„Nekoncepční to je, ale potřebovali jsme vyřešit útočníka, protože máme dlouhodobě zraněného Nešpora. Kdyby byl zdravý, tak nehledáme útočníka na jaro,“ vysvětloval. „K Julišovi opci Sparta dát nechtěla. Chtěl bych útočníka na přestup na čtyři roky, nebo s opcí, ale buďme rádi, že si na půl roku pomůžeme hostováním. Pomohlo si Slovácko, Liberec, další. Jen my jsme ale nekoncepční.“

Ne že by sparťanský trenér Jílek nepotřeboval pohyblivého a pracovitého útočníka, který je důležitý pro aktivní napadání, k němuž se ve Spartě chtěl uchýlit, ale s Kozákem to úplně nepůjde a s Tettehem jak kdy. Teď však Julišových předností využívá Látal, ačkoli v nedělní bitvě proti Spartě kvůli dohodě klubů nebude moct, a šanci nejspíš dostane Yunis.

„Trošku nás bude mrzet, že nemůže nastoupit, ale taková je dohoda,“ pravil Látal v Teplicích po přesvědčivé výhře. „Navázali jsme na velice povedenou přípravu, dobře jsme kombinovali. I když druhý poločas už jsme nehráli tak dobře dopředu, jsme velice rádi za tři body.“

Po trefě Juliše zaťal Látal pěsti, zařval jako lev a pak objal asistenty, div je neschoval do rozepnuté péřovky.

Pod hrotem vytáhlý Chytil

Sestavu trefil nejen na hrotu. Stoper Štěrba spolehlivě zvládl záskok za zraněného kapitána Beneše. Minář si možná v tu chvíli blahořečil, že v zimě prodal mladíka Zimu do Slavie, a nikoli zkušenějšího Jemelku do Kazachstánu...

Větším tématem bylo, koho Látal postaví na hrot místo kanonýra Plška prodaného do Maďarska. Překvapil, že před Španělem Gonzálezem upřednostnil dvacetiletého čahouna Mojmíra Chytila, jenž odehrál dobré utkání; po jeho elegantní zasekávačce a střele skóroval z dorážky Houska. Další možnost připravil Hálovi. Sigma s Chytilem neztratila výšku, což se také hodí.

„Každý má jiné přednosti. Mojma je silný zády k brance, umí podržet balon. Je to jen o tom hrát spolu víc zápasů, pak už tam budou automatismy,“ říká středopolař David Houska, jenž po Benešovi navlékl kapitánskou pásku. S Plškem toho od žáčků odehrál hodně, teď si zvyká na změnu. „S Plšou jsme mohli hrát poslepu, ale mladí kluci mají obrovskou šanci. Je to na nich.“

Látalovi se vyplatilo i zařazení Martina Hály na pravé křídlo místo Zahradníčka; potvrdil zdařilou přípravu. Sigmáci bodovali v pátém zápase v řadě a po šedivém podzimu naznačili, že se mohou pod Látalem zlepšovat. „Jsme rádi, že jsme Teplicím odskočili. První zápasy jsou klíčové,“ míní Houska. „Měli jsme obavy z trávníku. Hrozně se to bořilo, sami jsme byli překvapeni, jak nám to první poločas šlo.“ Jak to ale půjde bez Juldy?