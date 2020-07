Místo ligy čeká olomoucké fotbalisty už klasická příprava

„Pro nikoho tato situace není příjemná. Zvláště když se o odložení dozvíte pár hodin před zápasem. Je to škoda, protože jsme byli na utkání připravení a chtěli jsme ho odehrát,“ litoval olomoucký trenér Radoslav Látal. „Nedá se nic dělat, musíme to brát tak, jak to je.“

Pro sigmáky to měl být zápas především kvalitní přípravou na novou sezonu, neboť se na rozdíl od Opavy v předstihu zachránili. Sezona se však nedohraje, odpadá i nedělní domácí derniéra proti Zlínu. Teď už Hanáky čekají klasická přípravná střetnutí.

„Tréninkový plán do konce týdne jsme museli upravit. V pátek a v neděli mají kluci individuální tréninky s tím, že v sobotu dostali volno. Od pondělí už začínáme dvoufázové tréninky a v příštím týdnu nás čekají hned dva přípravné zápasy – ve středu doma s Rosicemi a v sobotu s Trnavou v Rakvicích,“ informoval Látal.

Nakolik covid nabourá program příštího ročníku, je však otázka.