Další extra body. Olomoučtí fotbalisté poprvé vyhráli dva zápasy v řadě

Trenér sigmáků Václav Jílek zapumpoval rukama a pak si plácl s chlapcem sedícím za lavičkou, jenž v ukrutné zimě měl místo klasických rukavic brankářské.

Pro všechny to byla úleva.

Před chvílí skvěle hrající křídelník Tomáš Zahradníček využil nezištné přihrávky střídajícího Dvořáka a ve třetí minutě nastavení stvrdil do prázdné branky, pohříchu svou vůbec první trefou v sezoně, důležité domácí vítězství v bitvě týmů ohrožených sestupem.

„Pokud srovnáme Zahradníčka z podzimní a jarní části, tak moc společných jmenovatelů nenajdeme. Tomáš teď naplno splňuje naše nároky,“ chválil hvězdu utkání Jílek.

Olomouc - Příbram 2:0.

Ne, pořád to není svěží Sigma z minulé sezony. Nápaditá, nebezpečná, rychle kombinující, atraktivní až sexy. Místy se na ni nedá dívat. Anebo se u toho ušklíbnete, pokud máte v živé paměti, jaký fotbal pod Jílkem přece dokáže hrát.

Ale nedostává góly. A to není v její nelehké situaci málo.

Stejně jako před týdnem na Bohemce vyhrála záchranářskou bitvu o extra body s nulou vzadu, ač postrádala vykartovaného stopera Jemelku, jehož spolehlivě nahradil Polom, a odrazila se před Příbram na dvanácté místo.

„Bojovné to bylo na Bohemce i teď, nemělo to kvalitu, nebylo to moc koukatelné pro diváky, ale pro nás jsou nyní důležité body,“ povídá autor vítězného gólu Jakub Plšek pragmaticky. „Obrovsky vydřená a důležitá výhra,“ přikývl Jílek.

Olomouc vůbec poprvé v sezoně zvítězila dvakrát po sobě. A desáté Teplice mají už jen o bod víc.

Desítka po konci základní části sezony oddělí týmy, které budou hrát o poháry a které o sestup. Pro Sigmu, jež si loni čtvrtým místem zajistila Evropskou ligu, je nutností se do ní dostat. Mimochodem na šestý Liberec, jenž uzavírá skupinu o titul, ztrácí bodů pouze šest...

Jestliže se po bídném vstupu do jara a porážce s Jabloncem probírala vrtkavá pozice Jílka, po dvou triumfech může zase rozdávat nesmělé úsměvy. Ovšem modří pořád nejsou ve své kůži a také proti odvážně napadající Příbrami působili ve druhé půli opět bázlivě.

Kdyby Turkmen Mingazov po přestávce ze dvou kroků trefil hlavou branku po centru Nového, těžko by v nastavení mohl Zahradníček udeřit do nekonsolidované obrany.

Nebo kdyby v úvodu navrátilec ze Slavie Jan Matoušek zakončil skvostné sólo středem olomoucké obrany přes zaskočené stopery Beneše s Polomem lépe než do nohy Buchty.

„Kvůli tomu jsme prohráli,“ kál se Matoušek. „Špatně jsem to trefil, ale gólman mě i dobře přečetl. Byla z toho šmudla.“ Jílek se ulevil: „Matoušek z nás udělal kužely. Pokud by to proměnil, tak bychom se asi na tiskovce po zápase bavili jinak.“

Příbramský kouč Josef Csaplár bral porážku s nadhledem: „Zklamaný nejsem, že by hra byla špatná. Pořád jsme Příbram, pořád hrajeme v Olomouci. Rozhodla nekvalita v pokutovém území soupeře.“

Víc však sigmáci hostům v sobotním mrazivém odpoledni nedovolili. Až když trápící se záložník Plšek zakončil v 26. minutě krásnou souhru Zahradníčka se Sladkým, mohli si hlídat vedení celkem bez potíží.

Leváka Faltu tak ani nemuselo tolik mrzet, že po brilantní akci Kalvacha na křídle, jemuž míč propíchl mezi dvěma soupeři výborný Zahradníček, z jedenácti metrů trestuhodně přestřelil bránu. Zahradníček s Kalvachem rozjížděli většinu akcí, nebýt jich, nedalo by se o ofenzivě Sigmy snad ani hovořit.

Ale víc než individuální výkony či nedostatky teď sigmáky zajímá další příliv extra bodů. Příště jedou na půdu poslední Dukly.