Naplní Olomouc bodový plán? Po třech remízách chce výhru z Liberce

Se svým mančaftem sice na jaře ještě neprohrál, ale po třech plichtách se Spartou, Slováckem a Hradcem Králové čeká na výhru. „Byli jsme si vědomi, že los na začátku jara je složitý. Hráli jsme dvakrát doma a máme mínus dva a mínus dva body, byť to byli těžcí soupeři,“ přemítá Jílek.

„Třikrát jsme hráli s týmy, které jsou adepty na první šestku. Před začátkem jara jsem si ale říkal, že na boj o šestku budeme potřebovat z prvních čtyř zápasů šest bodů. Teď máme tři a jeden pokus před sebou. Budeme chtít naplno bodovat v Liberci, ale to bude chtít určitě i Liberec.“

Sigma má Slovanu co vracet. Ani ne tak podzimní ligovou domácí remízu, po které se nastartovala, ale především pohárový výprask 1:4 na konci roku.

„Očekáváme jiný zápas než naposledy v poháru. My jsme měli tehdy spoustu absencí, naopak Liberci to vyšlo výborně. Určitě si z toho vezmeme ponaučení. Věříme, že tentokrát to bude mít jiný průběh i výsledek,“ přeje si Jílek.

Jiné bude minimálně to, že autor hattricku z posledního souboje Mick van Buren se z hostování v Liberci vrátil do Slavie, což je citelná ztráta. Slovanu při minulé domácí porážce se Slováckem chyběli také zkušení Gebre Selassie s Mikulou a věkový průměr sestavy rázem klesl na 22 roků, což ze Severočechů udělalo nejmladší tým v lize.

„Liberec disponuje velkou herní kvalitou ve středu hřiště. Ať už je to Višinský, Frýdek nebo Valenta a Červ. Jsou to reprezentanti do 21 let, mají rádi balon a jsou dobří v kombinaci. Díky tomu přehráli Budějovice a byli výrazně lepší. Ale pak zase nečekaně ztratili v domácím prostředí, byť se Slováckem hodně nešťastně,“ připomenul Jílek zahozené šance a inkasovaný gól v nastavení.

„Čeká nás kvalitní tým, který má ambici skončit do šestého místa. Zápasy se Sigmou jsou vždy vyrovnané, oba týmy se snaží hrát kombinačně. Olomouc má rychlou přechodovou fázi a také nesmíme zapomenout na její silné standardní situace. Musíme si dát pozor na ofenzivní hráče Chytila, Růska, štírka Navrátila, šikovného Slováka Ventúru, ale i na zkušenosti Breiteho a Beneše,“ varoval liberecký asistent trenéra Ivan Kopecký.

Sigma se musí obejít bez záložníka Fortelného, který si poranil zadní stehenní sval. Chybět jí ještě bude pravý obránce Juraj Chvátal, jenž byl v zimě na operaci s ramenem. Tento týden se už vrátil do tréninku. „Do čtrnácti dnů by mohl být připravený do zápasu,“ věří Jílek. Naopak dohromady by se měl dát už záložník Jiří Spáčil, jehož trápila krční páteř.