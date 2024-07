Olomoucký trenér Janotka: Liberec má ambiciózní tým, nečeká nás nic lehkého

Kania před sezonou prohlásil, že chce, aby se jeho Liberec umístil v nejlepší pětce Chance ligy. Sigma, jež po změně trenéra prochází generační obměnou, si žádné ambice veřejně nestanovila.

Jeden cíl je ale patrný: stavět na odchovancích. Nový trenér Sigmy Tomáš Janotka, jenž k A týmu povýšil z béčka, v prvním kole poslal na plac hned deset hráčů, kteří v mládí prošli olomouckou akademií, z toho sedm těchto borců od první minuty. Z kádru vyřadil třicátníky Beneše, Macíka a Pospíšila.

Liberec – Olomouc Neděle 14.30 online

„Myslím, že je tu pro nás dobrý příslib se zařazením mladých hráčů směrem do budoucna,“ povídal Janotka po výhře 2:0 v Českých Budějovicích.

I Liberec v prvním kole bodoval naplno. Karvinou vyloupili svěřenci trenéra Radoslava Kováče, mimochodem bývalého hráče Sigmy, výsledkem 3:1.

Ke třem bodům ale došla Kováčova družina zcela rozdílnou strategií než Sigma. Liberec neměl v základní sestavě ani jednoho odchovance, naopak hned pět nových posil.

Olomoučtí fotbalisté se radují z trefy do sítě Českých Budějovic.

Olomouci stačila jediná posila. Jan Kliment, který v létě přišel z Plzně, vstřelil oba dva góly. A zejména ukázkové nůžky z 56. minuty mohou bez přehánění aspirovat na gól celé sezony. I na hřiště Liberce bude Kliment patrně hlavní útočnou zbraní Hanáků.

„Bude proti nám stát velmi ambiciózní tým, který prošel velkou obměnou. V Liberci si slibují start nové éry, došlo k nákupu velkého množství hráčů, jejichž kvalita je velmi vysoká. Nečeká nás nic snadného,“ uvědomuje si Janotka, který bude chtít navázat na svoji povedenou prvoligovou premiéru na trenérské židli.

„Pro nás bylo velmi důležité vítězství v Budějovicích z toho pohledu, že jsme v kontextu dvou venkovních zápasů na začátek hned v tom prvním bodovali. Navíc to bylo vítězství zasloužené,“ myslí si trenér Olomouce.

Šest bodů z prvních dvou venkovních zápasů by byly nad očekávání, obměněná Sigma ale v prvním kole ukázala své možnosti. „V Liberci na to budeme chtít určitě navázat a nedáme kůži lacino. Bude to obrovská prověrka našeho týmu a třeba i některých mladších hráčů. Já ale věřím, že máme dostatečně silný a kvalitní tým, abychom tam odvedli dobrý výkon a porvali se o body,“ je přesvědčený Janotka.

V loňské sezoně Sigma i Liberec ovládly domácí vzájemné zápasy, pokaždé výsledkem 2:0. Olomoučané v Podještědí vyhráli naposledy před dvěma roky. V neděli to ale bude dočista jiný zápas než ty předešlé.