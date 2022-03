Čas pro větší riskování. Fotbalovou Olomouc sráží zahozené šance

„Hra nevypadá špatně, ale úkol číslo jedna je zlepšit kvalitu v řešení, abychom se dostávali ještě do více příležitostí a měli lepší efektivitu,“ velí trenér Václav Jílek.

Proti trápícímu se soupeři ze spodku tabulky by mohl postavit ofenzivnější sestavu. Některým fanouškům modrých se nepozdává, že pro domácí utkání volí defenzivní střed zálohy, kde štítového záložníka Lukáše Greššáka doplňuje pitbul Radim Breite.

A v jediném jarním vítězném zápase proti Mladé Boleslavi (2:1) dokonce i třetí defenzivnější středopolař Jiří Spáčil. Mimochodem, Sigma zápas otočila až s nástupem ofenzivních hráčů, Antonína Růska s Pavlem Zifčákem.

Breite s Greššákem mají s výstavbou hry dlouhodobě problémy.

Jílek po odchodu Housky do Jablonce postrádá kreativní osmičku.

V záloze tak Sigma při rozjíždění útoků spoléhá především na Daňka s Gonzálezem, což je málo. Zvlášť pokud jsou odříznutí na křídle.

Z posledních sedmi kol Hanáci vyhráli jednou a jsou jen bod od záchranářské skupiny, což by byl pro posílenou Sigmu neúspěch. Ovšem pouze dva body ji dělí od elitní šestky a mistrovské skupiny, tak vyrovnaná soutěž je. Jílek se svým realizačním týmem působí na hráče neustále pozitivně, často po nich chce více sebevědomí, které se promítne do větší nabídky na hřišti. Zkrátka aby se nebáli hrát s míčem. Jen vysoký presink, ve kterém odvádí výbornou práci Breite, nestačí.

Breite má sice hodně zisků, ale zároveň i zkažených přihrávek, pokud hraje kolmo.

Greššák hledá formu z Malty

Ve výstavbě hry by Olomouc potřebovala větší příspěvek od zkušeného Greššáka, jemuž končí po sezoně smlouva. Na turnaji na Maltě v zimě ukázal i své utajené kreativní já, možná i díky tomu, že nebyl pod takovým tlakem, všichni tři soupeři chtěli hrát fotbal, místa tak bylo více než v lize. Leč po covidu se do maltské formy zatím nedostal.

„To nám chybí,“ připustil Jílek. „V přípravě na Maltě podával excelentní výkony. Pomáhal nám herností, kvalitou a klidem. Poté do toho skočil covid. On sám není kondičně ještě dotažený. Proto v utkáních střídává. Slibovali jsme si od něj přínos kvality, ale budeme muset být trpělivější nebo hledat jiná řešení.“

Na hrotu odvádí dobrou práci navrátilec z Pardubic Mojmír Chytil. Autor pěti podzimních tref se však na jaře prosadil jedinkrát, když pomohl k obratu nad Mladou Boleslaví (2:1). I v tomto zápase však zahodil velké šance.

Stejně jako proti Teplicím. „Bavíme se o tom, v jakých pozicích musíme být ve finální fázi, stejně jak řešit přechodovou fázi, abychom byli schopni se dostat do větší kvality a ve více hráčích do koncovky,“ vyžaduje Jílek také větší podporu od krajních beků Chvátala se Zmrzlým.

Proti Teplicím jen v první půli Sigma nevyužila pět pozic ke skórování, po změně stran se už dostala do jediné.

Rychlík Matoušek na čekané

„Odehráli jsme velice slušný první poločas. Takové šance musíme proměnit. Nejsme mužstvo, které by si vypracovalo sedm osm gólových příležitostí. Měli jsme jich čtyři pět. Pokud je poměr gólovek 4:0, tak zápas musí skončit aspoň naší výhrou 1:0. Musíme branku nějakým způsobem vstřelit,“ povzdechl si Jílek. „My jsme v žádném utkání na jaře nešli do vedení, které by náš tým uklidnilo. Jsme zbytečně nervózní. Jsme si vědomi toho, že nejsme v tabulce v komfortní situaci. Ve chvíli, kdy se nedostaneme brzy do vedení, jsou hráči nervóznější, nechtějí udělat chybu a je to vidět ve finální fázi. Druhý poločas se mi nelíbil. Byla to bitva, soupeř se více zatáhl a my jsme si tolik příležitostí nevypracovali.“ Defenziva Sigmě funguje, stopeři Jemelka s Benešem vyhrávají většinu soubojů.

Problém je v kvalitě řešení ve finální fázi. „Potřebujeme zápasy zlomit. Několikrát nás zradilo špatné řešení,“ uvědomuje si Jílek. „Je to klíčová věc. Fotbal se rozhoduje ve vápnech. Ani v Jablonci jsme neodehráli špatné utkání, vypracovali jsme si několik brankových příležitostí, to samé na Baníku.“

I proto Jílek vyhlíží návraty dlouhodobých marodů – siláka Davida Vaněčka a křídelníka Martina Hály, se šesti zářezy stále nejlepšího střelce sigmáků. Na Bohemku už by měli být připraveni aspoň na část utkání.

A využít by mohl i rychlého křídelníka Jakuba Matouška, náhradníka s nejlepším driblinkem v týmu.

Nedostatky v defenzivě by tentokrát nemusely být tolik vidět. Možná je čas, aby puntičkář Jílek více riskoval.