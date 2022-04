Olomoucký kádr doplnil ukrajinský stoper Buchal. Začne v béčku

Nejde o nečekanou posilu před sobotním (16.00) domácím šlágrem s vedoucí Plzní. Zatím se připojí k -třetiligovému béčku Olomouce a¬ výhledově by se mohl posunout do ligového áčka, neboť po sezoně končí kontrakty zkušeným stoperům Romanovi Hubníkovi (37) a Vítu Benešovi (33). Václav Jemelka navíc může přestoupit. Dalšího stopera Florenta Poulola trápí zranění.

„Po zkoušce jsme se domluvili, že Hlibovi u nás umožníme trénovat a ¬zaregistrujeme jej, aby případně mohl naskočit do utkání za B-tým. Určitě s ním nemůžeme aktuálně počítat jako s last minute posilou pro áčko,“ řekl sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář. „Po sezoně vše vyhodnotíme i s ohledem na to, jaká bude situace v jeho zemi.“

Buchal prošel mládežnickými výběry kyjevských klubů Zmina-Obolon, Zirka a Arsenal. V juniorských kategoriích nastupoval za Arsenal Kyjev a Metalist Charkov. Připsal si 37 startů v nejvyšší ukrajinské soutěži za FK Oleksandrija.

Na Plzeň změní krajní beky?

Změny v obraně Sigmy však proti Plzni nejspíš nastanou i tak. Trenéři nejsou spokojení s výkony krajních obránců, respektive jejich podporou ofenzivy. Na levé straně tak Ondřeje Zmrzlého zřejmě poprvé na jaře nahradí mazák Michal Vepřek. Juraje Chvátala může zastoupit Zahradníček nebo některý z nevyzkoušených mladíků Slavíček či Hadaš. „S obranou jsme v poslední době velké problémy neměli, moc gólů neinkasujeme. Úspěch je dobrou defenzivou podmíněn. My se ale musíme daleko víc zaměřit na ofenzivu. Naše nebezpečnost v poslední zápasech byla nízká,“ vadí trenérovi Václavu Jílkovi. „Pokud chceme pomýšlet na body, tak branku potřebujeme vstřelit.“

Sigma neporazila Plzeň už patnáctkrát v řadě, ráda by však navázala na podzimní kurážný výkon a -remízu z jejího hřiště. „Ale univerzální návod na úspěch proti ní nemá asi nikdo. Plzeň je na špici ligy a sílu ukazuje zápas co zápas. Nicméně utkání nám tehdy vyšlo a¬ jsou tam inspirativní věci, které budeme chtít zopakovat,“ přeje si Jílek. „Plzeň bude velký favorit, ale uděláme maximum, abychom tři body sebrali my. Sami nejsme v situaci, že bychom měli definitivu.“

Olomouc má na sedmém místě tři kola před koncem základní části pouze čtyřbodový náskok na jedenáctý Zlín, tedy záchranářskou skupinu. Do té mistrovské, čili elitní šestky, ovšem Hanákům chybí body dva. Plzni kvůli karetním trestům chybí záložníci Pavel Bucha a¬ Jan Sýkora, po operaci je stoper Filip Kaša.

Jílek varuje před vysokými hroty Viktorie. „Beauguel a Chorý, to je obrovská síla, což ukázali naposledy proti Slavii. Byl to důležitý faktor, který vedl k vyrovnání. Potřebujeme, aby hráči měli co nejmíň prostoru a dostávali se co nejméně do šestnáctky. Jejich nebezpečnost je velká. Jejich figura a fyzická zdatnost jsou ve spojení s kvalitním centrem těžko bránitelné. Proto tomu budeme chtít co nejvíc zabránit.“

I to bude zásadní úkol pro krajní beky.