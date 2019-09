Zpackaná přesilovka. Místo výhry Olomouc v závěru inkasovala

Olomoucký Šimon Falta (v modrém vpravo č. 20) střílí na bránu Slovácka.

dnes 9:38

Ještě v nastaveném čase měl rozhodnutí na kopačce Václav Jemelka. Jenže míč stoperovi fotbalové Olomouce nezbedně poskakoval a nevěřil si na propálení slovácké hradby. Raději přihrál Jakubu Plškovi, to je přeci známý kanonýr. Leč ani on na dlouhou nohu neprocpal balon zblízka do sítě. A nepodařilo se to ani u tyče dorážejícímu žolíkovi Pilařovi.