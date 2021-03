VAR rozhodl třikrát proti fotbalistů Olomouce. Míč za čárou vidět nebyl

14:19

Pozorně se podívejte na snímek dole. Je míč za čárou? Vypadá to tak, že? Jenže klíčová otázka zní: Celým objemem? Takový záběr videorozhodčí Cieslar neviděl, takže do sluchátka doporučil hlavnímu sudímu Hrubešovi gól neuznat. Bylo to tak těsné!