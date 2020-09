Falta odpálil rachejtli. Trošku mi to sjelo, smál se po výstavní trefě

Sedmadvacetiletý rychlý záložník s dynamitem v levačce sehrál zásadní roli, byť ho ze sestavy letos vystrnadil Španěl González, a tak si tichý Šimon, jenž v minulosti nakoukl i do reprezentace, musel počkat až do 54. minuty, než ho na plac poslal trenér Radoslav Látal za obránce Zmrzlého, aby zavelel k obratu.

To Olomouc prohrávala u nováčka 1:2. Za chvíli už bylo vše jinak. Nejprve Faltův centr zmatený brněnský stoper Černín poslal hlavou do vlastní brány a chvíli nato už přišel banán čtvrtého kola. Hála vtipně patičkou posunul v tísni míč na Faltu a ten do něj práskl tak tvrdě a přesně, že skončil v šibenici.

Brankář Floder neměl nárok zasáhnout. Falta roztáhl ruce jako orel křídla a vysmátý přijímal první gratulace od Hály s Breitem, kteří střelce chytili kamarádsky kolem krku: Kluci, to bylo co?

„Vlastní gól na 2:2 nám pomohl a ten můj nepadá běžně, takže při nás stálo i štěstí,“ pravil Falta.

„Načal nás vlastenec a další chyby pak pohřbily,“ utrousil brněnský kouč Miroslav Machálek.

Zbrojovka mohla odehrát utkání i přesto, že po pátečních testech měla pět hráčů pozitivních na koronavirus. Opakovanými odběry však Brňané prošli a konání zápasu tak nic nebránilo. „U nás je hráčská nouze, napočítal jsem čtrnáct absencí, bojovali jsme až do konce, ale náhradníci v závěru tempo hry neudrželi,“ posteskl si Machálek.

Zatímco domácí potřebují nutně posílit, jinak by se mohli zase po roce poroučet z ligy, Olomouc zastihl start soutěže v rozpuku: čtvrtý zápas, třetí výhra. Pouze ze Sparty odjeli sigmáci s prázdnou.

Po třech gólech Bohemce dali čtyři Brnu, kde vyhráli po deseti letech. „Máme tři body, pro které jsme jeli,“ hlásil Falta. „Jen se od toho odrazit. Teď máme hratelný Zlín, když to zvládneme, pak to bude dobrý start,“ přemítá.

Látalovi stejně jako proti Bohemce vyšla báječně střídání. Dvakrát jeho tým prohrával, ale žolíci tuze pomohli. Nejen Falta. Útočník Zifčák si připsal první ligovou trefu. Kumpán Nešpor k němu hlavou prostrčil míč, Zifčák v souboji se smolařem Černínem ukázal, proč mu na hostování v Pardubicích přezdívali Rambo, rameny přetlačil stopera a po zemi propálil Flodera.

Potom mohl za bránou rozpustile slavit s fanoušky v hostujícím kotli.

„Až po čtvrtém gólu jsme to dohráli zkušeně,“ podotkl Falta.

„Máme dvacet hráčů, kteří mohou nastoupit, jsem rád, že tým žije. To je velké pozitivum. Falta i Zifčák tomu pomohli,“ chválil Látal sílu z lavičky.

Ale i z ní v ostrém sluníčku dobře viděl, že to nebyl ani od jeho týmu dominantní výkon. Zato produktivní: čtyři střely na bránu proměnili modří ve čtyři trefy.

„Domácí mají dobré kombinační mužstvo, vzadu jim někteří hráči chyběli, ale dopředu mají svoji kvalitu. My jsme udělali spoustu chyb, tolik jsme jich nevyprodukovali za tři předchozí kola,“ vadilo Látalovi.

„Utkání nebylo moc pěkné, byla to spíš válka. Mrzí mě, že domácí hřiště nepokropili, to škodí fotbalu. Mohl být dynamičtější. Hodně to tomu ublížilo.“

Pochvalu si naopak od něj vysloužil kromě žolíků i dříč Martin Nešpor, jenž připravil dva góly. Ještě v první půli hezky našel na vápně volného defenzivního záložníka Lukáše Greššáka, který chladnokrevně překonal Flodera a srovnal 1:1.

„Nešpor se do toho pomalu dostává, dobře pracuje na tréninku, vyhrál hodně soubojů, umí jít do presinku, má rychlost,“ těší Látala.

Ocenit mohl i příspěvek Greššáka. Ještě než poprvé od loňského příchodu z Polska slovenský pracant skóroval, skvělým obranným zákrokem zabránil v úvodu jistému gólu do odkryté branky.

Nakonec si však musel vzít hlavní slovo náhradník, který se Sigmou ještě neprodloužil smlouvu, jež končí po sezoně. „Chtěl bych hrát od začátku, ale beru to tak, jak to je. Mám teď jinou pozici, ovšem ať mě tam dá trenér na jakoukoli chvíli, budu se snažit odvést maximum,“ slíbil Falta.

V neděli to vyšlo náramně.