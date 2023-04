Jak nehrát o poháry. Jen Olomouc nezískala v sezoně s Teplicemi ani bod

Na čtvrté místo, které zaručuje předkolo Konferenční ligy, by v případě výhry ztráceli jen dva body, jenže místo toho, aby na protivníka ze spodku tabulky sebevědomě vletěli, působili jako těla bez duše.

Chyběla kuráž, nabídka, pohyb i agresivita. A když se k tomu přidaly dvě hrůzostrašné minely nejistého brankáře Macíka, byly z toho pro semknuté Severočechy dárečky. „Ale neprosil jsem ho o ně,“ usmíval se teplický trenér Zdenko Frťala.

Sigma – Teplice 1:2.

Je pozoruhodné, že Hanáci, kteří hrají dobrou sezonu, jako jediní v lize neuhráli letos s podprůměrnými Teplicemi ani bod. „Obrovské zklamání v celém klubu. První poločas byl nejslabší v sezoně, nekorespondoval s naší ambicí, že se chceme rvát o šestku. Takhle se vůbec nemůžeme prezentovat,“ zlobil se olomoucký kouč Václav Jílek.

V sobotu byli hráči v modrých dresech a jeden v červeném s rukavicemi k nepoznání. I když od druhého poločasu z předchozího kola ve Zlíně zase ne tolik, ale tam ještě výhru 1:0 se štěstím ukopali, takže zdvižený prst, o kterém mluvil Jílek, nebyl zdvižený dostatečně dlouho. „Proti Teplicím jsme šli ještě o patro níž,“ povzdechl si.

Olomoucký stoper Vít Beneš (vpravo) kontroluje míč před Danielem Trubačem z Teplic.

Snad až na stopery Pokorného s Benešem a snaživého středopolaře Pospíšila byli po půli na vystřídání všichni. „Neunesli jsme míru důležitosti a blízkosti dílčího úspěchu,“ snažil se Jílek najít vysvětlení. „Ale je to nepochopitelné. Kdyby šlo vystřídat deset lidí, tak jsme je museli vystřídat. Nebyl tam jediný individuální výkon, který by snesl přísnější měřítka.“

Brankáři nedrží a Růsek chybí

Na Pospíšilovi bylo sice vidět, že je to fotbalista, míč má přilepený u kopačky, avšak před stopery je utopený, nemá si to s kým dát. Sigma jeho potenciál využívá sotva z poloviny. Odříznutý na špici je při zranění technika Růska také reprezentant Chytil. Pitbull Breite pod hrotem jej nedoplňuje. Růsek zkrátka chybí až moc. „Obrovsky,“ kývl Jílek. „Přináší kvalitu, rozdílovost.“

Hlavně Macík si prožil den blbec. Když mu v nastavení půle poslal skákavou malou domů Beneš, zvolil místo odkopu zpracování, leč míč mu odskočil daleko od kopačky, napadající útočník Fila jej vypíchl a byla z toho hloupá penalta, kterou proměnil Hybš střelou do středu brány. Pro Olomouc karma za odfláknutých 45 minut.

„Vyvrcholení našeho zmaru,“ štvalo Jílka. „Přihrávka ještě skočila, takže to nebyl jednoduchý balon, ale když už Máca takový balon dostane, tak to musí odehrát z jedničky.“ O přestávce bylo v kabině dusno. „Po delší době si něco vyříkali také hráči. Je potřeba se k tomu postavit a zajistit, aby se to neopakovalo. Logicky bouřka byla a také reakce mužstva byla správná. Je ale strašně složité honit něco, kdy si v průběhu prvního poločasu zaděláte na takový výsledek,“ uznal Jílek.

Třikrát střídal, tým probudil a Pokorný s obvázanou hlavou po rohu Pospíšila pohotovou střelou v 79. minutě srovnal. Jenže snad i fotbalový bůh si usmyslel, že Sigma si za první půli žádné body nezaslouží.

Jan Navrátil z Olomouce vyjadřuje zklamání.

Pět minut po srovnání se Pokornému z hlavy znovu spustila krev, musel za čáru a chyběl pak ve vápně, kam teplický Hybš poslal nadýchaný centr, Macík ho trestuhodně podskočil a na zadní tyči dostal míč za čáru Urbanec přes Zmrzlého.

„Když se to se..., tak se to se...,“ ulevil si Jílek. „I v deseti ale musíme takovou situaci ubránit.“

Macík po návratu po dlouhém zranění odchytal páté utkání, v nich udržel dvě čistá konta, ovšem pěti gólům mohl zabránit. Kupí se to.

Před ním chyboval i Trefil.

Bezchybně se zatím jevil jen další mládenec Stoppen. „Chyby ke sportu patří, ale u nás je jich na brankářském postu moc. V průběhu jarní části je to už poněkolikáté,“ pravil Jílek. „Tentokrát by ale bylo hloupé hodit to jen na Macíka, měli jsme dost příležitostí a času, abychom utkání otočili. Je potřeba, aby přišly zápasy, ve kterých nás brankář v těžkých situacích podrží, jako Grigar, který tři těžké situace vyřešil.“

Brankář Sigmy Olomouc Matúš Macík v utkání proti Teplicím.

V závěru mohli Olomoučtí ještě dvakrát srovnat, jenže Beneš, který hrál po zlomenině lícní kosti s podruhé s maskou, přes obětavého Hybše neprocpal balon do prázdné brány. V nastavení po centru Zifčáka vytáhl volej Zmrzlého zákrokem zápasu mazák Grigar.

A překvapení bylo na světě.

Olomouc dvě kola před koncem základní části hazarduje s postavením v elitní šestce.

Pohárový sen ještě ztracený není, avšak už ve středu v Jablonci potřebuje ukázat, že představení s Teplicemi byl ojedinělý exces.

„Kdybychom měli zopakovat podobný výkon, tak vůbec nemůžeme pomýšlet na body,“ ví Jílek.