Fotbalisté Olomouce šancemi pohrdají. Koncovka nás trápí říká brankář Macík

„Poslední naše utkání jsou si hodně podobná. Hra nevypadá špatně, vytvoříme si příležitosti, které však neproměníme,“ shrnul olomoucký trenér Václav Jílek.

Olomouc – Teplice 0:0.

Především zahozené šance v prvním poločase musí sigmáky štvát.

Vytáhlý útočník Mojmír Chytil se lehce dostával přes holohlavého strážce Vondráška, nasadil mu i povedené housle, leč sám před Grigarem dvakrát selhal. Nejdřív jej chtěl lobovat, jenže míč trefil slabě. Když ho těsně před odchodem do šaten našel v čisté pozici záložník Daněk, vystřelil přímo do vyběhnutého Grigara.

„Nevím, jestli si počínal ležérně,“ hájil Jílek svého útočníka. „Ale ani nevím, co v té situaci chtěl vlastně udělat.“ Nejspíš to neví ani Chytil. Nevyšlo to technicky, zkusil to silou. Všechno špatně. Nebyl v tom však sám. Drobný křídelník Jan Navrátil se dostal až před Grigara, ale když už chtěl pálit, míč se mu zamotal mezi nohama a ukopl se.

Úsměvný moment asi nejlépe vystihuje olomoucké jaro. Hanáci nehrají špatně. Ani jednou nebyli horší, leč až na utkání s Mladou Boleslaví klopýtají od porážky k porážce.

Vyhráli jediný z posledních sedmi zápasů v lize a v tabulce jsou devátí. Pravda, jen dva body od šestého místa znamenající mistrovskou skupinu, ale také pouze bod od jedenáctého Zlína, čili záchranářské skupiny.

„My se díváme spíš nahoru. Tabulka je strašně vyrovnaná u šestého místa. Je to náš cíl, myslím, že na to máme,“ přemítal brankář Matúš Macík, jenž se vrátil po zranění na místo Jana Stejskala, jemuž trenéři vyčítali nečinnost při gólu nůžkami v Ostravě.

V neděli po obědě bylo jedno, koho má Sigma v bráně, neboť Teplice se k útočení vůbec nedostaly a zůstaly za očekáváním.

Androvým stadionem zněl před začátkem Karel Kryl a Bratříčku, zavírej vrátka. Kapitáni Grigar s Benešem nastoupili s ukrajinskou vlajkou, aby vyjádřili podporu okupované zemi. A pak se hrálo dlouho na jednu bránu.

„Měli jsme pět tutových příležitostí ke skórování. Je to pořád o tom samém. Musíme na tom pracovat, hra je fajn. Zápas byl z naší strany dobrý, dalo se na to dívat. Bohužel koncovka nás trápí,“ litoval Macík.

Pravdu měl zčásti. Na hru Olomouce se dalo dívat pouze v první půli, po změně stran už Tepličtí bránili mnohem pečlivěji, místa na kombinaci ubylo a modří ohrozili Grigara jen jednou. Daňkovu štiplavou střelu vyrazil a González dorážku z úhlu nevtěsnal mezi tyče.

„Ve druhé půli jsme byli v přechodové fázi pomalí,“ vyčítal Jílek.

A hosté? Ti v přechodové fázi ani nebyli. Po hodině hry vypálil zpoza vápna nad branku Trubač, to bylo všechno z jejich útočného snažení.

Sigma dva body ztratila, Teplice jeden získaly. „Není co hodnotit. Pro nás zlatý bod, Sigma byla lepší, my jsme to jen odbránili. Ale takové zápasy jsou. Domácí byli hbitější, důraznější, my byli pomalejší. Chtěli jsme hrát aktivně, ale Sigma nám nic nedovolila. Ofenzivním hráčům se moc nedařilo, Grigar nás hodně podržel,“ uznal teplický kouč Jiří Jarošík.

„Olomouc byla lepší mančaft, měli jsme štěstí. Bod bereme, urvali jsme ho. Neměli jsme žádnou střelu na bránu. Nešlo nám to fotbalově, ale bojovnost byla,“ cenil si Grigar. K olomouckému trápení v útoku poznamenal: „Nevím, jestli jim to nelepí, nebo jsme se zlepšili v defenzivě. Z posledních čtyř zápasů máme tři nuly.“

Jílek vyhlíží, až se vrátí do sestavy ofenzivní tahouni Hála či Vaněček: „Mužstvo velmi dobře pracuje, ale lidi chtějí chodit také na finesy. Martin Hála má překvapivá řešení. Byl v tréninku, vrátila se mu viróza. David Vaněček už dal gól za béčko.“ Góly však tuze potřebuje áčko.