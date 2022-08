Když nevystřelíme na bránu, nemůžeme dát gól, lamentoval kapitán Breite

Deset let to je od doby, co fotbalová Sigma naposledy triumfovala na pražské Letné. Trudnou bilanci neutnuli Hanáci ani včera, ve třetím kole Fortuna ligy podlehli Spartě 0:2. „Zasloužené vítězství Sparty,“ klesl hlasem trenér Olomoučanů Václav Jílek, jemuž návrat do Generali Areny, kde působil v ročníku 2019/20, zhořkl.