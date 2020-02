Trenér Látal: Problémy v kabině? Je tam pohoda. Možná až moc velká

Vůbec celá Olomouc působí oproti podzimu až nečekaně idylicky.

Vítězství ve velkém zápase, byť nejslavnější český klub i po kvapném odvolání exolomouckého kouče Jílka dál tone v hluboké krizi, pohodu na Hané ještě zvýrazní.

„Psalo se o problémech v naší kabině, ale tam je pohoda. Možná až moc velká,“ usmíval se trenér sigmáků Radoslav Látal. Když na hřiště poslal střídajícího záložníka Pilaře, plácl si s ním, snad aby i přes sedm tisícovek diváků vidělo, že jejich rozepře z konce podzimu jsou definitivně pryč. A co ještě vidělo nedělní podvečer natěšené publikum?

Rozhodně zajímavý mač se šancemi na obou stranách i říznou posilou z Liberce Radimem Breitem, jehož Látal postavil pod hrot. „Hráč podle mého gusta. Hned jak přišel, jsem věděl, že nastoupí. Jezdil do poslední minuty,“ lebedil si Látal, který i z nečitelné sestavy Letenských po nástupu trenéra Kotala dobře vyčetl: „Jsou menšího vzrůstu. Udeřme ze standardek!“

Plán vyšel dokonale. Téměř každý rohový kop domácích zaváněl gólem. Ve 27. minutě Falta přetáhl centr od praporku na zadní tyč, balon vrátil do ohně diblík Hála, stoper Jemelka se pokusil akrobaticky o nůžky, čímž posunul balon k Chytilovi, jenž špičkou kopačky v pádu šikovně tečoval před brankářem Hečou. Míč se zavrtěl v síti pod břevnem a Chytil v sedmém startu v lize poznal nepoznané: „Nádhera, vnímal jsem to všechno.“

Usměvavý bezprostřední dlouhán píše zajímavý příběh. V dorostu si dvakrát urval křížový vaz v koleni, ale ani to jej nezastavilo, vybojoval si místo v áčku a v týdnu prodloužil smlouvu se Sigmou do roku 2023, což je důležitý krok, neboť už na soustředění v Turecku se na něj poptávaly zahraniční kluby, když skóroval proti Karabachu a Orenburgu. „Parádně mu vyšla příprava. Působí sice jako kolohnát, ale umí se rozběhnout. Je rychlý, byť to kolikrát není z tribuny tak patrné,“ chválí Látal.

Pochválit může i sám sebe.

Tah nejen s Chytilem, kterého vytáhl ze zálohy na hrot, místo hosta ze Sparty Juliše, jenž nemohl kvůli tradiční dohodě klubů hrát, vyšel.

Beztak ale udivilo, jak mazácky si počínal v soubojích se sparťanskými stopery, když uvážíme, že Mandjeck je kapitánem kamerunské reprezentace a Slovák Hancko zase sbíral zkušenosti v italské Sérii A.

Kdo ví, jaká čeká budoucnost mládence z Prostějova.

Že byl jeho gól rozhodujícím, může však poděkovat brankáři Aleši Mandousovi; v únicích bravurně vychytal ostrá křídla Plavšiče s Karlssonem a v poslední minutě také útočníka Hložka, jemuž padl pozdě do rány skluzující zadák Jemelka. „Ještě to tečoval. Naštěstí jsem stihl zareagovat. Pořád je to Sparta, dalo se čekat, že si nějaké šance vytvoří,“ oddechl si gólman.

Celé Sigmě se dýchá lépe. Jaro odstartovala snově. Po přesvědčivé výhře v Teplicích vydřela týmovým pojetím cenný triumf, neprohrála už šest utkání a od mistrovské skupiny, jež uzavírá právě Sparta, je už jen na dva body. „Ještě máme před sebou osm zápasů. Chceme natáhnout šňůru bez porážky. Duch mužstva je cítit,“ těší Látala změna.