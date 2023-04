Prohra na Slavii by s námi neměla nic udělat, věří olomoucký Pospíšil

V sobotním pětadvacátém kole Fortuna ligy předvedli Sigmáci v pražském Edenu směrem dopředu žalostně málo. Odříznutý útočník Chytil, který v létě do Slavie přestoupí, se s balony příliš nepotkával, vzadu naopak Hanáci inkasovali čtyři kusy, a proto na jaře v lize poprvé prohráli: Slavia Praha – Sigma Olomouc 0:4.

Rozhodující moment? „Určitě první inkasovaná branka,“ přemítal olomoucký záložník Martin Pospíšil. „Slávisté dali gól doslova v poslední vteřině prvního poločasu. Už jsme se de facto viděli v kabině s výsledkem 0:0. Kdybychom s tímhle stavem šli do druhé půle, Slavia by určitě byla nervóznější,“ uvažoval Pospíšil.

Jenže se tak nestalo. Slavia dovolila Sigmě v první půli jenom jednou vystřelit, sama se ze svého sedmého pokusu radovala. Douděra z pravého křídla přesně odcentroval na malé vápno, kde sigmáci prohráli hned tři osobní souboje a van Buren nakonec usměrnil míč za záda gólmana Matúše Macíka. „Pro nás byla docela šupa. Cítil jsem, že to s hráči zatřáslo. Věřili jsme, že za bezbrankového stavu bychom byli v lepší pozici,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek.

Pak už jen byla otázka o kolik

Jako mnohokráte v uplynulé sezoně postavil kvůli personální nouzi na stopera středopolaře Lukáše Greššáka, třebaže ortodoxního stopera Pouloloa měl k dispozici. Možná chyba, neboť Sigma dostala hned tři branky z prostoru okolo malého vápna. „Pro nás je principiální pravidlo zodpovědně bránit šestnáctku. První situaci ale předcházela laciná ztráta na půlce hřiště. Tam to musíme dohrát a je konec poločasu. Slavia přešla rychle do útočné fáze, přišel dobrý centr, ale samozřejmě my to musíme mít lépe pokryté. Nemohou tam vyplavat dva hráči a pak dávat do prázdné branky,“ žehral Jílek. „Ale poločas jsme, do obdržené branky, odehráli slušně,“ pravil.

Po půli ale Sigma hrála převážně bez balonu, těžko se dostávala do šancí a v útočné fázi prakticky nedokázala udržet míče. „Jenom jsme de facto celou dobu běhali za balonem, to síly utíkají rychleji. Nejedou pak nohy, nefunguje ani hlava. Z toho důvodu jsme balony nedokázali udržet, jen se to na nás valilo a pak už byla jen otázka, kolik dá Slavia branek,“ věděl mazák Pospíšil.

Ani on přílišnou kreativitou na půdě favorita nehýřil, ačkoliv patřil k tomu lepšímu, co Jílek poslal do boje.

K Chytilovi budu kritický

Povedený zápas si určitě nepřipsal zmiňovaný Mojmír Chytil. Slavia o něj jevila zájem už v zimě, nabízela přes dvacet milionů. V létě, kdy mu do vypršení kontraktu bude zbývat půl roku, odejde za cifru přesahující částku deseti milionů. Měl těžkou pozici, Sigma neměla téměř žádnou mezihru a Chytil bojoval s přesilou.

I tak ale Jílek vzkázal: „Budu k němu mluvit velice kriticky. V takovém zápase musí udržet mnohem více míčů. Myslím, že kritiku přijme.“

S těžkou rolí svého svěřence přitom počítal. „Vnímali jsme, že Chytil bude těžko sám oběhávat oba stopery. Chtěli jsme, aby spíš padal do nižší pozice, a krajní obránce jsme chtěli zavírat křídelními hráči,“ prozradil Jílek.

Slávisté v devětatřicáté minutě sáhli k vynucenému střídání a domácí kouč Jindřich Trpišovský vyslal na pažit šikovného Nora Christose Zafeirise. „Přišel tam hráč s většími předpoklady do útočné fáze, Byl určitě nebezpečnější hráč v poslední třetině, spojitost to s výkonem Slavie mít může, ale nemyslím si, že by to byla otázka toho střídání.“ řekl Jílek.

Prohra neurčí, co bude dál

Slavia jeho mančaft po přestávce potopila trefami Lingra, Schranze a Jurečky. Co naplat, že si jistý Macík připsal sedm dobrých zákroků. „Prohra by s námi neměla nic udělat,“ předpovídá Pospíšil. „Musíme dál zůstat sebevědomí,“ nabádá.

I tak ovšem jeho týmu skončila vydařená série. „Hned po zápase jsem byl v kabině. Řekli jsme si, že jsme narazili na skvělé a velmi dobře organizované mužstvo, které nás potrestalo. Je třeba vzít si to pozitivní, i když toho moc nebylo,“ cítil Jílek. „Nemyslím si ale, že by toto utkání mělo rozhodnout o tom, jak se budou odvíjet ta další,“ dodal kouč.

Šanci na reparát má Sigma v neděli. Od 16 hodin doma hostí další pražský tým – Bohemians. A bude znovu věřit. „Stejně jako na Slavii. Šli jsme do zápasu s velkým odhodláním a vírou uspět. Bohužel to trvalo jen krátce,“ shrnul Jílek.