Dvě střely, tři góly. Olomouc loupila, chce zabojovat o elitní čtyřku

„Zasloužil si to,“ chválil jedenadvacetiletého středopolaře a jeho gólovou akci trenér Olomouce Václav Jílek. Dele sám na půlce míč vybojoval, podnikl sprint do vápna, spoluhráč Fortelný po přihrávce zprava míč pustil za sebe a osamocený Nigérijec po zemi zamířil mimo rozpětí Jindřicha Staňka.

„V zápasech B-týmu patřil k nejlepším hráčům. Je to skvělý kluk, strašně rychle se adaptoval na naše nároky, zapadnul i do kabiny. Má přidanou hodnotu v podobě fotbalové kvality, což i dnes v řešení některých situací ukázal. Na začátku byl nervózní, poztrácel nějaké balony, nebyl přesný v prostoru, kde jsme chtěli, aby byl. Pak se ale chytil dvěma míči a už byl dobrý,“ doplnil Jílek. Jeho kluci se nečekanou výhrou znovu dostali na dostřel první čtverce, která zajišťuje místenky do pohárové Evropy.

Navíc s oběma svými konkurenty, Slováckem a Bohemians, Hanáci ještě hrají. „Ve hře je sice devět bodů, ale ve vlastních rukách to nemáme. Musela by přijít souhra výsledků našich soupeřů a naší extrémní kvality v přímé konfrontaci,“ tuší Jílek.

„Jsme nohama na zemi, víme, že to je strašně daleko. Ale dokud není ztraceno všechno, tak není ztraceno nic. Dokud je sebemenší naděje, tak je naší povinností rvát se,“ velí trenér.

Pokorní zůstávají i hráči. „Závěr základní části jsme nezvládli. Jediné, co můžeme udělat, je jít zápas od zápasu. Sice je to klišé, ale je to tak. Nejsme v ideální pozici,“ přidal pohled křídelník Jan Navrátil.

Olomoucký gólman Macík v akci během zápasu proti Plzni.

I on se zapsal na listinu střelců, v 74. minutě po centru Chvátala využil nedůrazu Erika Jirky a placírkou z voleje pečetil na konečných 3:1. „Stejně jako my i Plzeň dostává poslední dobou zvláštní góly. Ale my jsme dnes hodně chtěli vyhrát. Šli jsme za vítězstvím a padalo nám to tam,“ hodnotil Navrátil.

Sigmě na tři vstřelené branky paradoxně stačily pouze dvě střely na Jindřicha Staňka. První gól Olomouce z nastavení první půle, kterým Sigma srovnala na 1:1, si do vlastní sítě nasměroval Jan Sýkora. „V jarní části ligy jsme asi čtyřikrát byli na druhé straně. Ať už to byl Hradec, Liberec a další, kdy soupeři měli vysokou, někdy až stoprocentní úspěšnost střel,“ vzpomínal Jílek. „Někdy vám to fotbal sebere a jindy se to zase vrátí. Dnes jsme opravdu byli extrémně produktivní a i z toho důvodu jsme vyhráli zaslouženě,“ míní Jílek.

„Soupeř za celou dobu dvakrát vystřelil na bránu a z toho dal tři branky,“ povzdechl si jeho protějšek Michal Bílek. „První půle byla z naší strany velmi dobrá. Bylo tam všechno, co jsme chtěli. Byli jsme nebezpeční, dobře drželi balon. Pak ale přišel pro nás klasický okamžik – vlastní branka ke konci první půle,“ pravil.

Souboj o míč mezi plzeňským Moxquerou a olomouckým Navrátilem.

A Olomoučané tak po závěrečném hvizdu bouřlivě oslavovali. Jejich pokřik „teče voda z javora“ se nesl útrobami stadionu až do tiskového centra. „Jsem rád, že jsme emoce projevili. Někdy jsme takové moc leklé ryby a emoce tolik neprojevujeme. Byť by se zdálo, že o moc nejde, mužstvo věřilo v úspěch a bylo odměněno,“ chválil Jílek.

Svým svěřencům za odměnu nadělil dva dny volna, další prověrka je čeká v sobotu. Od 15.00 vyběhnou v Uherském Hradišti proti Slovácku, které včera s Bohemians hrálo bez branek, a zůstává tak páté se čtyřbodovým náskokem. Klokani mají na čtvrté pozici o bod více.

„Bude to těžké, ten zápas mnohé naznačí,“ předpovídá Navrátil. „Ale když půjdeme zápas od zápasu a trochu na Bohemians a Slovácko zatlačíme, bude to zajímavé,“ vrátil se k souboji o čtvrté místo. Efektivita v něm bude hrát znovu klíčovou roli.