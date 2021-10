Fotbalisté Olomouce si nevěřili, kazili, ale nakonec zabrali

Sigmáci postrádali sebevědomí a také střídání jejich trenéra Václava Jílka, který do hry v závěru poslal dva defenzivní hráče za ofenzivní, svědčí spíše o tom, že úkol zněl jasně: hlavně vyhrát, jakkoli!

„Cíl byl zvládnout utkání za tři body. Scházela nám větší kvalita, ale vyhráli jsme zaslouženě,“ hodnotil Jílek pragmaticky a s úlevou. Podařilo se, byť utkání nenadchlo. Důležitější však byl pro Hanáky ukazatel skóre.

Sigma – Karviná 2:0.

„Strašně složitý zápas, hodně bojovný,“ odfrkl si útočník Antonín Růsek, který si už v 7. minutě připsal rozdílovou trefu. Z prvního doteku na bližší tyči uklidil střílený centr Zahradníčka. „Zahry to dával naslepo, bylo před ním hodně hráčů, trošku nevěděl, co s tím, ale vyšlo to. Jenže po gólu náš tlak opadl, nebylo to ono,“ uznal Růsek.

Upřímně, ono to nebylo ani před gólem. A z pohledu Karvinských ani před zápasem. Ráno se totiž dozvěděli, že premiéra pod novým trenérem Bohumilem Páníkem, jenž u posledního mančaftu tabulky nahradil odvolaného Webera, se odkládá, bo covid. A jelikož pozitivní test měl i asistent, musel mužstvo odkoučovat sportovní ředitel Lubomír Vlk.



„Dozvěděl jsem se to ráno, byla to komplikace. Komunikace byla s trenérem Páníkem ale docela intenzivní také o poločase,“ líčil Vlk, jenž musel o přestávce střídat brankáře Neumana kvůli zraněnému ramenu. A zkušený Bolek inkasoval hned z první střely.



Na dlouhý nákop za obranu si naběhl olomoucký tank Pavel Zifčák, dobře stavěné tělo natlačil před karvinského kapitána Šindeláře, který si počínal na svůj věk až příliš naivně a Zifčáka povalil. Sudí Hocek nezaváhal: Penalta! Desítku proměnil v 52. minutě Španěl González, když zamířil na druhou stranu, než Bolek skočil. A bylo de facto hotovo.

„Penalta to zlomila. Moje chyba, že se tam takhle dostane. Nestáhl jsem ho, neskopl, proto jsem se rozčiloval. Fotbal je kontaktní sport,“ marně namítal Šindelář. „Nezachytil jsem náběh, ani neběžel za balonem, srazili jsme se boky. Šel si pro to, nechtěl zakončovat.“

Jenže i Vlk jako bývalý obránce věděl: „Když se útočník dostane před obránce, vždy to zavání penaltou.“ A Jílek si lebedil: „Dlouhé balony za obranu nám vycházely. Věděli jsme, že Martin Šindelář hraje i ve vápně riskantně.“ Pak se už utkání více méně dohrávalo. „Penalta nás uklidnila,“ poděkoval Růsek za dáreček. „Ale bylo znát, že jsme čtyři zápasy nevyhráli, byl cítit tlak na výsledek, nevěřili jsme si.“



Možná i proto chvíli po penaltě v dobré pozici po přihrávce aktivního Hály těsně minul. Sám Hála nevyužil dvě příležitosti. Karviná zahrozila vážně jen v první půli; ve 21. minutě brankář Macík hbitým skokem vyškrábl z vinklu ránu Bartošáka zpoza vápna a z následného rohu zase na čáře stojící kapitán Vít Beneš zastavil gólovou hlavičku Buchty.

„První branka nás nepoložila, měli jsme dvě gólovky. Věřili jsme si, že něco uhrajeme,“ litoval Šindelář, olomoucký odchovanec.

„Domácí vyhráli zaslouženě, byť jsme první poločas hráli vyrovnanou partii. Po penaltě bylo rozhodnuto, už kontrolovali zápas,“ pravil Vlk. „Nepohlídali jsme si úvody poločasů, trápí nás to celý podzim.“

Sigma se vrátila na 6. místo a stáhla náskok první pětky na šest bodů.