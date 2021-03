Látal: Zasloužená výhra, ke gólu jsme se dostali větší kvalitou

„ Jsme šťastní za tři body, podali jsme koncentrovaný a týmový výkon. Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání a ani stav hrací plochy nebyl ideální. Bylo nám jasné, že to bude o soubojích, důrazu, koncentraci a jedné chybě. Nakonec se nám to podařilo zvládnout,“ těšilo trenéra Radoslava Látala.

Jednu nepříjemnou sérii si tedy mohou sigmáci škrtnout. Naposledy vyhráli venku koncem září v Teplicích a od té doby prožili osm zápasů, které skončily v lepším případě ziskem bodu. Až ten devátý jim přinesl plný zisk a statistik by řekl, že zrovna v Karviné to bylo více než pravděpodobné. Slezané totiž doma od postupu do první ligy uhráli s Olomoucí jediný bod. ¨

„Máme na to mužstvo štěstí, dobře se nám proti němu hraje, zápasy nám vycházejí, ale na statistiky se nedíváme,“ nehledá Látal žádnou příčinu úspěšné série. „Větší kvalitou se nám podařilo vstřelit branku a zaslouženě jsme vyhráli,“ míní.



Trvalo však téměř celý zápas, než se to Hanákům povedlo. Karviná čerstvě bez trenéra Jarábka houževnatě vzdorovala. „Také jsme čekali trochu jiné hráče,“ přiznal Látal. „Mysleli jsme, že už bude zdravý Ostrák i Qose, chyběl tam i Tavares. Byla to jiná sestava, ale způsobem hry nás nepřekvapili. Věděli jsme, že Papadopulos je výborný útočník, byli jsme na to dobře připravení a stopeři si s tím poradili.“

Právě hra celé defenzivy dělala olomouckému kouči radost. Po pohárové výhře na Bohemians podruhé nedostala gól. Dvojice zkušených stoperů Beneš s Hubníkem se jeví jako správná volba. Na Francouze Paulola, který při příchodu tolik zaujal, nyní nezbývá místo a zřejmě to tak bude i příště.



„Celou obranu musím pochválit. Už s Brnem (1:0) jsme pracovali dobře v obranné čtyřce. Znovu v Plzni (0:1), v poháru na Bohemce (2:0) také, obrana hraje stejně, jsou koncentrovaní, nedělají chyby a nedostáváme góly,“ cení si Látal a vnímá i návrat do formy kapitána Hubníka. „Je vidět, že jeho výkonnost stoupla a už je to ten Roman, na kterého jsme byli zvyklí ze začátku sezony.“

O vítězství Sigmy rozhodla akce sedm minut před koncem, při které Yunis zprava našel Gonzáleze, který v pádu dokázal usměrnit míč do sítě. „Viděl jsem Pabla na přední tyči, tak jsem se k němu snažil přes beka dostat míč, a trefil to. Jsme rádi za tři body, byl to týmový výkon a pokračujeme,“ prohlásil Yunis. „Dva balóny jsem tak dával Hálovi v poháru, ale netrefil je. Tak jsem rád, že to aspoň Pablo tentokrát trefil a mám asistenci,“ usmíval se.



Ačkoliv čtyřiadvacetiletý útočník býval v sezoně dosud spíše druhou až třetí volbou na hrot, vypadá to, že si v poháru na Bohemians získal důvěru kouče. „V poháru jsem dostal šanci a vyhráli jsme, takže jsem to proti Karviné taky odehrál. Cítím se dobře a doufám, že to bude pokračovat,“ přeje si Yunis.

Vzhledem k odloženému poháru se Slavií čeká Hanáky další zápas až za dva týdny proti Pardubicím.