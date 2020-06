Vymáčkne Látal z kádru víc? Musíme se do toho dostat vítězstvím, ví kouč

Ne že by předvedly bůhvíco, ale na Sigmu, jež v minulém kole prohrála doma i s poslední Příbramí, stačilo bojovat. „Měli jsme větší vůli po vítězství,“ radoval se kouč nováčka David Horejš po čtyřech porážkách. Olomouc nevyhrála už pět kol a po dalším triumfu rozjetých Bohemians opustila desáté místo. Propadla se do skupiny o záchranu! Na Andrově stadionu by se měly rozsvítit varovné kontrolky.



Do konce nadstavbové části chybí už jen tři kola a před Olomoucí jsou náročné zápasy s Ostravou, v Mladé Boleslavi a s Plzní...

Upřímně, ve skupině o bytí to Sigmě sluší. Nebo si snad myslíte, že s takovým přístupem a hrou patří na papíře solidně vyhlížející kádr výš?

Zatímco jarní část sezony odstartovali Olomoučtí dobře, příchody brouska Breiteho a střelce Juliše získali důležité části do puzzle, zdálo se, že všechno najednou do sebe náramně zapadá, po koronavirové tříměsíční pauze je to jinak. Tři utkání, tři bídné výkony. Na Slovácku z toho byla aspoň bezbranková plichta.



Olomouc na jaře nestačila na poslední Příbram ani předposlední Opavu, takže titul nejhůře hrajícího mančaftu jí nyní pasuje. Byť v semifinále poháru vyhlíží Liberec.

„Hráči by si měli uvědomit, že hrají o poháry. O motivaci se vůbec nebavme. Hrají za Sigmu Olomouc a musí tomu dát všechno,“ apeloval po dalším průšvihu ztrápený trenér Radoslav Látal. „Bohužel tři zápasy nebyly dobré, nejsou to ty zápasy, které nám na jaře vyšly – se Spartou, Jabloncem, v Teplicích. Není to ono, sami to cítíme. Musíme se do toho dostat vítězstvím. Čeká nás těžký zápas s Baníkem, doufám, že získáme tři body.“

Zlepšit potřebuje především ofenzivu. Dopředu je tak bezzubá!

Poslat přesný centr do vápna, vymyslet průnikovou přihrávku nebo kličku jsou pro sigmáky až příliš náročné úkoly. Pak ještě vyrobí lacinou chybu před vlastní šestnáctkou, jako ve stedu záložník Greššák, a je zle. Ne, ani změny v sestavě Látalovi, který posadil na lavičku ofenzivní tahouny Faltu s Chytilem, nevyšly.



Slovenský pracant Greššák měl s Breitem vytvořit nepropustný štít, což se dařilo do 50. minuty. Pak se Greššák nepohodl s Kerbrem, míč přenechali Šulcovi, jenž našel na levé straně zcela volného Čavoše, který překonal brankáře Mandouse. „Taková chyba se v tak vyrovnaném zápase nemůže stát, ale nám se to stává hodněkrát, stojí nás to hodně sil a doplácíme na to,“ posteskl si Látal.

Pravý bek Radek Látal, jehož táta upřednostnil před Sladkým, vystoupil špatně a také druhý gól po závaru ve vápně dostala Olomouc z jeho prostoru, i když za to nemohl jen on. Několik střel za sebou dokázali Látal a spol. ještě zablokovat, leč Kladrubského lob už skončil v síti.

„Snažili jsme se s tím něco udělat, ale Dynamu, které má rychlé hráče, brejky svědčí. Po druhé brance už to byl z naší strany chaos. Ztratili jsme další tři body a budeme se muset připravit na další zápas,“ nevzdává se Látal.



A šance Sigmy? Žádné. Za zmínku stojí jen volej kapitána Beneše z úvodu po centru Housky, kdy zblízka přestřelil branku, navíc se pak zranil a do hry musel stoper Štěrba už ve 25. minutě. „Akce jsme mohli lépe dohrát, centrů i náběhů bylo hodně, ale nejsme schopni míč do brány dostat,“ uznal Látal.

Lehko byste mohli nabýt dojmu, že Olomouci nevychází zhola nic. Ovšem na trudomyslnost není ve zrychleném programu ligy čas. Sigma potřebuje zabrat.

Vymáčkne Látal z kádru víc?