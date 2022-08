Velké zklamání, Olomouc doma prohrála s Brnem poprvé od roku 2002

Na Brno, které ji na domácím hřišti porazilo poprvé po dvaceti letech. „Velké zklamání. Absolutně jsme nenavázali na předchozí výkon. Nechci říkat, že tu byla nějaká euforie, ale určitou pozitivní náladu jsem vnímal. I z hlediště. My jsem to však znehodnotili. Brno vyhrálo zaslouženě,“ okomentoval Jílek porážku 0:2.

Těžko byste hledali něco, za co by Sigma zasloužila pochválit. Za zmínku stojí snad jen první čtvrthodina, kdy Olomoučané hýřili aktivitou a svým typickým presinkem znepříjemňovali Brnu veškerou práci s míčem.

„Sázeli jsme na to, úvodní tlak, měli jsme hodně situací v předfinále, ale neměli jsme dostatečnou kvalitu ani pohybovou aktivitu,“ vybavoval si Jílek. A když pak přišla do té doby ojedinělá šance Brna a trefa na 0:1, vývoj se zcela otočil. „Ráz utkání určila první branka. Byla to první nebezpečná situace směrem k naší brance. Pak jsme nenašli dostatek vůle ani energie na to, abychom byli nebezpeční,“ pověděl Jílek.

Na nefunkčním ukazateli skóre na Andrově stadionu sice svítila 23. minuta, jenže od úvodního hvizdu sudího Szikszayho uplynulo teprve minut dvacet, když se míče zmocnil devatenáctiletý Ševčík. Mladý záložník Zbrojovky ukázal, kolik talentu v něm dřímá. „Evropský výkon,“ vysekl poklonu Jílek.

Nejprve u půlící čáry nasadil Zorvanovi jesle, předal míč, našel si prostor, znovu převzal přihrávku, tentokráte si udělal dobrý den z domácího kapitána Breiteho a vystřelil. Co na tom, že střela trefila pouze spoluhráče Jakuba Řezníčka. Bývalý hráč Sigmy se pohotově zorientoval a střelou z otočky na zadní tyč otevřel skóre. „Takhle to zkouším i na tréninku, jsem rád, že jsem na gól nečekal,“ říkal Řezníček, který se Brnem vrátil do nejvyšší soutěže po ročním působení v druhé lize.

Momentka z utkání Olomouc .- Zbrojovka Brno.

Duo Ševčík, Řezníček bylo klíčovou zbraní Brna a obránci Sigmy na něj marně hledali recept. Málokdy Řezníčkovi sebrali míč nebo ho odstavili. „Jem (Václav Jemelka) není nejsilovější stoper v lize. Je fotbalový. Já si na něj věřil i váhově. Vždy jsem to nějak protlačil, to je moje hra. Myslím, že všichni stopeři v lize s tím mají problém,“ míní Řezníček, jenž hrál za Sigmu v sezoně 2017/18. „Jenže já hrál skoro všude, takže to nebylo, že bych se chtěl nějak extra předvést,“ smál se.

Zato kouč Jílek se příliš nesmál. „Vůbec jsme se nepotkali se sportovní formou. Byli jsme strašně nepřesní, odskakovaly nám balony. Diametrálně odlišná byla výkonnost útočících hráčů. Řezníček a Ševčík na straně Brna byli, řekl bych, o dvě třídy kvalitnější než Chytil s Růskem,“ lamentoval kouč.

Dobrý part neodehrál ani kapitán Breite. „Myslím si, že má na víc. Odehrál utkání, které nechtěl asi ani on, ani mi. Můžete prohrát, ale způsob porážky musí mít parametry. Strašně jsme to Brnu usnadnili,“ pokračoval Jílek. A i přes to, že podle jeho slov čekal hru do zabezpečené obrany, vstoupil do zápasu s dvěma defenzivními záložníky. „Myslím, že s dvěma šestkami jsme hráli prvních 15, 20 minut naprosto výborně. Splnilo to náš záměr. Chtěli jsme mít pevný střed, připravovali jsme se na Ševčíka a na brejkové situace. Pořád tam jsou další hráči do ofenzivy a je potřeba, aby tam něco udělali,“ myslí si.

Debutant nepomohl, posily stále marodí

Po změně stran ovšem z taktického záměru ustoupil a exbrněnského Sedláka vyměnil za ofenzivnějšího Vodháněla, který si po přestupu do Sigmy odbyl debut. Hru oživil. Byl cítit, tvrdou ránou z dvaceti metrů prověřil gólmana Berkovce, který se snad místy mohl i nudit. „Měl to těžké. Byl hozený do vody, ale ukázal velmi zajímavé věci a potenciál. On určitě nezklamal,“ říkal Jílek.

Fotbalisté Brna se radují z gólu Jakuba Řezníčka proti Olomouci.

Avšak ani Vodháněl kýženou změnu vývoje nepřinesl. „Pak už nebezpečná situace nebyla. Brno hrálo ze zabezpečené obrany a chodilo do brejků,“ pravil Jílek. A z jednoho kontru udeřilo podruhé. Po hodině hry se na hřiště dostal šikovný a hbitý Nigérijec Alli, jenž svojí rychlostí a technikou založil hned tři nebezpečné akce.

V té první ještě Řezníček selhal, když mu Alli předkládal míč před odkrytou bránu. „Tam bylo špatně úplně všechno. Myslel jsem, že půjde sám, najednou jsem měl míč pod nohama. Ještě na mě vyběhl ten velkej gólman, asi jsem se toho trochu lekl. Navíc jsem to trefil jaksi patou,“ kroutil hlavou Řezníček.

Kiks ho mrzet nemusel, neboť o pár minut později se Alli znovu prosmýkl skrze hanáckou defenzivu a předložil míč Ševčíkovi, jenž pumelicí nártem otřel míč o břevno a propálil Macíka – 2:0 pro Brno. „A o výsledku bylo rozhodnuto,“ připustil Jílek, jemuž kvůli zdraví stále chybí dvě letní posily – středopolař Denis Ventúra a křídelník Martin Košťál. „Denis má svalový problém, čtrnáct dní s námi ještě nebude. Martin je ve třetím týdnu rehabilitace. Měl těžkou distorzi kotníku. Po týdnu by se měl pomaličku přidávat,“ uvedl zklamaný Jílek. „Pěkný večer, určitě ho budete mít hezčí než my,“ popřál v sobotu novinářům po skončení tiskové konference.

A příští týden ho na Spartě nečeká také vůbec nic jednoduchého...