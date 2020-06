Olomouc proti Plzni nepostavila opory, šetří se na pohárové semifinále

Jste z takového umístění zklamaný?

„Samozřejmě.“

Kádr má na víc. Jaká je příčina neúspěchu?

„To si zhodnotíme sami.“

Myslíte, že to nemají fanoušci právě vědět?

„My si to zhodnotíme tady. Ještě není po sezoně.“

I z krátkých (ne)odpovědí Látala je patrné, že je pod tlakem.

A že pokud nezvládne středeční domácí semifinále českého poháru proti Liberci, těžko někdo bude nahlížet na jeho první sezonu na lavičce Sigmy jako na úspěšnou.

I proto proti Plzni postavil hodně pozměněnou sestavu s mnoha obvyklými náhradníky, ač se po výhře v Mladé Boleslavi dušoval, jak budou sigmáci o desítku bojovat, dokud je šance.

Zřejmě se mu risk vyplatil v tom smyslu, že i kdyby Hanáci nad favoritem vyhráli, do prostřední skupiny by po remíze Mladé Boleslavi v Karviné stejně neproklouzli. Takhle alespoň pošetřili síly na vrchol sezony.

„Všechno jsme vsadili na jednu kartu, na středeční pohár. Chceme hráče pošetřit,“ nezapíral Látal.

Byť připustil: „Spousta změn byla v první půli vidět. Hráli jsme moc bázlivě. Druhou půli jsme to trošku proměnili, vysunuli presink a bylo to lepší.“

Na lavičce začali tahouni Houska s Julišem, ale i González, Breite a Sladký. Do hry naskočili postupně.

V nominaci vůbec nebyl kapitán Beneš, záložník Falta či matador Vepřek. Příležitost tak od první minuty dostali hroťák Yunis, pravý bek Látal mladší, křídelník Zahradníček nebo defenzivní šestky Zmrzlý s Greššákem. „Rozhodli jsme se tak po konzultaci,“ podotkl Látal.

Ne, Sigma si umístění v elitní ligové desítce neprohrála s náhradníky proti rozjeté Plzni, která dál nahání vedoucí Slavii. Olomouc dosud střídá bídné výkony s dobrými, nedokáže si udržet stabilní výkonnost, a proto patří do skupiny o záchranu, jež zahájí v sobotu v Příbrami.

Zatímco soupeři půjde o ligový život, sama může zůstat vzhledem ke komfortnímu desetibodovému polštáři v klidu. O ligu nepřijde.

Leč pokud neuspěje v poháru, místo euforie pohltí Hanou zmar.

To by mohlo stát Látala místo.

„Všichni jsme zklamaní, ambice byly vyšší,“ kývl brankář Aleš Mandous. „Snad to pohár ještě obrátí.“

V nedělní odpoledne inkasoval jedinkrát: olomoucký odchovanec Tomáš Hořava se v 15. minutě nejlépe zorientoval ve vápně a zblízka po závaru uklidil míč pohotově pod břevno. „Byl jsem připravený, že to ke mně propadne,“ líčil.

Plzeň udeřila z autového vhazování, když hroťák Beauguel v souboji jeden na jednoho udržel klíčový míč před Jemelkou, jehož nikdo nezajistil. Laciná branka. Hořava gól u kotle domácích fanoušků slavil, byť jen střídmě.

„Už jsem sedm let v Plzni, zase tolik gólů úplně nedávám, tak jsem to trošku oslavil,“ culil se. „Vyhráli jsme a ještě jsem se na tom podílel gólem. Stadion i klub tady mám rád, je to specifické utkání. Sigmě fandím a budu fandit dál, ale jsem rád, že jsme to zvládli a zůstali ve hře o titul.“

Olomoučtí působili ustrašeně, až po změně stran se zlepšili s příchody Breiteho s Houskou.

Avšak šanci, pokud nepočítáme málo nebezpečnou hlavičku Zahradníčka, jež byla jedinou střelou modrých mezi tyče, si nevytvořili.

Naopak Mandous nohou zlikvidoval nájezd Beauguela a vyboxoval i bombu Buchy zpoza vápna.

Ani Plzeň nepředvedla nic extra, na Olomouc vyhlížející semifinále poháru to však stačilo.