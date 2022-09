Olomouc odehrála s Plzní kurážný part, u dna tabulky však zůstává

„Co říkáte na jeho výkony? Vypadá to, že se trápí,“ ptal se reportér trenéra Sigmy Václava Jílka. „Naše očekávání jsou vyšší, říkám to opakovaně už od jeho příchodu. S potenciálem, který ukazoval v Brně i mládežnických reprezentacích, je to hráč, který je ve finální fázi obrovsky nebezpečný, komplexní, má levou, pravou nohu, útočnou hlavu velmi dobrou,“ odpověděl kouč.

Přitom věřil, že poté, co s Pardubicemi v předchozím kole ukončil střelecký půst, v němž několikrát trefoval tyče i břevna, dostane se Růsek do ráže. „Sráží ho psychika. Není dobře nastavený, je často frustrovaný, balony mu končí na tyčích. Přitom teď bych čekal, že se po brance s Pardubicemi uklidní,“ kývne Jílek. „Neříkám, že tam není snaha, ale klid chybí.“

Je spravedlivé zmínit, že Růsek nehraje vyloženě špatně, ač mu občas odskočí míč a trápí se v koncovce.

Pozornému divákovi neunikne, že v obou gólových akcí Sigmy proti Plzni měl prsty. Dvakrát si dobře seběhl do hlubší pozice a narazil míč parťákům Zmrzlému, respektive Greššákovi, kteří rozjeli akce, jež vedly k trefám Mojmíra Chytila.

Proti Pardubicím kromě branky Růsek také pomohl ke skórování Pokornému, který dorazil do sítě jeho hlavičkový pokus do břevna.

Růsek vyniká hrou v meziprostorech, cítěním fotbalu. Ne náhodou je dlouhodobě na radaru Sparty.

Někdy však působí na hřišti jako rybí krev. Chybí mu oheň válečníka. I tak s Chytilem vytvořil útočnou dvojici, která patří k silným v lize. Především krytí míče mají oba na vysoké úrovni. Ale jak zmínil Jílek: očekávání jsou větší. Tím spíš, že body Hanákům naskakují pozvolna. Po osmi kolech jich nasbírali pouze sedm, hůře jsou na tom jen poslední Pardubice.

Doma ještě sigmáci nevyhráli, ovšem uplynulé tři mače naznačily, že jdou herně nahoru. „Druhý poločas byl výborný, mužstvo pracovalo dobře, nevzdalo se za žádné situace a až do konce jsme se o bod rvali. Ukázali jsme charakter a mentální sílu, vrátili jsme se do zápasu, bohužel jsme udělali triviální chyby, které Plzeň nemilosrdně trestá. Asi je zasloužené její vítězství, ale pro mě s velkou pachutí,“ štvaly Jílka chybné výroky sudích ve prospěch mistra. „Pro nás je to bolestivé, nechci za to schovat náš výkon, protože první poločas nebyl důstojný, to jsme byli někde na výletě.“

Přidat musí nejen Růsek

Nejen Růsek čelil kritice. Své si vyslechl také pravý obránce Juraj Chvátal, který přitom patří v ročníku k nejlepším hráčům Olomouce. „I na něj mám daleko větší očekávání. Je potřeba, aby si uvědomil, že na výkony musí navazovat, ne abychom byli uspokojení,“ zdůraznil Jílek. „Vypadnou nám dva hráči kvalitou a nemáme v tu chvíli možnost reagovat. Očekávám, že tihle hráči nás budou držet stabilně vysokou výkonností.“

Před bitvou s Plzní týmu zdůrazňoval, že důležitá bude defenzivní činnost celého mužstva, aby účastníkovi Ligy mistrů nenabízeli volné prostory.

Leč okénka vzadu, nedůrazný přístup byl patrný hned několikrát, a třebaže modří dvakrát srovnali stav, plzeňský zadák Milan Havel rychle nato rozhodl. „Nevím, jestli jsme nebyli hektičtí, jestli jsme neměli pocit, že po vyrovnání jsme blízko k tomu, abychom utkání otočili. Vypadli jsme v organizaci,“ litoval Jílek.

„Ale to je Plzeň, dostane se do těch situací. Měli jsme to při tom gólu poměrně dobře nabrané, ale odrazí se to k nim. Měli jsme lépe předvídat, ale zase tam byl souboj Mosquera–Chvátal, který tomu předcházel. Mám očekávání, že to Juraj vyřeší jiným způsobem, než že míč vždycky skončí pro soupeře. Strašně jsme jim to ulehčili.“

Dopředu postrádal zraněného Filipa Zorvana, byť střídající záložníci Greššák s Matouškem byli cítit a skvělou souhrou zařídili druhý gól.

„Greššu jsme tam dávali s tím, že je schopný udělat kreativní invenci, i když na riziko. Vyšlo mu to. Krásný předfinální i finální balon. Tohle je krásná věc, ale třikrát centrujeme z pravé strany a Kuba Matoušek je na levé straně na lajně, přitom už musí být v nebezpečnější pozici v náběhu. To jsou věci, které musíme zvládat,“ vyčítal Jílek. „Nám hodně chyběl Zorvan, jeho kreativitu a útočnou kvalitu bychom užili. Vychází to z typologie hráčů, že je máme spíš do nižších pozic. Kvalitu do finálního řešení na lavičce nemáme. Ale já nebyl první poločas spokojený ani s Mojmírem Chytilem, musíme uhrávat i těžké balony pod tlakem,“ zůstává Jílek tradičně náročný na všechny. Dobrý předpoklad pro to, aby se jeho tým odrazil i v tabulce.