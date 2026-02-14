Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Olomouc - Plzeň 1:1, domácí rychle srovnávají, také Šturm slaví svůj první gól

Autor: ,
Sledujeme online   17:44aktualizováno  18:23
Zajímavý souboj dvou ambiciózních mužstev uzavírá sobotní program první fotbalové ligy. Mocně posílená Sigma Olomouc proti Viktorii Plzeň, která do ligového jara vstoupila dvěma výhrami. Sledujte od 18 hodin podrobný online přenos.

Plzeňští fotbalisté se radují z vedoucího gólu v Olomouci. Vstřelil ho Salim Fago Lawal, nováček v týmu. | foto: ČTK

Plzeň se může poprvé pod koučem Martinem Hyským vyšvihnout na třetí příčku před Jablonec, který nastoupí až v neděli v Pardubicích. Olomouc by zase ráda proklouzla do elitní šestky.

Sigma se bude chtít spolehnout na domácí prostředí, kde v deseti dosavadních zápasech dostala pouze dva góly a prohrála jediný zápas: začátkem prosince se Spartou.

14. 2. 2026 18:00
Zápas probíhá
Olomouc : Plzeň 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
22. D. Šturm
Góly:
17. S. Lawal
Sestavy:
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, L. Lurvink, J. Elbel - P. Baráth, M. Beran, A. Ghali, J. Šíp, D. Šturm - A. Růsek
Sestavy:
F. Wiegele - A. Memič, D. Krčík, V. Jemelka, M. Doski - L. Červ, P. Hrošovský, C. Souaré, T. Ladra, D. Višinský - S. Lawal
Náhradníci:
J. Sláma, J. Kliment, D. Janošek, M. Hruška, V. Sejk, M. Malý, M. Mikulenka, F. Slavíček, M. Jásir Núr, J. Jezierski, F. Krivak
Náhradníci:
M. Vydra, M. Tvrdoň, M. Valenta, A. Kadlec, K. Spáčil, A. Sojka, J. Panoš, P. Adu, T. Slončík, S. Dweh, D. Ťapaj
22. kolo

23. kolo

21. kolo

22. kolo

SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905

1. 3. • 18:30 • Andrův stadion, Olomouc

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

ONLINE: Olomouc - Plzeň 0:1, pohotová rána od Lawala, posila slaví svůj první gól

Sledujeme online
Plzeňský záložník Denis Višinský střílí gól v utkání s LIbercem.

Zajímavý souboj dvou ambiciózních mužstev uzavírá sobotní program první fotbalové ligy. Mocně posílená Sigma Olomouc proti Viktorii Plzeň, která do ligového jara vstoupila dvěma výhrami. Sledujte od...

14. února 2026  17:44,  aktualizováno  18:18

Češi zazářili v bundeslize: Schick dal opět gól, Coufal měl při výhře dvě asistence

Fisnik Asllani z Hoffenheimu slaví gól, u kterého asistoval Vladimír Coufal...

Pokud se v sobotu odpoledne díval na německou bundesligu kouč české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek, určitě byl spokojený. Patrik Schick skóroval při výhře Leverkusenu 4:0 nad St. Pauli,...

14. února 2026  18:14

Dukla - Zlín 0:0, bezgólová premiéra kouče Šustra. Hosté v závěru zahodili penaltu

Lukáš Penxa z Dukly a Stanley Kanu ze Zlína v souboji o míč.

Fotbalová Dukla bude i po 22. kole poslední v lize, i když v domácím utkání se Zlínem získala první jarní bod. Soupeř v závěrečných minutách neproměnil pokutový kop, premiéru na lavičce pražského...

14. února 2026  14:53,  aktualizováno  17:44

Slovácko - Bohemians 1:2, další góly Hůlky s Lischkou. Domácí pak ztrátu nedohnali

David Lischka z Bohemians se raduje z gólu na hřišti Slovácka.

V důležité záchranářské řeži berou všechny body hosté z Prahy. Fotbalisté Bohemians v 22. kole zvítězili na Slovácku 2:1, čímž soupeři odskočili v tabulce na sedm bodů. Přes pauzou se radovali Lukáš...

14. února 2026  17:28

Karviná - Slavia 1:3, Bořilova vítězná teč. Náročný zápas zlomil favorit po přestávce

Slávističtí fotbalisté se radují z gólu na hřišti Karviné.

Slávističtí fotbalisté v rámci 22. ligového kola zvítězili v Karviné 3:1 a druhé Spartě, která v neděli večer nastoupí proti Hradci Králové, odskočili na čele tabulky na osm bodů. Po pauze rozhodl...

14. února 2026  17:23

Kinský má v Tottenhamu nového trenéra, Tudor kývl na smlouvu do konce sezony

Chorvatský trenér Igor Tudor

Vedení Tottenhamu potvrdilo angažování trenéra Igor Tudora, chorvatský kouč povede tým s českým brankářem Antonínem Kinským do konce sezony. Sedmačtyřicetiletý bývalý reprezentační útočník se v...

14. února 2026  14:24

Rušné hodiny, Sigma dokončila přestavbu: Snažíme se o dlouhodobou koncepci

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Tak a vydechnout. Přestupové období v první fotbalové lize je počínaje pátkem u konce. Určit tým, který byl na trhu nejaktivnější, nestojí moc přemýšlení. Sigma. Jestli se utracených tři sta milionů...

14. února 2026  12:52

Teplické počty: sedmkrát menší rozpočet než Sparta, ale nový stadion navýší příjmy

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

S vymazlenou arénou začne i hra na honěnou za vyššími příjmy. Fotbalové Teplice si slibují jejich raketový růst, díky němuž se přiblíží pražským „S“. Nebo spíš budou stahovat finanční manko.

14. února 2026  7:15

Skandál, který jsme nezažili. Barcelona se po debaklu zlobí kvůli podivnému ofsajdu

Barcelonský Pau Cubarsí střílí gól do sítě Atlética Madrid v prvním semifinále...

Když fotbalisté Barcelony krátce před čtvrteční půlnocí opouštěli Estadio Metropolitano v Madridu, cestou z kabin do autobusu pokřikovali. „Bylo to skandální. Rozhodčí tady pořád pískají proti nám.“...

13. února 2026  14:33

Kratina: Na nová Stínadla chceme zpátky reprezentaci. A Teplice z roku 2000

Teplice, 11.2. 2026, Představení projektu Stínadla 2.0, rekonstrukce...

Kapela Kabát otevírá velkým koncertem zrekonstruovaný stadion v Teplicích a fotbalová reprezentace sem přijíždí odehrát kvalifikační zápas o postup na mistrovství světa 2030. Zatím trochu bláznivá...

13. února 2026  12:44

Ligu národů začnou fotbalisté dvakrát doma, pak hned do Španělska a Anglie

Český útočník Patrik Schick se snaží zbavit svých anglických strážců.

Nejdřív doma Chorvatsko, o tři dny později Anglie, pak hned do Španělska a do Anglie. Během jedenácti dnů na přelomu září a října čeští fotbalisté odehrají čtyři utkání proti elitním mužstvům....

13. února 2026  11:24

