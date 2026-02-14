ONLINE: Olomouc - Plzeň 1:1, domácí rychle srovnávají, také Šturm slaví svůj první gól

Plzeň se může poprvé pod koučem Martinem Hyským vyšvihnout na třetí příčku před Jablonec, který nastoupí až v neděli v Pardubicích. Olomouc by zase ráda proklouzla do elitní šestky.
Sigma se bude chtít spolehnout na domácí prostředí, kde v deseti dosavadních zápasech dostala pouze dva góly a prohrála jediný zápas: začátkem prosince se Spartou.
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, L. Lurvink, J. Elbel - P. Baráth, M. Beran, A. Ghali, J. Šíp, D. Šturm - A. Růsek
F. Wiegele - A. Memič, D. Krčík, V. Jemelka, M. Doski - L. Červ, P. Hrošovský, C. Souaré, T. Ladra, D. Višinský - S. Lawal
J. Sláma, J. Kliment, D. Janošek, M. Hruška, V. Sejk, M. Malý, M. Mikulenka, F. Slavíček, M. Jásir Núr, J. Jezierski, F. Krivak