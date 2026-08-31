Ne vždy to půjde hezkým fotbalem, zjistili Olomoučtí při prohře s Baníkem

Ještě před zápasem Pavel Hapal upozorňoval: „Baník má nového trenéra, kouč Skuhravý je známý tím, že chce hrát fotbal. Jím vedené týmy se prezentují kombinačně.“
Když ale po utkání dorazil na tiskovou konferenci, ulevil si: „Není to řecko-římský zápas, ale fotbal! Nechci se na rozhodčí vymlouvat, ale těžko se pak odhaduje, jak se zápas bude vyvíjet, jaký bude mít metr.“
Baník byl v zápase bezesporu agresivnější. Důraznější. Ostatně i útočník Václav Sejk uznal: „Chtěli zkrátka víc než my.“
Ale fanoušci Baníku se sotva budou zlobit na to, jak se Ostravané prezentovali. Sigmu vyjma jedné situace nepustili do žádné větší šance, ale to i proto, že Hanáci byli ve finální třetině hřiště nuloví.
Zmíněnou šanci měl ve 28. minutě útočník Sejk, který prudký centr Janoška z pravé strany usměrnil pouze do břevna. „Mohl to být úplně jiný zápas. Měli jsme si vytvořit daleko více šancí a dostat se do většího tlaku. Ale samozřejmě, pokud jde o tu moji šanci, tohle měl být gól,“ litoval hlavní aktér šance.
Olomouc opět vsadila na kombinační herní styl, v zápase zkompletovala 311 přihrávek, zatímco domácí jen 166. Až to vypadá, že jiný způsob hry Hapalova Sigma zatím nemá. Na houževnatý Baník tohle ale recept nebyl.
Jak najít balanc? „Je to těžké. Máme za sebou tři zápasy, kdy se nám dařilo. Teď jsme však narazili na silného protivníka, kterým Baník na domácí půdě je. Musíme umět reagovat během zápasu na to, že to ne vždy půjde krásným fotbalem. Někdy holt musíme přidat černou práci,“ vytušil Sejk.
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Ostravský obránce Míček: Mám chuť i na góly, střely mi asi jdou
„My chceme hrát fotbal, chceme se prezentovat tímto stylem. Ale někdy bychom měli začít reagovat na to, když nám to nejde. Měli jsme zbytečně hodně ztrát v přechodu. Tento styl nás baví, ale fotbal se hraje na body. Někdy musíme trošku přidat v jiných aspektech a ubrat v riskování,“ dodal olomoucký útočník.
Trenér Hapal viděl rezervy v řešení ve finální třetině hřiště. „V rozehrávce na vlastní polovině jsme silní, dokážeme soupeře obehrát a vyjet. Ale chybí nám posledních třicet metrů. Tam musíme být přesnější a důkladnější. Finální řešení musí být kvalitnější. “ viděl Hapal. „Soupeř hrál velmi agresivně, někdy až hodně. Nám trvalo, než jsme se s tím vyrovnali,“ dodal trenér Sigmy.
Kápo Kliment opět bez minuty
Znovu jen na lavičce nechal útočníka a kapitána Jana Klimenta. Nejlepší ligový střelec ze sezony 2024/25 čeká na minuty v Chance Lize už dva zápasy. „Měli jsme ho připraveného, že do hry půjde, ale nakonec jsme to změnili a poslali do hry Jáchyma Šípa. Byla to asi dobrá volba,“ ozřejmil Hapal.
I tak to ovšem vypadá, že roli forvarda číslo jedna přebírá 24letý Sejk. A to také proto, že střídající posila Hilmir Mikaelsson během svých prvních soutěžních minut v olomouckém dresu neukázal prakticky nic.
„V první řadě jsem rád za svoji pozici. Snažím se týmu na hřišti pomáhat. Vnímám to. Každý útočník ale potřebuje čísla. Zatím jich tolik nemám, takže se to snažím týmu vrátit na hřišti tím, že tam nechám všechno. To mi nikdo upřít nemůže. Čísla by ale měla být lepší, proti Baníku jsem měl dvě situace, které jsem měl proměnit,“ zamýšlel se Sejk, který má za šest ligových kol na kontě jednu branku.
Také Baník čeká od svých útočníků víc, v sobotu je nicméně nahradil 19letý útočník Míček, který nádhernou ránou zpoza vápna zaznamenal svůj první ligový gól a rozhodl o výhře Ostravy. „Střílel z první, lépe to ani nešlo. Pro něj to je krásný první gól v lize,“ ocenil protivníka i Sejk.
„Pořád je to malé ucho, ale skvěle zvládl souboje s rychlým Ghalim. Půjde ještě nahoru ve všech směrech,“ chválil zase trenér Baníku Roman Skuhravý.
Sladký pocit z výhry zkazilo Baníku ošklivé zranění útočníka Gninga, který si už v úvodu zápasu po špatném dopadu na trávu zlomil nohu. Senegalský fotbalista opouštěl hřiště na nosítkách, tleskali i hráči Sigmy a fanoušci, kterých do Ostravy dorazilo přes pět set.
Výkon Hanáků ale k potlesku moc nebyl. Změní se to v příštím kole proti Bohemians?