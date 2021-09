Třaskavé derby pokazil sudí, Olomouc poškodil. Nepochopitelné, čílil se Jílek

Zatímco v 51. minutě skandálně neudělil učebnicovou druhou žlutou kartu ostravskému Sorovi, jenž ztrátu míče hasil taktickým faulem na Zmrzlého, v 75. minutě přísně vyloučil olomouckého Zifčáka za nebezpečnou hru vysokou nohou při zpracování míče, když nešikovně trefil obránce Svozila.

Tohle si Klíma obhájí, ale nevyloučení Sora obhájit nejde ničím a bohužel bude zase jen svádět ke spekulacím o čistotě soutěže. Průšvih, nad kterým nelze mávnout rukou.

Klíma odmítl přijít mezi novináře, aby se pokusil aspoň vysvětlit svůj pohled. Musel by naznat, že zápas v úžasné atmosféře před devíti tisíci diváky zpackal. Ostrava přesilovku v závěru využila ke srovnání. A tak Jílek na tiskovce zuřil jako snad nikdy dřív. Porušil pravidlo, že výkon rozhodčích se v den utkání nemá komentovat. Ale jak se chcete vyhnout tomu zásadnímu?

Pak by se mohl bavit raději o tom, co dávají večer v televizi. Ne, Jílek zvýšeným hlasem spustil: „Do kvality utkání výkon rozhodčího nezapadl, ať se na mě nezlobí. Vyloučení Zifčáka si obhájí, ale nerozumím tomu, že nedá druhou žlutou kartu Sorovi! To je hrubé ovlivnění! Nerozumím tomu!“ A bouchl do stolu.

Sigma rozjela prestižní bitvu báječně. Hrála dravě, s chutí, rychle. Když si Milan Kerbr stoupl před lavičku, s plnovousem připomínal banditu vyhlížejícího dostavník. Tušil, co se chystá, že teď by měl projet.

Levý obránce Juraj Chvátal, s pěti asistencemi nejlepší nahrávač ligy, od rohového praporku sehrál precizní signál. Přízemním centrem našel u penaltového puntíku Martina Hálu, jemuž ostatní parťáci udělali prostor nacvičenou clonou. Hála z první přitáhl míč k pečlivě zastřiženému pažitu, ostravský veterán v brance Jan Laštůvka neměl nárok se tak rychle dostat na zem. Past klapla dokonale.

A Kerbr, který má coby Jílkův asistent na starosti standardní situace, mohl křepčit. „Skvěle nám vyšel signál. I celkový záměr hrát energicky, emočně,“ lebedil si Jílek.

Olomouc v úžasné kulise pátečního večera otevřela na Andrově stadionu, jehož severní tribunu obsadily dvě tisícovky temperamentně povzbuzujících fanoušků Baníku v bílých tričkách, skóre v desáté minutě z první střely. Jméno střelce nepřekvapilo, nevysoký křídelník Hála hraje v životní formě a šestou trefou v sezoně v sedmém zápase se trhl od slávisty Schranze na čele nejlepších kanonýrů soutěže.

Hála zaťal pěst, zapumpoval s ní k tribuně, než kapitán Breite přispěchal s gratulací. „Až do určité chvíle bylo všechno super,“ prohodil pak autor gólu.

Ostrava mohla srovnat záhy. Chvátal si dal málem kuriózního vlastence. Chtěl odpálit míč po ostrém centru, ale trefil ho špatně a měl štěstí, že sestřelil urostlého gólmana Macíka, jenž potřeboval ošetřit. Bombu zastavil hrudí. Ale zastavil.

Tradiční bitva soupeřů z Moravy a Slezska, jejíž rivalita sahá už do mládežnických kategorií, kdy vášně přeskakují občas ze hřiště i mezi rodiče na tribuně, mělo tentokrát ještě ostřejší šťávu, což nepotvrdila jen hádka záložníků Breiteho s Tetourem, ale každý souboj. Borci do toho šli na maximum.

Díky povedenému úvodu sezony obou klubů byl duel tahákem. Ostrava s majitelem Brabcem v zádech má větší ekonomickou sílu než Sigma, jež těží více ze skvělé výchovy talentů a následného prodeje. Modří se chtěli doma vytáhnout, i proto, že poslední tři zápasy na svém hřišti s baníkovci prohráli. Od letního návratu kouče Jílka baví ligu ofenzivními manévry a dvaceti góly, nejvíce v lize.

Tentokrát ze základní sestavy vynechal ofenzivní odchovance Zifčáka s Daňkem. Střed pole vyztužil zlodějem míčů Sedlákem, jenž připomínal chobotnici, přes kterou se těžko prochází, neboť chapadly obsáhne velký prostor.

Mnoho šancí fotbal ve výborném tempu nenabídl, jen olomoucký útočník Růsek mohl ještě v první půli zvýšit náskok, ale z voleje v čisté pozici merunu trefil špatně. Emoce bouchly až na začátku druhé půle. Když Klíma nevyloučil Sora, modří se k němu sesypali jako lumíci na medvěda.

V 75. minutě už Klíma kuráž našel. Faul jistě, ale žlutá by byla logičtější. Překvapený Zifčák dohrál za šest minut od příchodu na hřiště. „Říkal jsem sudímu, že vylučovat měl dřív,“ kroutil hlavou Hála.

„Že nám pomohl rozhodčí?“ slyšel ostravský kouč Ondřej Smetana poznámku novináře na tiskovce. „Soupeř udělal chybu, že se nechal vyloučit. A Sor? Lekl jsem se, oddechl jsem si. Chyby děláme všichni.“

Ostravský hroťák Almási přesilovku v 80. minutě využil přesnou hlavičkou po obloučku De Azeveda. Míč osudově podskočil stoper Beneš. „Myslel jsem, že ho má na hlavě, ale nedoskočil a mně to pak zapadlo do vinklu,“ radoval se Almási.

Žhavé derby vítěze nemělo.

Leč silnou pachuť ano.