Kdo má narozeniny, dá gól, slyšel Kliment. A proti Ostravě to potvrdil

Už je to totiž více než šest let. A Olomouc si na další domácí triumf nad svým rivalem bude muset znovu počkat.

Zaplněný Andrův stadion totiž v neděli viděl atraktivní zápas ve stylu „nahoru dolů“, který skončil remízou 2:2.

„Dlouhou šňůru bez výhry jsme vnímali jako motivaci. Poslední roky tady Baník odehrál skvělé zápasy, cítil se tu jako doma, předváděl výborné výkony. Chtěli jsme tuto sérii zlomit, bohužel se to nestalo, ale naštvaní nejsme,“ ujišťoval trenér Sigmy Tomáš Janotka.

„Bavil jsem se s kluky, kteří říkali, že když přijede Baník, nikdy se jim nedaří. Já jsem se na výsledky nekoukal, naopak mám s Baníkem jenom dobré zkušenosti. Dal jsem mu gól za Jihlavu, Slovácko, Plzeň...“ usmíval se po utkání olomoucký útočník Jan Kliment. „A teď i za Sigmu!“

Kliment se prosadil hned dvakrát. Nejprve využil prostrkávačky Filipa Zorvana, pak proměnil pokutový kop a v šestém ligovém zápase si připsal už sedmou branku. Sigma šla do vedení jako první, dvěma zásahy pak vývoj na stranu Baníku překlopil Matěj Šín. Nakonec po faulu Frydrycha na olomouckého Zorvana srovnal z penalty Kliment.

„Co bychom dělali bez něj? Musel by góly dávat někdo jiný. Asi bychom neměli takto ustřeleného střelce, i když máme jeden podobný klenot na lavičce a Lukáš Juliš už se prokázal jako střelec několikrát. Čili buď by to bylo na Juldovi, nebo by se museli zapojit další hráči,“ přemítal Janotka.

Šance na výhru měly oba týmy

„Jsme vděční, že má Kliment takovou formu. Navíc měl narozeniny, takže jsme mu popřáli a jasně jsme řekli, že když má někdo narozky, gól dá, protože je kolem něho aura a má v ten den štěstí,“ dodal trenér Olomouce, který po utkání uznal kvality Baníku. „Škoda, že se nemohou rozdávat tři body oběma týmům, obě družstva by si to zasloužila,“ povídal.

Diváci se skutečně museli bavit. Velké šance měli za stavu 2:1 pro Baník hosté, jenže Klíma neproměnil samostatný únik a Ewerton selhal při zakončení hlavou. Po vyrovnávacím gólu zase hřiště ovládla Sigma. Jan Vodháněl nejprve trefil břevno, pak napřáhl podruhé a za zády Markoviče tentokrát zvonila tyč.

Olomoucký Adam Dohnálek (vlevo) se snaží zastavit Abdullahiho Tanka z Baníku Ostrava.

„Oba týmy tam nechaly všechno, bod vnímám jako spravedlivý, bereme ho. Bylo to jako na houpačce, ale cením si toho, že se tým nevzdal. Věřil jsem, že můžeme zápas ještě dotáhnout do výhry,“ podotkl Janotka.

„V závěru jsme měli štěstí, ale v té době už to mělo být rozlousknuté v náš prospěch. Trošku to vnímám jako ztrátu,“ řekl trenér Baníku Pavel Hapal, někdejší hráč Sigmy.

I on měl před zápasem myšlenky na pozitivní bilanci, kterou i se svými předchůdci na olomouckém stadionu drží. Z posledních sedmi mačů na Andrově stadionu Ostravané hned čtyři vyhráli, tři duely skončily smírně.

„Mně se tu vždycky hrávalo dobře, pokračuju v tom i jako trenér. Ale rozhodují situace, které nemám v moci, takže jsem na jednu stranu rád, že jsme tu neprohráli, ale raději bych tedy byl za vítězství,“ poznamenal Hapal.

Sigma zůstává po víkendu na pátém místě a stále má o zápas méně, Plzeň si totiž vzájemný duel v šestém kole nechala odložit kvůli boji o evropské poháry. Příští víkend čeká ligu reprezentační přestávka, po ní Olomouc vyjíždí do Pardubic.