Ukončí Sigma čekání na výhru proti Opavě? Musíme věřit, že to zlomíme, říká Sladký

„Na vítězství čekáme dlouho, není to příjemné. Navíc jsme poztráceli body zbytečně. Říkat si, že na nás leží deka, by ale určitě nebylo dobré. Musíme věřit, že to zlomíme,“ nabádá na klubovém webu obránce Sigmy Martin Sladký.

Nebude to však snadný úkol. Pod tlakem jsou oba týmy. Olomouc by ráda zabojovala o evropské poháry, Opava zase o záchranu. Ostatně sedm zimních posil v týmu Slezanů i dobrý výkon v týdnu proti Spartě, byť z toho byla porážka 0:3, vybízí Sigmu k maximální obezřetnosti.

Olomouc - Opava Online od 14 hodin

„Na boj o záchranu doplnili mužstvo dobře. Přivedli Aleše Nešického, znám ho z Táborska, kluci ho znají z Olomouce, kde také hrál. Je tvořivý záložník, má nahradit Zavadila a Texla. Přišel také Smola do útoku, ten jim může hodně pomoci,“ přemítá Sladký.

„Opava hraje na tři obránce vzadu, snaží se hrát na dva hroty, což není v Česku obvyklé. Podobně hrál Tirol na turnaji na Maltě, takže věřím, že na to budeme připraveni a zvládneme to.“

Olomoucký trenér Radoslav Látal doplňuje: „Opava hodně posílila, především v útoku, kde figuruje dvojice Smola–Čvančara. Byli jsme také přímo v Opavě, kde jsme je sledovali proti Spartě. Chtějí ligu ještě zachránit a je jasné, že nám nedají nic zadarmo.“

S ofenzivou má však Opava největší svízel; gól nedala už 325 minut. „Složení týmu vypadá dobře, posílili jsme solidně, ale musíme dávat góly,“ podotkl opavský brankář Vilém Fendrich.

Sigma odstartovala druhou část sezony porážkou 1:3 na půdě první Slavie, ač aktivním výkonem nezklamala. „Ale jestli se budeme dopouštět takových chyb, tak další utkání těžko zvládneme. Musíme navázat na první poločas,“ apeluje Látal. „A přidat více naší fotbalovosti, prosadit se kombinační hrou,“ přidává stoper Vít Beneš.