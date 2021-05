Počtvrté v sestavě, třetí trefa. Rambo Zifčák, olomoucký hroťák číslo 1?

Trefil se potřetí v ročníku. Že je to na silového hroťáka málo?

Ne, když uvážíte, že nastoupil teprve počtvrté v základní sestavě Sigmy. Dobře stavěný olomoucký odchovanec ukazuje nejen trenérovi Václavu Jílkovi, který má Hanáky podle informací MF DNES převzít od příští sezony po Radoslavu Látalovi, že je připravený plnit roli útočníka číslo jedna.

„Chtěl jsem udělat dojem. Dostal jsem šanci a šel jsem do ní naplno,“ povídá. Gólovou akci v Opavě si sám založil. Po sérii soubojů se na nepřirozené pozici levého křídla ocitl stoper Vít Beneš, k němuž Zifčák prodloužil míč, když vyhrál důležitou hlavičku.

„Pak jsem se snažil doběhnout do vápna,“ popisoval. A doběhl přesně na místo určení. Benešův centr vápnem pouze prolétl, ale z druhé strany vrátil míč do ohně Radek Látal. Na přední tyči přetlačil opavského strážce Hnaníčka křídelník Tomáš Zahradníček, tečovaný balon reflexivně vyrazil opavský debutant v brance Kryštof Lasák a osamocený Zifčák skákající merunu pohotově dorážel. „Odrazilo se to přímo přede mě,“ kvitoval.

Zásahů by mohl mít v ročníku víc než tři, leč od Látala poněkud překvapivě nedostal moc šancí.

Přitom v minulé sezoně pomohl na hostování Pardubicím do ligy a nováček o hroťáka s přezdívkou Rambo velmi stál.

Zifčák si říká o větší minutáž. Konkurent Yunis je dlouhodobě zraněný, z marodky se teprve vrací Nešpor. Sigma chladnokrevného kanonýra postrádá. Ve dvou zbývajících zápasech bude chtít Zifčák gólovou bilanci navýšit.

„Obecně, mladí hráli velmi dobře,“ mířil kouč Látal chválu na něj i na debutanta Jana Fialu, kterého postavil na dvanáct minut. Dvacetiletý odchovanec se bude také společně s Mojmírem Chytilem ucházet o pozici na špici. „Pokud se bude s Fialou správně pracovat, vyroste z něj výborný útočník. Je rychlý, silný a dokáže vyhrávat hlavičky,“ chválil mladíka Látal.

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu, který dal Pavel Zifčák.

Zápas proti sestupující Opavě na stranu Olomouckých překlonil další odchovanec, Chytil. V 83. minutě využil individuální práce záložníka Kryštofa Daňka. I tak to chvíli vypadalo na další přesilovkovou kletbu.

Sigma hrála od 36. minuty proti deseti, když unikajícího Látala mladšího strhl k zemi opavský kapitán Hrabina. A jak to bývá v sigmáckých přesilovkách zvykem, dostala Olomouc vyrovnávací branku.

„To bychom nebyli my, abychom neudělali hloupou chybu,“ pravil trenér Látal. „My jsme si v poločase řekli, že nesmíme polevit. Na soupeře jsme sice vletěli, ale dostali jsme smolný gól,“ dodal Zifčák.

Sigma však tentokrát zareagovala skvěle a za dvanáct minut si vzala vedení zpět. „Změnili jsme sestavu na tři obránce a dva útočníky. Posunuli jsme Fialu s Chytilem na hrot a snažili se rozhodnout,“ líčil reakci na inkasovanou branku Látal. „Měli jsme ale druhou branku vstřelit daleko dřív a bylo by po starostech,“ doplnil.

O víkendu přivítá desátá Sigma na Andrově stadionu Mladou Boleslav. A kouč Látal naznačil, že znovu dostanou šanci méně vytěžovaní hráči. Motivaci budou mít velkou. Vybojovat si dobrou pozici do příští sezony pod novým trenérem touží nejen Rambo.